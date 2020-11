“Há muito talento em Macau que nunca teve a oportunidade de chegar à frente”

A Casa de Portugal em Macau começou a organizar aulas de Dança Jazz Comercial na Escola Portuguesa de Macau, leccionadas por Ana Marta Barbosa, bailarina e coreógrafa do Venetian. Ao PONTO FINAL, Ana Marta Barbosa explicou um pouco sobre o conceito deste workshop de seis sessões que era suposto ter começado no dia 14 de Novembro, mas que por falta de participantes inscritos acabou por ser adiado para o dia 21 deste mês.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

“Esta é a primeira vez que estou a fazer alguma coisa na Casa de Portugal, embora já tenha falado com eles há uns três anos acerca da oportunidade de colaborarmos”, disse Ana Marta Barbosa ao PONTO FINAL. “Agora com a pandemia, as coisas no trabalho acalmaram, surgiu a oportunidade outra vez, e eu aceitei”, acrescentou a monitora das novas aulas de Dança Jazz Comercial da Casa de Portugal.

Ana Marta Barbosa dança ballet desde os três anos de idade e desde então que tem estado sempre envolvida no mundo da dança. Recentemente, com as complicações da pandemia, confessa que “as coisas acalmaram no trabalho”, fazendo como que procurasse outros projectos. “Sempre gostei de dança e foi algo que comecei a fazer primeiro como hobby antes de ter tomado a decisão de seguir como uma carreira de bailarina ou de artista”, referiu. Em Inglaterra prosseguiu os seus estudos na área, tendo tirado o curso de Artes Performativas na escola Laine Theatre Arts, em Londres, onde teve formação durante oito horas por dia nas várias disciplinas da dança, como sapateado, dança contemporânea, ballet, hip-hop, canto e teatro.

Em relação à pouca adesão ao seu workshop de dança, Ana Barbosa continua confiante que no futuro haja mais gente interessada, e que o projecto possa ir em frente. “Eu vejo sempre muitos workshops de música na Casa de Portugal, mas de dança ainda não tinha visto nada”, acrescentou.

A bailarina e coreógrafa, que está no território desde 2013, considera que há um mundo de dança local que muita gente se calhar não conhece, porque há muitos eventos de dança que são “mais para chineses”. “Há bailarinos locais muito bons, principalmente na área comercial de hip-hop, há muitos estúdios onde eu vejo bailarinos espectaculares, que têm mesmo uma paixão pela dança e que fazem shows e eventos, e até têm escolas”, referiu. “Eu acho que há um mercado aqui que pode crescer muito, e fazendo estes workshops também dá a oportunidade às pessoas de se calhar conhecerem este mundo”, disse a monitora do curso, assegurando que “há muito talento em Macau que nunca teve a oportunidade de chegar à frente”.

Quando questionada acerca de como a pandemia tem afectado a sua indústria, a bailarina diz que acha que o lado positivo foi que a comunidade se tornou mais forte, porque com os espectáculos todos a serem cancelados na maior parte do mundo, acaba por haver mais solidariedade entre colegas, e acrescenta que é importante nesta altura que todos os artistas se unam e mostrem que “somos uma indústria válida e relevante”. E prossegue: “Porque as artes e o teatro não são só os bailarinos, há uma equipa grande por detrás que está a sofrer com esta pandemia também”, concluiu.

Recorde-se que a indústria das artes performativas no mundo inteiro tem vindo a sofrer com a pandemia, com despedimentos, encerramentos de espectáculos e com a maioria das companhias de dança a cancelarem toda a sua programação deste ano. O New York City Ballet, por exemplo, que além de ter cancelado todas as suas restantes actuações desde Junho deste ano, cancelou também as actuações anuais da mais conhecida peça de ballet do mundo, “The Nucracker”, algo que acontece pela primeira vez desde a sua estreia em 1954.