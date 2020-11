LAG 2021: Políticas de recuperação económica deverão ser foco principal de Ho Iat Seng

Fotografia: Eduardo Martins

O Chefe do Executivo vai hoje apresentar as Linhas de Acção Governativa (LAG) para o próximo ano e, segundo os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL, a recuperação económica deverá ser o principal alvo do Governo. Grande Baía, habitação e reforma da Administração Pública deverão ser outros dos temas abordados por Ho Iat Seng.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Ho Iat Seng apresenta esta tarde as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021. Num ano marcado pela crise provocada pela pandemia, a recuperação económica deverá ser a principal preocupação do Chefe do Executivo. O PONTO FINAL ouviu três politólogos e todos eles acreditam que será Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, a ter mais trabalho durante o próximo ano.

“Toda a gente sabe que as LAG vão ter como foco o estímulo à economia, essa é a coisa mais importante a enfrentar”, começou por dizer Larry So, acrescentando que “nesta pasta há muito a fazer”. O impacto da pandemia vai obrigar o Governo a “gerar mais receitas” e a “reduzir os custos de cada secretaria”. “O secretário para a Economia e Finanças vai ter de controlar o orçamento, por um lado, e, por outro, vai ter de encontrar receitas”, assinalou o politólogo. Apesar de Ho Iat Seng já ter apontado para uma redução orçamental de 10% em cada secretaria, disse também que não seriam afectados os serviços básicos da Administração. Ho Iat Seng já deu a garantia de que os salários dos funcionários públicos não seriam reduzidos, mas poderão ser congelados os aumentos.

REVITALIZAÇÃO DA ECONOMIA, GRANDE BAÍA E DIVERSIFICAÇÃO ECONÓMICA

Para Larry So, outro dos aspectos importantes no âmbito da economia será a inclusão de Macau na área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. “Porque nós fazemos parte da área da Grande Baía, não somos independentes desta área; a nossa economia terá de ter em conta o nosso papel na Grande Baía”, disse So, acrescentando que outra das questões que poderá ser abordada por Ho Iat Seng poderá ser a transformação de Macau em centro financeiro.

Jianwei Wang também destacou a secretaria da Economia e Finanças nas LAG para 2021. O académico da Universidade de Macau também disse ao PONTO FINAL que Ho Iat Seng vai focar-se nas medidas para revitalizar a economia. “Eu diria que ele vai focar-se na situação pandémica e também na recuperação económica. Provavelmente vai apresentar medidas para revitalizar a economia de Macau. E, claro, acho que é preciso fazer mais pela diversificação da economia”, apontou Wang, referindo que é possível que alguns benefícios sociais venham a ser cortados pelo Executivo.

O especialista em política externa chinesa lembrou o 40.º aniversário da região económica especial de Shenzhen para antever que “deverá haver medidas relativamente à Grande Baía e sobre a forma como Macau poderá integrar-se ainda mais na Grande Baía, em particular na ilha de Hengqin”.

Sonny Lo é da mesma opinião. O ponto-chave das LAG vai ser, na opinião do politólogo de Hong Kong especialista na política das duas regiões administrativas especiais, a recuperação económica: “Ele vai falar sobre como revitalizar a economia de Macau através de aumentar o número de turistas do interior da China a chegarem a Macau e da possibilidade de mais assistência financeira para os mais necessitados e desempregados”.

Lo lembrou que, no 5.º Plenário do 19.º Comité Central do Partido Comunista Chinês (PCC), as autoridades do Governo Central pediram que as duas regiões administrativas diversificassem as suas economias, “mas acho que esse aspecto era mais dirigido a Macau”, ressalvou. Assim, Ho Iat Seng também deverá apresentar propostas sobre a diversificação da economia. Hengqin também estará em cima da mesa, na opinião de Sonny Lo: “Eu espero que ele [Ho Iat Seng] fale mais em concreto sobre como Hengqin será melhor utilizada para servir a diversificação económica de Macau”. “Acredito que ele possa dar direcções relativamente à diversificação económica”, reiterou.

COMO CONSERVAR TALENTOS EM MACAU?

A falta de recursos humanos também deverá ser abordada nas LAG deste ano. O politólogo disse esperar que Ho Iat Seng olhe para a Grande Baía enquanto fonte de talentos. Aí, o Governo terá um desafio: encontrar um equilíbrio entre deixar os seus jovens irem para as cidades da Grande Baía e ter recursos humanos que possam ser aproveitados na região. “Como é que se podem desenvolver talentos em Macau para irem para a Grande Baía e ao mesmo tempo ter talentos suficientes em Macau? Será um grande desafio”, apontou.

Na opinião do politólogo de Hong Kong, Macau terá de ir atrás do impulso da China continental no desenvolvimento ecológico. “Macau está atrás da China no desenvolvimento sustentável. Os veículos verdes terão futuro em Macau se o Governo da RAEM estiver decidido a fazer isso”, afirmou, ressalvando que possivelmente este tópico não estará plasmado nas LAG do próximo ano. Até porque “a prioridade vai ser alavancar a economia de Macau e dar oportunidades de emprego e mais subsídios para os mais desfavorecidos”, ressalvou. Na área do desenvolvimento económico, Macau “precisa de maior clarividência e audácia”, indicou. Lei Wai Nong vai apresentar aos deputados as linhas governativas da tutela da Economia e Finanças no dia 27 de Novembro, entre as 15 horas e a meia-noite.

AS BATALHAS NA JUSTIÇA E A PROMETIDA REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Na área da Administração e Justiça, André Cheong, secretário da tutela, terá de resolver a polémica que tem colocado frente a frente advogados e magistrados, com Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM) a pedir mesmo a saída de Sam Hou Fai, presidente do Tribunal de Última Instância (TUI), do organismo. Larry So referiu que o secretário terá de tentar uma “normalização deste assunto durante o próximo ano”.

Sobre a tutela da Administração e Justiça, Sonny Lo sublinhou que André Cheong deverá concentrar-se na reforma da Administração Pública. Recorde-se que a reforma da Administração Pública foi uma das bandeiras na campanha de Ho Iat Seng para Chefe do Executivo. Neste âmbito, o politólogo disse esperar que sejam apresentadas soluções para “melhorar a eficiência e eficácia dos funcionários públicos, não apenas dos salários e benefícios”. Sonny Lo indicou que é necessário melhorar a avaliação dos funcionários públicos, tendo por base o seu desempenho e, além disso, melhorar as capacidades dos funcionários. André Cheong vai apresentar as linhas-mestras da sua tutela para 2021 no dia 25 de Novembro.

Quanto aos Assuntos Sociais e Cultura, a prevenção da pandemia deverá ser o foco principal da secretária, Elsie Ao Ieong. “Apesar de em Macau estar tudo estável, o cenário não é o mesmo a nível global”, apontou Larry So. Por isso, evitar que surjam casos em Macau “é uma tarefa urgente” da secretária, que deverá dar mais pistas sobre a eventual aquisição de uma vacina contra o coronavírus. Assim, ficará a parte da cultura para segundo plano? “Sim, claro”, respondeu So.

Já Sonny Lo acredita que a cultura terá peso nas LAG do próximo ano, nomeadamente a sua inclusão na área da Grande Baía: “Acredito que vá haver muitas coisas relacionadas com a cultura, por exemplo, como desenvolver as indústrias criativas de Macau e as ferramentas culturais em conexão com as ferramentas da Grande Baía”. Elsie Ao Ieong estará no hemiciclo a apresentar as LAG da pasta dos Assuntos Sociais e Cultura no dia 2 de Dezembro.

No âmbito da secretaria da Segurança, Larry So disse acreditar que Wong Sio Chak, secretário da tutela, deverá falar sobre a videovigilância e sobre os crimes cometidos por agentes das forças de segurança, apresentando medidas para diminuírem. De resto, “não haverá grandes mudanças”, anteviu Larry So.

Sonny Lo começou por dizer que, no que toca à segurança, “Macau tem estado bastante bem”. Porém, lembrou que podem ser introduzidas melhorias no que toca à eventualidade de Macau ser atingida por um tufão severo, um inesperado influxo de turistas ou um apagão eléctrico. “Como é que Macau vai lidar com estes cenários?”, questionou o politólogo, acrescentando que “o secretário [Wong Sio Chak] tem de ser mais audaz nestas matérias”. Wong Sio Chak fará a apresentação da linha política da sua tutela para 2021 no dia 30 de Novembro.

RAIMUNDO DO ROSÁRIO COM PASTA “MUITO COMPLICADA”

Por fim, na pasta dos Transportes e Obras Públicas, a habitação deverá ser o maior problema de Raimundo do Rosário. “Toda a gente vai pressionar o Governo sobre a habitação pública. Esse será o foco principal”, apontou Larry So.

Sonny Lo é da mesma opinião, dizendo que a habitação pública é o assunto mais premente que Raimundo do Rosário, o secretário da tutela, tem para resolver em 2021. Além disso, “como é que pode haver terrenos suficientes para habitação ou como é que o Governo pode planear para habitação no futuro?”, questionou o analista. Sonny Lo notou que “é uma pasta muito complicada”, por englobar obras públicas e transportes. Na opinião de Sonny Lo, no que toca aos transportes, Raimundo do Rosário terá de responder à pergunta: “Como é que os transportes públicos poderão ser mais eficazes para que mais cidadãos de Macau possam andar de transporte?”.

Ho Iat Seng estará hoje a apresentar a sua linha política para 2021. Primeiro, vai ler o “Relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2021”, pelas 15 horas, na Assembleia Legislativa. Depois, às 17 horas, vai responder às questões dos jornalistas em conferência de imprensa.