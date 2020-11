Patrões e trabalhadores pedem tempo para analisarem lei sindical

Wong Chi Hong

O Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) discutiu na passada sexta-feira o documento de consulta sobre a lei sindical, mas, segundo noticiou a Rádio Macau, ambas as partes pediram tempo para analisar a iniciativa. Segundo explicou Wong Chi Hong, director dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), este “é um processo moroso”.

“Nesta reunião foi referido que ambas as partes precisavam de mais tempo para investigar e analisar a proposta de lei, bem como auscultar as opiniões dos seus membros, e depois eles vão apresentar pareceres escritos ao Governo”, referiu Wong Chi Hong, citado pela rádio.

O responsável da DSAL lembrou que “esta lei tem uma influência fundamental na nossa sociedade porque envolve quase todos os residentes” e que, por isso, “ambas as parte precisam de um tempo abundante [para analisar o documento de consulta]”. Só depois será definido um dia para a consulta pública.

Wong Chi Hong adiantou, porém, que a proposta de lei sindical “vai estabelecer um regime de negociação colectiva e um registo de sindicatos”, mas não deu mais detalhes. “O Governo vai tomar uma atitude gradual, ao autorizar as associações sindicais. É um processo muito moroso, porque os trabalhos são imensos. Temos de ter mais tempo para processar as propostas, bem como auscultar as opiniões das duas partes, antes de avançar com a consulta pública”, sublinhou o director da DSAL.

Recorde-se que já em Abril deste ano, por altura da apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2020, Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, tinha dito que a consulta pública sobre a lei sindical iria avançar no terceiro trimestre deste ano.

O último projecto de lei sindical a ser votado na Assembleia Legislativa teve como proponentes os deputados Sulu Sou e José Pereira Coutinho. O projecto acabou por ser rejeitado pelos deputados, com apenas sete votos favoráveis.