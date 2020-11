Sulu Sou critica a dualidade de critérios do Governo na realização de eventos no contexto da pandemia

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado Sulu Sou vai entregar hoje uma interpelação na qual questiona o Governo sobre as políticas de prevenção da epidemia, nomeadamente acerca da maneira como as autoridades têm tratado de forma diferente os trabalhadores não-residentes, que ainda não podem entrar em Macau. Além disso, o democrata alertou ainda para a dualidade de critérios do Executivo na realização de eventos em grande escala, tecendo ainda críticos aos eventos das entidades privadas.

“Dois pesos e duas medidas”, é o que apresenta o Governo de Macau nas suas decisões de prevenção de epidemias, com restrições injustificadas e impessoais, reitera Sulu Sou, num dos pontos da sua interpelação que será hoje remetida ao Executivo.

O vice-presidente da Associação Novo Macau afirma que há “padrões arbitrários no que diz respeito às medidas e políticas de prevenção da epidemia, e citou vários exemplos tais como quando o Governo condenou publicamente os centros comerciais privados por organizarem actividades de consumo, tendo revisto subitamente as suas directrizes, causando a suspensão de todas as actividades desportivas, culturais e recreativas. Ao mesmo tempo, mantendo actividades como o Grande Prémio de Macau, festivais gastronómicos, várias exposições e carnavais, entre outros, e a Chefe do Executivo de Hong Kong, que foi autorizada a participar num evento em Macau sem usar máscara após ter sido isenta de quarentena.

Outro exemplo referido na missiva é que, embora o Governo tenha flexibilizado a quarentena de entrada para condutores de corridas e membros da comitiva estrangeiros do Grande Prémio de Macau, os cônjuges e filhos de residentes locais estrangeiros continuam a estar proibidos de entrar em Macau para se reunirem. Embora o Governo tenha anunciado que, a partir de 1 de Dezembro, aqueles que tenham permanecido no interior da China durante um período contínuo de 14 dias serão autorizados a solicitar entrada em Macau, uma vez que o interior da China só permite a entrada de estrangeiros com autorizações válidas para trabalho, assuntos privados e reunião, os familiares estrangeiros residentes em Macau que se encontrem actualmente em países estrangeiros não poderão beneficiar da nova medida.

O deputado assinalou também que o Executivo flexibilizou as medidas de quarentena a 12 de Agosto e as autoridades do interior da China ainda estão a registar bastantes casos confirmados diariamente, apesar de ter sido imposta quarentena de entrada de pessoas vindas de locais como Qingdao e Urumqi. Ao mesmo tempo, o Governo não tem planos para flexibilizar as medidas de quarentena de entrada no território dos estudantes de Macau em Taiwan, especialmente quando há uma grande preocupação destes estudantes relativamente à possibilidade de virem a Macau durante as férias.

Sulu Sou referiu também que o Governo deveria discutir activamente com as autoridades do interior da China para ajudar os familiares estrangeiros a passar pelo continente antes de entrar em Macau através desta nova medida, ou considerar a possibilidade de permitir que as pessoas em questão entrem em Macau directamente de países estrangeiros, para serem submetidas a uma quarentena médica intensiva numa data antecipada.

O vice-presidente da Novo Macau questionou também o Executivo sobre se tem mantido contacto com as autoridades de Taiwan e acompanhado de perto a estabilização da epidemia na cidade, com vista a relaxar o mais rapidamente possível as medidas antiepidémicas para a entrada em Macau, a partir de Taiwan, especialmente para ajudar os estudantes da RAEM que permanecem em Taiwan que pretendem regressar durante o período do Inverno.