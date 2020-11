Sector imobiliário pode ser “movimentado” em 2021, dizem especialistas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Dois especialistas do sector imobiliário acreditam que Macau tem potencial para crescer já no próximo ano apesar do impacto da pandemia da Covid-19 na economia local. Ao contrário de outras empresas do ramo imobiliário que reduziram as operações em 2020, a empresa de Suzanne Watkinson e de Alex Cheng reorganizou-se e adaptou-se para enfrentar um ano de 2021 “movimentado”.

A directora geral e fundadora da Ambiente Properties, Suzanne Watkinson, acredita que o sector imobiliário de Macau tem potencial para voltar a crescer já a partir de 2021. “Pior do que 2020 é impossível”, disse a especialista ao PONTO FINAL, antes de explicar porque é que, num ano de grandes dificuldades para o sector imobiliário, a empresa decidiu expandir a equipa de funcionários e mudar-se para um escritório com o dobro do tamanho.

“Fomos para um escritório com o dobro do tamanho porque vamos ter o dobro das pessoas a trabalhar. Estamos a contratar pessoas novas”, referiu Suzanne Watkinson, antes de reiterar a sua convicção numa melhoria do sector já a partir de 2021. “Dobro da equipa, mais clientes, e por isso mais negócios. Temos de nos manter positivos, 2021 não pode ser pior do que 2020”, frisou.

De acordo com os dados divulgados pela Direcção dos Serviços de Finanças, o número de transacções imobiliárias em Macau no terceiro trimestre de 2020 diminuiu 18% em comparação com o ano anterior, totalizando cerca de 1.765 transacções e a redução do preço médio do metro quadrado para as 100.750 patacas (9%).

Questionada sobre o balanço num ano marcado pela crise económica despoletada pela pandemia da Covid-19, a directora geral da Ambiente Properties destacou as vendas de casas para primeiros compradores. “A maioria do nosso volume de negócios foram vendas, tivemos poucos ‘leasings’ porque ninguém está a entrar ou a sair [do território]. Foram acima de tudo vendas a primeiros compradores. A crise imobiliária suavizou o preço por metro quadrado em cerca de 9% desde o início de 2020. Neste momento, o mercado está favorável para primeiros compradores, nomeadamente nas propriedades abaixo dos 8 milhões [dólares de Hong Kong].”

Já Alex Cheng, director geral da Ambiente Properties, assumiu que “o volume transacional foi bastante reduzido desde o início do ano em comparação com 2019”. No entanto, a crise económica não teve um forte impacto nas operações da Ambiente Properties. “O impacto no sector foi bastante pequeno na nossa actividade, não nos afectou realmente. Vamos tendo algumas vendas, por exemplo, ainda na semana passada tivemos uma grande venda. Estamos no mercado há muito tempo e por isso somos abordados também para trabalhos de consultoria”, indicou Suzanne Watkinson, frisando que o negócio das empresas imobiliárias não se resume a “abrir portas para vender apartamentos ou arrendamento de imóveis”.

A especialista recordou também que a parceria internacional com a CBRE dá outro tipo de margem de acção à Ambiente Properties. “Estamos a fazer muita consultoria e trabalhamos com parceiros internacionais, representamos a CBRE em Macau, por isso, cuidamos das necessidades desses clientes globais ao nível local. Se precisam de consultoria ou avaliação de arrendamento de mercado, são grandes projectos que nos dão grande trabalho”, afirmou Suzanne Watkinson.

“É mais do que abrir a porta e tentar arrendar uma propriedade de 10 mil dólares. Temos de olhar muito para além disso e, claro, estamos a olhar para Hengqin, que tem um enorme potencial ao nível de espaços de venda a retalho”, completou Alex Cheng.

Em relação ao potencial da zona dos novos aterros em termos de habitação, os dois especialistas acreditam que é um projecto “interessante”, mas que faltam pormenores sobre vários factores para uma análise concisa. “Para ser honesto, não vejo os detalhes do Plano Director, apenas temos a visão geral do planeamento, mas quando olhamos para os detalhes, não vejo nenhum detalhe a ser cedido. Uma oportunidade de negócio? Vai depender de vários factores, como o tipo de infra-estruturas, a volumetria dos apartamentos, entre outros”, disse Alex Cheng.

Para Suzanne Watkinson, a área de habitação na zona dos novos aterros até pode ser “um projecto interessante” que só será materializado dentro de dois, três ou cinco anos. “A nossa aposta em Macau já vem de há muitos anos e continuamos a acreditar no potencial para o sucesso da cidade, por isso estamos a expandir a nossa equipa. Eu tenho um ponto de vista muito pragmático de quem vai pagar a chávena de café no momento em que a bebemos. Claro que é importante olharmos para o futuro e para os milhares de apartamentos que vão ser construídos na zona dos novos aterros daqui a alguns anos, mas temos de ser um pouco mais pragmáticos se quisermos manter um negócio vivo e em crescimento, e nesta área o negócio é sempre o agora”.