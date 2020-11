Comparticipação pecuniária ainda com incertezas na forma de distribuição

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O plano de comparticipação pecuniária mantém-se: dez mil patacas para os residentes permanentes e seis mil para os residentes não-permanentes. Porém, no relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG) há um asterisco que ressalva que o modo de distribuição do montante ainda está por determinar. Na conferência de imprensa que se seguiu à apresentação das linhas orientadoras do Governo para 2021, Ho Iat Seng garantiu que a forma de atribuição do dinheiro será de acordo com a vontade dos cidadãos.

O plano de comparticipação pecuniária vai manter-se em 2021. A confirmação veio com o relatório das Linhas de Acção Governativa (LAG), apresentado ontem por Ho Iat Seng. No próximo ano, como é habitual, são distribuídas dez mil patacas aos residentes permanentes e seis mil patacas aos residentes não permanentes. Há, contudo, ainda uma incerteza: o relatório indica que a forma de distribuição ainda está por determinar e que irá acontecer “consoante as circunstâncias”.

“Como é que vai ser a forma? Se vai ser em forma de vales ou cartão ou dinheiro? Eu gostaria de ouvir as opiniões da sociedade”, disse ontem Ho Iat Seng numa conferência de imprensa que se seguiu à apresentação das LAG para o próximo ano, acrescentando que se a população continuar a preferir receber o dinheiro através de numerário, “então também pode ser”. “Não gostaríamos de incomodar os cidadãos. Se quiserem em numerário, podemos ficar com o plano em numerário”, frisou.

Questionado sobre se o montante do plano de comparticipação pecuniária poderia passar a ser feito através de vales de consumo, Ho Iat Seng apontou que a última comparticipação entregue pelo Governo aos residentes, em Abril, “não foi grande ajuda” para a economia, porque “as pessoas preferem fazer poupança bancária em vez de ajudar no consumo”. “Não se preocupem, o dinheiro vai chegar à mão dos cidadãos”, afirmou.

Relativamente à eventualidade de atribuição de uma terceira ronda de apoios económicos à população como forma de mitigar os efeitos da crise económica provocada pela pandemia, o Chefe do Executivo disse apenas que essa hipótese está dependente do evoluir dos efeitos da epidemia. “Se conseguirmos ter a vacina, se chegarem turistas e a nossa economia conseguir recuperar, não será necessária uma terceira ronda de medidas”, disse o Chefe do Executivo. Ao passo que, “se a situação económica continuar a ser difícil”, o Governo irá avançar para uma terceira ronda.

Nas LAG foram apresentados todos os outros apoios pecuniários aos residentes. Para a generalidade dos residentes, será dada uma verba de activação de dez mil patacas para as contas individuais do regime de previdência central não-obrigatório e terá continuidade também o programa de comparticipação nos cuidados de saúde, com 600 patacas. O subsídio de nascimento continuará a ser de 5.418 patacas e pode ser requerido por ambos os pais. Quanto à quarta fase do programa de desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo, é concedido um apoio de seis mil patacas.

A subvenção do pagamento de tarifas de energia eléctrica para as unidades habitacionais é de 200 patacas por mês por cada habitação, e haverá ainda subvenção do pagamento de tarifas de água para unidades habitacionais e não habitacionais. No que respeita à contribuição predial urbana, há uma isenção de 3.500 patacas para os residentes.

Especificamente para os idosos, há um subsídio de nove mil patacas e o valor dos rendimentos anuais isentos do imposto profissional é fixado nas 198 mil patacas para idosos acima dos 65 anos.

Aos estudantes do ensino não superior é concedido um subsídio para aquisição de manuais escolares no valor de 3.550 patacas para os alunos do ensino secundário, três mil patacas para o ensino primário e 2.400 para o ensino infantil. Para os estudantes provenientes de famílias com dificuldades económicas, é concedido um subsídio de propinas máximo de nove mil patacas para os estudantes do ensino secundário complementar; seis mil patacas aos alunos do ensino secundário geral; e quatro mil para as crianças dos ensinos infantil e primário.

Ainda para os estudantes, é concedido um subsídio de alimentação de 3.950 patacas por ano lectivo e um subsídio de aquisição de material escolar de 3.350 patacas para os alunos do ensino secundário e 2.600 para o ensino infantil e primário. Para quem frequenta o ensino superior, o subsídio de aquisição de material escolar é de 3.300 patacas.

Para as famílias mais carenciadas, o índice mínimo de subsistência é fixado nas 4.350 patacas por agregado familiar. As famílias arrendatárias de habitações sociais têm isenção de renda mensal no valor de duas mil patacas e é também atribuído um subsídio no montante máximo de duas mil patacas por mês.

O Executivo também atribui subsídios de invalidez de nove mil patacas e 18 mil patacas, para casos especiais. Para os empregadores que contratem pessoas portadoras de deficiência, há uma dedução máxima de cinco mil patacas no valor do imposto complementar de rendimentos ou do imposto profissional por cada trabalhador com deficiência.

O plano piloto de apoio financeiro na aquisição de equipamentos auxiliares para deficientes concede um subsídio de 30 mil patacas. Além disso, conforme já tinha sido anunciado, foi lançado o plano piloto de atribuição de subsídios aos prestadores de cuidados de 2.175 patacas por mês.

Para os trabalhadores, há também uma dedução à colecta do imposto profissional pela percentagem de 30%, com limite de 144 mil patacas. No âmbito do plano de formação subsidiada, é atribuído um subsídio máximo de 6.656 patacas aos desempregados que frequentem cursos de formação organizados pelo Governo e há ainda um subsídio de cinco mil patacas aos trabalhadores no activo ou empregadores caso estes frequentem cursos para a elevação de técnicas profissionais.