Joaquim Ramos de Carvalho foi nomeado para encabeçar o novo Centro Internacional Português de Formação do Instituto Politécnico de Macau (IPM). Pouco mais de um mês depois de chegar a Macau, o antigo vice-reitor da Universidade de Coimbra diz, em entrevista ao PONTO FINAL, que espera dar oportunidades de formação para além da língua portuguesa. “O que eu penso que se espera de mim é que esse sucesso na língua se transforme em sucesso adicional ao nível das relações académicas e daquilo que as relações académicas trazem de valor acrescentado à sociedade”, afirma.

Joaquim Ramos de Carvalho foi vice-reitor da Universidade de Coimbra durante quase oito anos e, durante esse período, foi também um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento das relações institucionais entre Portugal e a China. O responsável foi agora nomeado como coordenador do Centro Internacional Português de Formação do Instituto Politécnico de Macau, que foi criado em Dezembro do ano passado. Em entrevista ao PONTO FINAL, explica o objectivo do centro: “Espero que este centro sirva para alargar essa capacidade do IPM de funcionar como uma plataforma dentro da plataforma maior que é Macau”. O objectivo é “criar oportunidades de encontrar convergência de interesses das várias partes envolvidas”. Joaquim Ramos de Carvalho nota ainda que “há um grande interesse no mundo académico dos países de língua portuguesa sobre as questões relacionadas com a China” e que “a capacidade de atracção de talentos desta zona do planeta é enorme e vai aumentar no futuro” devido à iniciativa da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

Foi vice-reitor da Universidade de Coimbra entre 2011 e 2018, tendo sido um dos responsáveis pelo desenvolvimento das relações com a China, a Europa e os países de língua portuguesa. Além disso, durante o tempo em que esteve em Coimbra, foram criadas a Academia Sino-Lusófona, o Centro de Estudos Chineses da Academia Tradicional Chinesa de Ciências Sociais e o Instituto Confúcio especializado na medicina tradicional chinesa. Porquê esta dedicação ao Oriente em Coimbra?

Na verdade, não tinha nenhuma relação prévia com o Oriente, mas em 2011, quando a equipa reitoral chefiada pelo professor João Gabriel Silva tomou posse – sendo eu vice-reitor para as Relações Internacionais – constatámos que, de facto, em Coimbra havia muito pouco ou quase nada em matéria de relações institucionais com a China e com o Oriente. Havia muitos contactos pessoais de professores que colaboravam com várias instituições, nomeadamente em Macau e com instituições na China, mas não havia nada a nível institucional. E foi feito um esforço grande para colmatar essa deficiência e cujos resultados mais visíveis foram a criação do Instituto Confúcio, na Universidade de Coimbra, dedicada à medicina tradicional chinesa e às suas interacções com a medicina ocidental, uma Academia Sino-Lusófona, que foca sobretudo nas questões do Direito dos países de língua portuguesa nas suas relações com a China, e foi criado um dos primeiros centros da Academia das Ciências Sociais da China na Europa, para incrementar o conhecimento na China da realidade portuguesa a nível de relações académicas e para fomentar a interacção dos académicos portugueses de Coimbra e do resto do país com especialistas em Ciências Sociais da China. Serviu para colmatar aquilo que era uma falha evidente. A Universidade de Coimbra é muito virada para as relações internacionais, tem a maior percentagem de estudantes internacionais entre as universidades portuguesas, e era incompreensível que não tivesse relações fortes académicas com a China. Tanto mais que Coimbra tinha sido no passado um ponto importante na circulação de académicos e intelectuais entre a Europa e a China.

Já conhecia Macau?

Eu tinha vindo cá várias vezes, eu tinha estado, aliás, no Instituto Politécnico de Macau várias vezes porque a Universidade de Coimbra tinha uma colaboração forte com o Instituto Politécnico de Macau. Desde que cá vim a primeira vez, sempre tive um fascínio muito grande por Macau, acho um sítio absolutamente excepcional. Estive em muitos sítios, mas aqui há, de facto, uma concentração de diversidade cultural e espessura histórica de um local que ao longo dos séculos foi renovando uma função muito específica de ligação do Oriente com o Ocidente, por isso, sempre tive um grande fascínio. Este mês, só serviu para o confirmar. Estou muito contente por estar aqui, estou muito contente por agora conhecer melhor a estratégia e a visão do Instituto Politécnico de Macau para o futuro e espero dar um contributo naquilo que, desde sempre, foi a matéria da nossa cooperação com o Instituto Politécnico e com outras instituições em Macau, que foi ajudar a desenvolver o papel de Macau como plataforma entre a China e os países de língua portuguesa e espero que possa dar um contributo para isso.

Como é que surgiu esta oportunidade para vir integrar este centro do IPM?

Eu tinha acabado o meu mandato de vice-reitor. Foi um mandato longo e, por isso, estava lentamente a voltar à vida académica. De modo que o convite formulado pelo Instituto Politécnico de Macau ocorreu precisamente no momento ideal. Tinha deixado de fazer uma coisa que me tinha absorvido e que tinha sido muito estimulante, e estava a transicionar para outra coisa que ainda não sabia bem o que iria ser no meu futuro académico, mas seria mais ligado às minhas funções académicas. Também surgiram outras oportunidades, mas esta foi a mais aliciante e aquela que dava mais continuidade àquilo que tinha sido um investimento grande que eu tinha feito nos últimos anos.

O que fará enquanto coordenador deste centro, em concreto?

Eu vou ajudar a diversificar a estratégia do IPM naquilo que é o grande compromisso que o IPM sempre teve, na ligação com os países de língua portuguesa e que tem sido até agora, sobretudo, focado nas questões da língua, na formação de professores de português na China, mais recentemente – e numa perspectiva mais tecnológica – no sistema de tradução automático chinês-português. Existe um centro no IPM dedicado a esse aspecto mais da língua portuguesa, da formação, qualificação de professores, produção de materiais e de muitas actividades relacionadas com a língua portuguesa. O que eu espero dar é outras oportunidades de formação, para além da língua portuguesa. Penso que, para além do domínio exclusivo da interpretação, há um grande interesse no mundo académico dos países de língua portuguesa sobre as questões relacionadas com a China, sobre as questões relacionadas com a Grande Baía – que agora é algo que vai focar cada vez mais a atenção das pessoas. Por isso, as pessoas têm necessidade de informação e, inversamente, do lado daqueles que na China estão interessados nestas relações com os países de língua portuguesa, há mais necessidade de informação do que exclusivamente nas questões relacionadas com o domínio da língua em si, como funcionam os sistemas académicos, quais são as naturezas das cooperações académicas que existem entre a China e os países de língua portuguesa, que oportunidades existem, que bolsas, que projectos, que áreas temáticas. Espero que este centro sirva para alargar essa capacidade do IPM de funcionar como uma plataforma dentro da plataforma maior que é Macau, para fazer essa ligação académica com os países de língua portuguesa.

Falou num crescente interesse por parte dos países de língua portuguesa na China. Esse interesse deve-se a quê?

O interesse surge pelo facto real de que as trocas comerciais e os investimentos cruzados são maiores. Esse é um facto. Depois também é facto que, especificamente nesta área, esteja a haver uma visão de desenvolvimento desta área da Grande Baía que vai ter um impacto global, isso é claro. É claro que vai ter um impacto global, mas exactamente o que é e quais são as linhas de força, as linhas estratégicas, quais vão ser os sectores, quais vão ser as oportunidades, isso é algo que se precisa de entender melhor e, portanto, penso que vai haver – tal como houve há alguns anos um interesse muito grande sobre o que era a iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ – um grande interesse sobre o que é esta iniciativa da Grande Baía. Aí, há uma enorme oportunidade para uma instituição como o IPM que tem a capacidade de comunicar, quer com o mundo académico chinês e com os países de língua portuguesa, de corresponder a essa crescente vontade de informação e as oportunidades que ela cria.

Assume este projecto com algum objectivo concreto?

Pessoalmente, é muito aliciante estar aqui, porque é um sítio muito fascinante e é uma oportunidade nova de fazer algo que eu vejo como uma continuidade do esforço que fiz anteriormente de melhorar as relações entre a China e Portugal e os países de língua portuguesa, mas fazê-lo de uma maneira completamente diferente. Nem sempre na vida se tem oportunidade de se fazer aquilo em que se investiu durante muito tempo de uma maneira completamente diferente, e acho que isso é muito aliciante para mim e eu diria que isso é a coisa mais motivante, continuar a fazer aquilo que acredito, porque me esforcei durante praticamente oito anos, mas fazê-lo num contexto diferente, com outro tipo de relações e de contexto institucional, com a capacidade de fazer outro tipo de redes, ao mesmo tempo que mobilizo as redes que já tinha. É, de facto, um desafio muito aliciante.

E ao nível da cooperação entre países e instituições?

Normalmente, a cooperação entre instituições mede-se pelo número de acordos bilaterais que se fazem. Uma coisa que eu aprendi ao longo de oito anos como vice-reitor é que é muito fácil fazer um acordo, mas não é muito fácil que esse acordo se concretize. A minha verdadeira ambição, para além dos acordos, é criar oportunidades de encontrar convergência de interesses das várias partes envolvidas, utilizando a capacidade relacional que Macau e que o IPM têm, para que surjam coisas. Gostaria de ver mais circulação de académicos e mais circulação de recém-licenciados. Que este possa ser um espaço em que as oportunidades de negócios, de criar empresas, de transformar conhecimento em valor para a economia aconteçam. A capacidade de atracção de talentos desta zona do planeta é enorme e vai aumentar no futuro. Se há um objectivo que eu tenho, seria que através destas redes e cooperações, não só se valorizassem os aspectos da formação académica, mas também os aspectos daquilo que acontece com o conhecimento académico e do impacto que ele tem na sociedade e que normalmente tem a ver com a criação de empresas, parcerias, ligações entre mundo académico e mundo empresarial, incubadoras de ideias, incubadoras de negócios, todos esses são aspectos que eu acho muito interessantes e que eu gostaria de explorar.

Ao nível da língua portuguesa, o que é que pode ser feito para a desenvolver aqui nesta zona do globo?

Acho que se está a fazer muito e os resultados são muito impressionantes. O número de universidades chinesas que oferecem licenciaturas de língua portuguesa é enorme. Acho que o IPM tem dado um contributo grande para manter esse conjunto de instituições que estão a apostar na língua portuguesa na China, não só interligadas entre si, mas também com acesso a formação a manuais, oportunidades de desenvolvimento futuro dos seus estudantes. Em relação à língua portuguesa acho que se faz bem e não há nenhuma métrica que nos permita não estar contentes com a progressão da língua portuguesa nesta zona do planeta. O que eu penso que se espera de mim é que esse sucesso na língua se transforme em sucesso adicional ao nível das relações académicas e daquilo que as relações académicas trazem de valor acrescentado à sociedade.

Mas há uma semanas esteve em Macau o embaixador português em Pequim, José Augusto Duarte, e ele disse que, ao nível da cultura e da língua, ainda há um trabalho “gigantesco” a ser feito na China.

Claro. Estamos a falar na China. Se olharmos para a realidade demográfica e geográfica da China, só posso concordar com o senhor embaixador, há muito a fazer. Se olharmos para aquilo que era a situação há 10 ou 15 anos, então também tem de se reconhecer que se fez um trabalho enorme.

Como vê as relações actuais entre a China e Portugal e entre a China e os outros países de língua portuguesa? Quais as áreas em que poderá haver uma maior aposta?

Acho que as relações estão no seu ponto mais elevado. Tem havido um crescendo contínuo. São relações económicas, mas também são relações de uma certa convergência de interesses. A China foi importante nos últimos anos ao nível do investimento em Portugal, como todos sabemos, mas também penso que há, da parte de Portugal e dos países de língua portuguesa, uma capacidade de relacionamento com a China que é específica e deve ser explorada. A declaração conjunta que foi assinada depois da visita do Presidente da República Popular da China a Portugal identifica a economia azul, as questões relacionadas com o mar, e identifica as questões do espaço. Penso que essas são algumas das áreas que vão para a frente. Mas há também muita coisa na área da biologia. Vi uma estatística recente que diz que o número de artigos científicos publicados em co-autoria em que um dos autores é português e outro é chinês tem vindo a subir enormemente, também porque tem havido mais oportunidades de financiamento para projectos conjuntos. Penso que tenderão a alargar as áreas. Há muitas áreas em que Portugal e a China podem cooperar e produzir resultados académicos de relevo.