Ho Iat Seng adia respostas sobre lei do jogo

O Chefe do Executivo não quis adiantar detalhes sobre a lei do jogo, ainda que as Linhas de Acção Governativa (LAG) por si apresentadas ontem indiquem que o Governo prevê que o regime que regula a exploração de jogos de fortuna ou azar chegue à Assembleia Legislativa (AL) no quarto trimestre de 2021. O Chefe do Executivo também não se quis comprometer com uma data para o lançamento da consulta pública.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Nas Linhas de Acção Governativa (LAG), apresentadas ontem pelo Chefe do Executivo, está definido que a lei do jogo deverá estar concluída no quarto trimestre de 2021, podendo depois ser votada pelos deputados. Porém, antes disso, o processo terá de passar por uma consulta pública. Na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação das LAG, Ho Iat Seng não deu pistas sobre o futuro da indústria que domina a economia de Macau. As licenças das concessionárias, recorde-se, expiram em 2022.

“Relativamente à lei do jogo, sabemos que primeiro temos de lançar uma consulta pública; depois é que iremos entrar no processo legislativo”, referiu apenas Ho Iat Seng. “Quanto ao quadro legal, não vou conseguir abordar porque é um tema muito complexo”, disse o governante, acrescentando que só em 2022 “é que precisamos de ter respostas”.

Quanto à retoma do turismo, Ho Iat Seng mostrou-se confiante. “Mas há factores de incerteza”, ressalvou o líder do Governo. No que toca à circulação entre Macau e Hong Kong, o Chefe do Executivo indicou que vai manter-se a obrigatoriedade de quarentena para quem chega da região vizinha.

Questionado sobre a retoma das excursões do interior da China para Macau, Ho Iat Seng disse que o Governo “está sempre atento”. “Nós fazemos muitos trabalhos de divulgação no exterior, mas ainda existem muitas restrições”, notou, assinalando que “todos os países têm responsabilidade de proteger os seus residentes e nós estamos a proteger os nossos cidadãos”.

Nas LAG para 2021, está definido que o Governo vai optimizar o sistema de gestão dos trabalhadores não-residentes, no sentido de garantir postos de trabalho para os residentes de Macau. Na conferência de imprensa, Ho Iat Seng lembrou que os trabalhadores não-residentes são necessários em Macau, até porque “os residentes preferem o sector terciário, [onde estão] em salas com ar condicionado”. “Vamos analisar o sector de construção civil: o salário é alto, mas o trabalho é árduo, por isso os residentes não querem dedicar-se a este sector”, apontou o Chefe do Executivo, notando que os residentes “também não querem trabalhar” no sector dos domésticos.

Os planos do Governo incluem a definição de um plano de estratégias gerais para o desenvolvimento de quadros qualificados, através de legislação necessária. “Precisamos de importar quadros qualificados”, sublinhou o Chefe do Executivo, dando os exemplos das áreas científica e tecnológica.

Na conferência de imprensa, Ho Iat Seng também deixou claro que não está na agenda uma reforma política, com vista às eleições para a AL que vão acontecer no próximo ano. O Chefe do Executivo assinalou que, antes de haver alterações no hemiciclo, é preciso ser feito um estudo e, além disso, é necessária a aprovação do Governo Central.

Aquando da apresentação do Plano Director, o Governo tinha adiantado que tinha pedido a Pequim para fazer uma troca entre aterros. A ideia do Executivo da RAEM era descartar o aterro da zona D em detrimento de um novo aterro que fizesse a ligação entre a zona A e a península e que fosse usado para construir um corredor verde na cidade. Na conferência de imprensa, Ho Iat Seng foi questionado sobre se já havia resposta de Pequim e o Chefe do Executivo disse que o Governo de Macau ainda está a aguardar. “Por enquanto, no Plano Director, a zona D mantém-se”, referiu.