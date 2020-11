Democratas de Macau olham com apreensão para destituições de democratas de Hong Kong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Pequim decidiu desqualificar quatro deputados da ala democrata do Conselho Legislativo de Hong Kong, sob o pretexto de que ameaçam a segurança nacional. Em resposta, todos os outros deputados pró-democracia da RAEHK renunciaram aos cargos. Em Macau, os deputados democratas criticaram a acção de Pequim.





Depois da destituição de quatro deputados democratas do Conselho Legislativo de Hong Kong (LegCo), os democratas de Macau criticaram a medida do Governo Central. Ao PONTO FINAL, Ng Kuok Cheong afirmou que esta foi mais uma tentativa de o Governo Central “controlar mais firmemente o LegCo e também a sociedade civil”. Já Sulu Sou lamentou a medida: “Todas as pessoas que apoiam a democracia se sentem desapontadas com esta situação”.

Ao PONTO FINAL, o vice-presidente da Associação Novo Macau começou por dizer que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ está desvirtuado e que, neste caso, o Governo Central usou “poderes extremos” para a destituição de Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki e Kenneth Leung do LegCo. Na opinião de Sulu Sou, a medida “fará com que a sociedade de Hong Kong fique mais instável e com mais disputas sociais e políticas”.



O deputado de Macau nota ainda que a destituição dos quatro legisladores da região vizinha priva os cidadãos da RAEHK do direito de “escolherem os seus representantes”. A destituição mostra que Pequim apenas quer “deputados que possam ser controlados pelo Governo Central”. Até porque “o Governo Central quer ter 100% de estabilidade e segurança política, e, se houver de oposição na comunidade, eles acham que não está 100% sob controlo”.

Poderá acontecer o mesmo em Macau? O deputado pró-democracia da RAEM responde: “Se o Governo da RAEM e o Governo Central tiverem falta de sabedoria política e conhecimento da situação política de Macau, esta situação poderá repetir-se em Macau”.

Sulu Sou admite que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, enquanto sistema político, continua vivo, mas, “se não tivermos espaço ou autonomia para decidir assuntos internos dentro da RAEM, não conseguimos praticar com sucesso o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”. “O sistema legal ainda está vivo, e é por isso que encorajamos e lembramos os cidadãos para o que ainda temos”, diz.

O democrata assume que em Macau é difícil avançar para qualquer tipo de iniciativa em solidariedade para com os deputados democratas de Hong Kong devido à “alta pressão política”. “As autoridades abusam da definição de segurança, especialmente segurança nacional. Usam sempre esta expressão ao máximo”, nota. “Acho que muitas pessoas que apoiam a democracia compreendem a nossa posição. Mas eu garanto aos cidadãos de Macau que o meu princípio político da luta pela democracia vai-se manter”, afirma.

Ng Kuok Cheong, também ele deputado à Assembleia Legislativa ligado à ala democrata, diz que o objectivo de Pequim é controlar mais facilmente o LegCo e a sociedade civil, e acrescenta que este foi um sinal de que o Governo Central não quer democratas no hemiciclo de Hong Kong. Assim, “talvez consigam aprovar mais leis”.

Na opinião de Ng Kuok Cheong, é improvável que Pequim desqualifique deputados em Macau, até porque “o Governo Central sente que pode controlar Macau de forma firme, por isso não precisam de fazer mais nada”. Para Ng, não foi esta decisão que acabou com o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, porque “a direcção da política já ia nesse sentido”.



À Rádio Macau, Au Kam San, o terceiro deputado pró-democracia de Macau, disse mesmo que esta decisão acabou com o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’. “O princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ é implementado em Hong Kong e em Macau. Quando Hong Kong chega a este triste estado, tendo em conta que [as duas regiões] são intimamente interdependentes, Macau fica também ameaçada”, disse Au, citado pela rádio.

Recorde-se que o Executivo de Hong Kong anunciou na quarta-feira que vai desqualificar os legisladores Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki e Kenneth Leung. As desqualificações ocorreram depois de o Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional (APN) da China, que reuniu na terça e quarta-feira, aprovar uma resolução que afirma que aqueles que apoiam a independência de Hong Kong, recusam-se a reconhecer a soberania da China sobre a cidade, ameaçam a segurança nacional ou pedem a intervenção de forças externas nos assuntos da cidade, devem ser desqualificados.

Na sequência da decisão, todos os outros deputados pró-democracia apresentaram a sua renúncia ao mandato no LegCo em solidariedade para com os colegas excluídos. A renúncia em massa pelo campo pró-democracia deixará a legislatura de Hong Kong com apenas deputados pró-Pequim.