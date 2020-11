Interconexão de dados entre as competências das SPU na recolha de informação para a Protecção Civil

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os Serviços de Polícia Unitários (SPU) vão poder utilizar a interconexão de dados para recolher, analisar e processar informações enquanto complemento de tarefas no âmbito do sistema de Protecção Civil, indicou ontem Ho Ion Sang, presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, após uma reunião com o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, sobre as alterações da lei dos SPU, em discussão na especialidade.

Com a entrada em vigor do regime jurídico de protecção civil e a revisão da lei de bases da Segurança Interna de Macau, que introduziu mudanças nos regimes actuais de comando, gestão e trabalho de protecção civil, o Governo precisou de fazer um ajustamento ao papel e função dos SPU.

“De facto, estas propostas de alteração de lei têm uma relação muito íntima que visam actualizar o comando, a gestão das actividades desenvolvidas no âmbito da protecção civil, havendo uma figura muito importante nisto que é o Comandante de Acção Conjunta, que passa a ser assumido pelo Secretário para a Segurança, sendo coadjuvado pelo Comandante Geral dos SPU”, começou por explicar Ho Ion Sang depois de uma reunião com representantes do Governo para analisar o documento em discussão na especialidade.

Para além disso, o Governo entende que os SPU têm de aperfeiçoar o dispositivo de tratamento de dados o mais breve possível para harmonizar a necessidade de partilha de dados e informações relacionadas com a protecção civil. “Os SPU têm de assumir as funções de prevenção do incidente e também de apoio que compreende a resposta e coordenação durante o incidente ou do planeamento posterior dos incidentes súbitos de natureza pública. Assim, no regime jurídico de protecção civil e também na lei de bases de segurança interna, estas duas leis têm de ser actualizadas e ajustadas”, referiu Ho Ion Sang, acrescentando que o Governo acolheu as sugestões dos deputados sobre a proposta de alteração da lei dos SPU.

“A revisão passou a ser ‘recolher, analisar, tratar e difundir por qualquer forma legítima, incluindo a interconexão, de todas as informações e dados necessários para o complemento das suas atribuições’. E assim, foi aditada apenas a interconexão, mas o resto corresponde à articulação do regime vigente”, frisou.

Questionado sobre uma eventual referência na lei para salvaguardar a protecção de dados pessoais e evitar acessos indevidos, o deputado eleito por sufrágio directo referiu que “o regime jurídico de protecção civil já prevê expressamente as exigências quanto a esta interconexão de dados, ou seja, tem a ver com os incidentes, ou tem essa necessidade, estes dados também estão sujeitos ao regime de protecção de dados pessoais. E, portanto, não foi aditada a nova competência, mas sim foi alterada a rectificação da lei vigente”.

Ho Ion Sang disse também que a “Alteração à Lei dos Serviços de Polícia Unitário” e a “Alteração à Lei de Bases da Segurança Interna” vão “entrar em vigor em simultâneo”, e que será o Governo a fixar a data para a entrada em vigor das alterações à lei. “Quanto à entrada em vigor desta proposta de lei, segundo o Governo, estas duas propostas de leis vão entrar em vigor em simultâneo, e depois da reunião de hoje [ontem], vamos realizar outras reuniões técnicas para ajustar o articulado, e depois o Governo vai entregar uma nova versão de trabalho para elaborarmos o respectivo parecer. Como esta proposta de lei é simples e contém apenas dois artigos, as questões colocadas pela comissão já foram respondidas pelo Governo”, concluiu Ho Ion Sang.

Em relação ao afastamento de quatro deputados pró-democracia da Assembleia Legislativa de Hong Kong, por imposição do Governo Central de Pequim, e a demissão em bloco do campo pró-democracia da região vizinha, Ho Ion Sang recusou tecer comentários sobre o assunto. “Quanto a essa situação, hoje [ontem] trata-se de uma reunião da Comissão e, portanto, só posso apresentar-vos conteúdos da reunião. Quanto à questão colocada, este caso só aconteceu ontem [quarta-feira] e também não sabia bem da situação, portanto não é adequado dar aqui um comentário”.