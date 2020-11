Rinovírus domina infecções do tracto respiratório superior

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

As infecções registadas em Macau relacionadas com o tracto respiratório superior e doenças semelhantes à influenza estão abaixo da linha de orientação clínica. O principal vírus que recentemente causou doenças semelhantes à gripe foi o rinovírus, que foi responsável por 74,8% das situações, mostrando que as infecções em Macau relacionadas com o tracto respiratório superior são principalmente causadas pelo rinovírus e não pela gripe influenza, referem os Serviços de Saúde em comunicado.

Para fortalecer a prevenção de infecção do tracto respiratório superior e gripe nas instituições de ensino, os Serviços de Saúde e a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSJ) deram início, na sexta feira, a acções de fiscalização em 78 escolas e 127 centros de explicações/instituições de educação contínua em Macau de modo a verificar as condições de higiene ambiental e sensibilização de procedimentos na área de saúde.

Os dados de monitorização de doenças do Centro Hospitalar Conde São Januário permitem verificar que, desde o início de Setembro até hoje, entre os doentes registados em serviço de urgência dos dois hospitais de Macau, o número de utentes com gripe representou 1,5%, uma média de cerca de 4,7% do número total de utentes, que está abaixo do nível padrão de 8,5%, e diminui quando comparado com os valores de 8,7% do período homólogo do ano passado. O número de utentes adultos representa uma média de 1,5%, que também está abaixo do nível padrão de 3% e diminui quando comparado com os valores de 2,8% do período homólogo do ano passado.

O número de crianças registadas no Serviço de Pediatria foi de 14,5%, o que também está abaixo do nível de linha padrão de 22,6% e diminuiu quando comparado com o período homólogo do ano passado de 22,4%. Estes dados reflectem que a actividade actual da gripe em Macau é significativamente menor do que o nível de linha de padrão.