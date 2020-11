“Conseguiu realizar-se em Macau quando começou a poder expressar-se livremente”, diz Pedro Cardeira

O realizador do documentário biográfico de Mio Pang Fei, Pedro Cardeira, recordou a importância de Macau no trabalho desenvolvido pelo artista e o início de uma relação de amizade que começou entre conversas sobre o mundo da arte e bules de chá. Em declarações ao PONTO FINAL, o realizador português assinalou a visão intercultural do mundo de Mio Pang Fei e a descoberta de uma linguagem genuína do artista após um processo de procura e entendimento do desconhecido.

“Mio Pang Fei estava sempre a falar de arte e de tudo relacionado com a arte, mas também em relação a uma visão do mundo que partilhamos, que é uma visão muito intercultural do mundo, e do aprender a olhar para o outro e aprender a ver no outro aquilo que nós somos ou aquilo que devíamos ser. A partir daí desenvolvemos muitas conversas e foram muitos bules de chá bebidos em conjunto para falarmos sobre todos estes assuntos”, disse Pedro Cardeira.

Depois de tentar sair da China para viver nos EUA e Hong Kong, o caminho de Mio Pang Fei cruzou-se com Macau em 1982. No território então administrado por Portugal, o artista natural de Xangai entra no círculo de artistas locais e começa a ganhar protagonismo. “Estamos a falar de um artista que viveu, cresceu e foi educado na China durante um período muito repressivo. E durante esse percurso, enquanto que toda a gente seguia um bocadinho o realismo socialista, que era o único aceite na China, o Mio Pang Fei andou à procura de outras coisas”, assinalou o realizador do documentário biográfico do artista.

Para Pedro Cardeira existia no jovem Mio Pang Fei uma “enorme curiosidade sobre as outras coisas” e o que é que se fazia na outra parte do mundo. “Isso fez com que fosse, aos poucos, descobrindo a arte contemporânea, o pós-modernismo, o abstracionismo. A partir daí começa a pensar qual o caminho que vai seguir e decide por um caminho que mais tarde vem a denominar de Neo-orientalismo, que é uma espécie de fusão entre as artes. Ou seja, é um princípio muito intercultural que vem de um certo existencialismo da altura, e que faz com que ele desenvolva algo quase único no mundo. O que o Mio Pang Fei fazia era juntar as técnicas tradicionais da pintura chinesa e da arte chinesa, usando depois os materiais e as técnicas da arte ocidental. Ele procurava criar algo novo a partir não só das suas raízes, mas também do outro, daquilo que existia no outro”, afirmou Pedro Cardeira.

Neste processo, Macau providenciou as condições ideais para a emancipação do artista. “Teve um percurso muito difícil, muito complicado, mas conseguiu realizar-se em Macau quando começou a poder expressar-se livremente e a poder fazer a arte que ele gostava”, considerou Pedro Cardeira, acrescentando que nos últimos anos, Mio Pang Fei voltou-se mais para a pintura e caligrafia chinesa devido a problemas de saúde.

“A arte dele é muito difícil de fazer porque requer muito do seu físico, e, a partir do momento em que ficou doente, deixou de poder fazê-la. Mas não tinha qualquer problema com isso porque, entretanto, voltou-se para a pintura tradicional chinesa, que era algo que ele sempre gostou e sempre quis também explorar. Já não podia mexer com aqueles materiais todos, fazer aquelas telas gigantescas que fazia. Ele dizia que se sentia feliz só com a pintura tradicional ‘enquanto a mão não me tremer vou fazendo isto, mesmo que não exponha, é isto que eu gosto de fazer’, dizia ele. Senti que estava completamente realizado. Foi das pessoas que conheci que menos problemas tinha com isso. Ou seja, conseguiu lá chegar e vivia em paz consigo próprio”, afirmou o realizador, revelando ainda que a Associação ‘Art For All’, liderada por Alice Kok, vai organizar um pequeno evento de homenagem a Mio Pang Fei onde vai ser passado o seu documentário biográfico.

E.S.