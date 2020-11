“Este dia tem a função de também ser uma chamada de atenção às consequências permanentes da doença”, diz especialista

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O dia 14 de Novembro é o Dia Mundial da Diabetes, que é a mais comum das doenças não transmissíveis com elevada prevalência e incidência crescente no mundo. De acordo com as Nações Unidas, a cada cinco segundos, uma pessoa desenvolve a diabetes; a cada dez segundos uma pessoa morre de diabetes e a cada 30 segundos uma pessoa perde um membro por consequência da doença. Joana Queirós Ribeiro, especialista em Endocrinologia a trabalhar em Macau, salientou que o dia é sobretudo importante no âmbito da prevenção das complicações da diabetes.

A diabetes é uma doença que surge quando o pâncreas deixa de produzir insulina suficiente ou quando o corpo deixa de poder controlar a produção de insulina. Isto leva a uma condição chamada hiperglicemia – um aumento da concentração de glucose no sangue. Sabe-se hoje que diversas condições podem levar ao diagnóstico da doença, porém a grande maioria dos casos divide-se em dois grupos: diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Ao PONTO FINAL, a especialista de Endocrinologia, Joana Queirós Ribeiro, médica na clínica Global Med, assinalou a importância do tratamento e prevenção desta crescente pandemia, na sequência do Dia Mundial da Diabetes que se assinala amanhã, dia 14 de Novembro.

“A diabetes, para dar sintomas, normalmente já está num estado muito avançado. Normalmente os sintomas são muita sede, constante vontade de urinar, o aumento de peso ou secura na boca. No entanto, o grande problema é que, muitas vezes, não indica sintomas até a doença já estar avançada”, refere a médica que conta com 18 anos de serviço na área de Endocrinologia, e que antes de ter vindo para Macau trabalhou no Hospital de São João no Porto. “As pessoas devem fazer análises com alguma regularidade porque, para haver um diagnóstico desses sintomas, significa que a diabetes progrediu, portanto, as pessoas devem fazer análises com regularidade para haver um diagnóstico ainda a tempo, porque normalmente as pessoas não têm basicamente nenhuma sintomatologia associada à diabetes. Isto quando nós estamos a falar da diabetes mais comum, a diabetes tipo 2”, reitera Joana Queirós Ribeiro.

“A diabetes tipo 1, que surge normalmente nas crianças e nos jovens, é uma diabetes completamente diferente, autoimune, que surge de repente, onde há destruição do pâncreas e, portanto, não há produção de insulina. Não tem nada a ver com a parte alimentar, nem com o peso”, acrescentou. Mais de 90% das pessoas com diabetes tem o tipo 2, e, entre estas, mais de 90% estão acima do peso ou são obesas. “A diabetes tipo 2 tem uma elevada taxa de prevenção. Nós, os especialistas, muitas vezes temos um doente que nas análises está numa fase que nós chamamos de ‘pré-diabetes’, em que nas análises o valor do açúcar já não é normal mas ainda não é de diabetes, e normalmente recomendamos aos doentes para fazer exercício físico, ter os cuidados de alimentação e perder peso, que muitas vezes previne o aparecimento da doença e faz regredir aquela evolução, baixando os valores de açúcar”, explicou.

A vida com a diabetes

Carlos Santos, farmacêutico a residir em Macau há 36 anos, descobriu que tinha a doença no ano 2000. Diabetes tipo 2, no seu caso, e iniciou o tratamento da clínica convencional para esta condição. “Tive algum aconselhamento na área mas nada que tivesse de facto um impacto que levasse a mudar os meus hábitos de vida”, afirmou ao PONTO FINAL. “Fiz várias tentativas, de certa forma frustradas, de tentar recorrer ao exercício físico e à dieta, mas, na verdade, caía sempre no erro do que chamamos ‘efeito yo-yo’, emagrecia e depois voltava a engordar”, contou.

O farmacêutico reitera que só recentemente é que de facto tomou uma decisão de modificar completamente o seu estilo de vida após ter sofrido uma neuropatia diabética na perna esquerda. “Isto assustou-me, e estando consciente que tenho historial de diabetes de família, acabei por procurar apoio e fugir um pouco do sistema tradicional em termos de prática médica e acompanhamento para este tipo de diabetes, especificamente na área de Endocrinologia, e de facto fui bem sucedido”. O farmacêutico, de 69 anos, não tem dúvidas que é extremamente importante, em termos de alterações ao estilo de vida, as pessoas assumirem-se no contexto de uma dieta que seja baixa em hidratos de carbono, que o regime alimentar seja o mais natural possível, evitando alimentos processados e o exercício físico. “Pratico o método de jejum intermitente, que ajuda a reequilibrar todo o aspecto funcional do organismo. Graças também a isso que tenho tensão arterial baixa e, portanto, sinto ser fortificante esse pequeno esforço e já consegui perder 20 quilos, além de estar na rota de perder ainda mais. Apenas a abordagem da medicação não é suficiente, sem a perspectiva também da endocrinologia”, prosseguiu.

Em termos de quais são as principais diferenças no contexto da doença em Macau e em Portugal, Joana Queirós Ribeiro diz ter alguma dificuldade em responder por ter apenas chegado há um ano e meio ao território. “Provavelmente não será muito diferente, mas provavelmente a taxa da diabetes tipo 2 não será tão alta como em Portugal, porque a obesidade não é tão prevalente aqui como nos países ocidentais, apesar que aqui já vai havendo uma ocidentalização dos hábitos, como a propagação da cultura do McDonalds, por exemplo”, afirma a especialista.

“A minha impressão é que as pessoas mais idosas aqui são quase todas muito magras e elegantes, cientes da importância do exercício físico, mas infelizmente vejo que muitos dos mais jovens não estão a preservar esses hábitos das gerações mais velhas e já caminham para aquilo que nós temos no ocidente”, prosseguiu. “Portanto, a partir daí, é provável que isso vá ser uma bola de neve”, alertou.

No que diz respeito a dicas em como evitar a diabetes, a médica aconselha a alteração do estilo de vida, ter um peso saudável, sem excessos principalmente, conjuntamente com uma prática de exercício físico regular e uma dieta saudável, evitando sempre os açúcares de absorção rápida. “Os hidratos de carbono de absorção lenta são os melhores”, como o arroz e os cereais integrais, a batata doce, vegetais, leguminosas e fruta, por exemplo. “Temos de ter sempre em conta a roda dos alimentos ou a pirâmide alimentar”, aconselha.

“Este Dia Mundial da Diabetes tem uma importância de sobretudo alertar para a prevenção das complicações da doença”, reitera Joana Queirós Ribeiro. “Quanto mais controlada está a diabetes, melhor é o controlo sempre de todas as complicações que normalmente acontecem, como complicações na visão, no rim, nos pés, na parte neurológica,” continuou.

A doença é considerada uma pandemia mundial pois tem tido um aumento exponencial nos últimos anos, alertou a especialista. “Este dia tem a função de também ser uma chamada de atenção às consequências permanentes da doença”, concluiu.