Um gigante de tela preenchida que encontrou em Macau um porto de abrigo para a eternidade

Referência incontornável na história da arte contemporânea da China, Mio Pang Fei faleceu em Macau na passada sexta-feira aos 84 anos. Dinamizador da arte moderna em Macau no final do século XX, o artista natural de Xangai adoptou conceitos de arte ocidentais para reconstruir uma estética oriental naquilo que designou de neo-orientalismo. Dotado de um pensamento vanguardista, Mio Pang Fei tornou Macau numa referência mundial de convergência e difusão da interculturalidade através de pinturas em telas de larga escala. Das telas gigantes com 20 metros à caligrafia chinesa, a paixão pela pintura acompanhou-o até ao último suspiro.

Eduardo Santiago

Incompreendido na China durante a Revolução Cultural e perseguido pelo regime maoista, Mio Pang Fei encontrou em Macau um porto de abrigo seguro para explorar o seu interesse pela pintura modernista ocidental e criar o seu próprio estilo através da fusão de técnicas artísticas ocidentais com as tradições culturais chinesas. Revolucionário sereno da pintura abstracta, Mio Pang Fei tornou-se num dos maiores artistas contemporâneos chineses e uma das maiores referências no panorama da arte moderna de Macau. Com uma vida dedicada à pintura e ao ensino, o pai do neo-orientalismo faleceu na sexta-feira passada aos 84 anos com um legado maior que as próprias obras.

“Foi um choque saber da morte de Mio Pang Fei, pois era, acima de tudo, um representante da arte contemporânea de Macau. O seu desaparecimento é uma grande perda da área da cultura em Macau”, começou por dizer Ung Vai Meng, ex-presidente do Instituto Cultural e artista local, ao PONTO FINAL, para depois recordar o impacto da obra de Mio Pang Fei em Macau.

“Tinha um grande conhecimento da cultura e arte oriental e um profundo interesse pela arte ocidental. Sempre disse que via Macau como um barco, um porto de abrigo, de intercâmbio entre o Oriente e o Ocidente. E isso está reflectido no seu trabalho, onde salta à vista a utilização do elemento tradicional chinês misturado com técnica e conceito ocidental que resulta numa estética muito moderna”, contou Ung Vai Meng, um dos membros fundadores do Círculo dos Amigos da Cultura, grupo fundado na década de 80 que projectou vários artistas vanguardistas de Macau, nomeadamente Mio Pang Fei.

Obra que se interroga e nos inquieta

Entre os membros fundadores do Círculo dos Amigos da Cultura estiveram também Carlos Marreiros, Victor Marreiros, Un Chi Iam e Kwok Woon. Em declarações ao PONTO FINAL, Carlos Marreiros recordou a história de amor entre Mio Pang Fei e Un Chi Iam, e o impacto dos dois artistas no panorama das artes locais. “Un Chi Iam é uma artista de grande qualidade que se sacrificou um bocado para tratar das lides da casa para que ele [Mio Pang Fei] pudesse dedicar-se inteiramente à sua obra. É uma história de amor”, assinalou o arquitecto e artista plástico, recordando depois o “homem extremamente culto e estudioso”.

“Tudo o que ele fazia era sério. Havia pessoas que não percebiam, que achavam que a pintura abstracta era muito simples, mas não. O que ele fazia tinha um profundo conteúdo e reflectia o que ele achava ser o sentimento do povo chinês ao longo dos séculos. É uma obra a ser estudada e aprofundada porque foi absolutamente pioneiro. Hoje, a obra dele ainda se interroga, ainda nos inquieta. A pintura era aquilo que ele queria e sofria com aquilo. O que ele fazia era profundamente autêntico, genuíno e bom”, afirmou Carlos Marreiros.



Quando a arte abstracta entra no meio filosófico

Para Konstantin Bessmertny, a linguagem de Mio Pang Fei deixou um profundo impacto nos artistas locais de Macau, não só nas obras que produziu, mas também nas ideias filosóficas inerentes ao seu trabalho. “Sempre tive um enorme respeito pela maneira de viver e visão artística do Mio Pang Fei. Há poucas pessoas que encaram a vida assim na área da arte. A maioria dos artistas parece que procura algo parecido como uma espécie de segredo para o sucesso e fama. Em Mio Pang Fei vi uma atitude honesta de quem faz apenas o que gosta, nada mais. A arte abstracta tem um problema enorme, identificado há décadas, que tem a ver com a componente decorativa, no mau sentido. Arte que é utilizada para decorar a entrada de edifícios, mas o trabalho de Mio Pang Fei conseguiu fazer uma definição bem vincada de quando a arte abstracta entra no meio filosófico. É difícil de copiar e ainda mais difícil de perceber aquele elevado nível de intelecto do artista”, referiu o artista plástico russo, radicado em Macau há vários anos e que contactou com Mio Pang Fei através do Círculo dos Amigos da Cultura.

Dotado de um profundo conhecimento da cultura chinesa, Mio Pang Fei incorporou elementos da caligrafia e cultura chinesa numa estética vanguardista ocidental através de materiais como cimento, gesso ou metal em telas de grandes dimensões. “Ele estudava muito profundamente a civilização chinesa porque misturava literatura, filosofia com vários tipos de caligrafia da cultura chinesa. E misturava tudo isso num discurso vibrante em que a caligrafia, em muitas ocasiões, eram elementos icónicos, eram significantes de escrita, mas sem leitura. Portanto, tinham um valor plástico, visual de composição, mas que ele propositadamente escrevia para não ser lido”, recordou Carlos Marreiros.

Obra para preservar como património

Na opinião do arquitecto e artista plástico, o legado de Mio Pang Fei deve ser protegido pelo Governo de Macau como património cultural do território. “Se uma instituição pública ou privada pudesse agarrar na obra dele, preservá-la e apresentá-la, era o ideal pois ele merecia-o inteiramente porque será sempre um artista de Macau. Nasceu em Xangai, mas viveu os bons momentos da vida dele aqui em Macau. A sua obra pode não ser de fácil compreensão para a maioria das pessoas por causa da sua pintura com um tipo de linguagem carregada de subtilezas e profundidade. Deixou um legado muito importante e fez aqui obra, portanto, Macau deve reclamar para si a qualidade deste artista e desta obra”, acrescentou Carlos Marreiros, frisando a importância de um conjunto de quadros com 20 metros de largura com caligrafias gigantescas e instalações em torno de um clássico da literatura chinesa.

Segundo Konstantin Bessmertny, o trabalho de Mio Pang Fei ainda não teve o devido reconhecimento em Macau, mas com o passar do tempo “as pessoas de Macau vão perceber que tiveram um artista de nível mundial a viver entre eles”. “Tenho a esperança que o Governo possa arranjar alguma forma de reunir os trabalhos dele e algumas colecções privadas, de forma a preservar a sua arte aqui em Macau. O Mio Pang Fei já é muito famoso na China e acho que era uma boa ideia a preservação da obra dele por parte do Governo de Macau”.

Na sensibilidade artística, uma ponte de comunicação

Uma ideia partilhada pelo antigo presidente do Instituto Cultural, Ung Vai Meng. “Ele sempre me disse que Macau tinha sido muito importante para a sua vida, nomeadamente na sua vida artística. Uma vez confidenciou-me que a sua arte era como uma flor que desabrochou em Macau, onde era possível ser apreciada por todos. Via Macau como um laboratório de arte e cultura onde qualquer experiência, qualquer ideia, podia ser realizada, por isso, o senhor Mio encarava Macau como uma plataforma de arte muito importante para a sua própria linguagem artística. Creio que Mio Pang Fei irá ficar para sempre ligado à história de Macau como um filho da terra. Mesmo tendo nascido em Xangai, Mio Pang Fei será sempre um grande cidadão de Macau”, afirmou Ung Vai Meng, antes de recordar o seu último encontro com Mio Pang Fei.

“Ele faleceu no dia 13 de Novembro, e no dia 11 de Novembro visitei-o e trocámos muitas ideias, e posso dizer que estava a desenhar. Desenhou até ao fim. Estava muito fraco, mas mesmo assim tentou desenhar o que estava ao seu redor numa folha de papel segurada pelas mãos da filha, a Cristina”, partilhou Ung Vai Meng.

Para além da sua obra, Mio Pang Fei deixou ainda um importante legado no ensino de uma nova geração de artistas de Macau. Carlos Marreiros recordou que o pai do neo-orientalismo deixou aos seus alunos a paixão com que “fervilhava” na procura de uma linguagem própria. “Dedicou-se ao ensino e deixou muitos alunos que lhe continuam a ser fiéis, e alguns já são consagrados. Fez escola porque muitos deles seguiram esta linha de abstracionismo em várias vertentes, mas, naturalmente, sem o mediatismo e a profundidade do mestre. Era uma pessoa muito serena, educado, de uma grande simpatia, mas fervilhava por dentro na obsessão da procura da sua instituição artística, e esse foi um dos seus principais legados”, assinalou Carlos Marreiros.

A paixão pela divulgação e troca de ideias artísticas foi uma característica que acompanhou Mio Pang Fei ao longo da sua vida apontou Ung Vai Meng ao recordar um episódio no Porto em 1986. “Quando vivi com ele no Porto na década de 80, onde ele estava a estudar pintura e serigrafia na Escola Superior de Belas Artes do Porto, lembro-me de um dia em que alugámos uma carrinha para transportar obras dele para uma exposição. No caminho para a galeria, o senhor Mio meteu conversa com o condutor, comigo a traduzir, fazendo-lhe várias perguntas sobre arte. O condutor, intrigado pela curiosidade do senhor Mio, perguntou-lhe se era pintor e foram o caminho todo a falar. Quando o condutor lhe disse que gostava muito da obra de Picasso, o Mio Pang Fei ficou ainda mais entusiasmado e começou logo ali a trocar ideias sobre cubismo. Ele era assim, falava sobre arte com todos pois via na sensibilidade artísticas das pessoas uma ponte de comunicação”, concluiu Ung Vai Meng.