Ching Fung desafia favoritismo e liderança do Benfica

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS/ARQUIVO

O Benfica de Macau vai ter nesta jornada o desafio teoricamente mais difícil para o que resta competir na taça da Associação de Futebol de Macau, defrontando no sábado o Ching Fung. As ‘águias’ lideram a competição com os mesmos pontos que o Chao Pak Kei, mas em vantagem em termos de golos marcados.

A taça da Associação de Futebol de Macau (AFM) está já na sua recta final e a possibilidade de o vencedor ficar definido pela diferença de golos marcados começa a tornar-se cada vez mais provável. Benfica de Macau e Chao Pak Kei venceram as suas partidas e empataram entre eles, mas as ‘águias’ têm uma melhor diferença entre golos marcados e sofridos.

Segundo a classificação da AFM, o Benfica tem 36 golos marcados e quatro sofridos, enquanto que o CPK marcou 26 e sofreu dois golos. A diferença ainda é significativa, tendo em conta que faltam apenas três jogos para concluir a competição, mas esta jornada pode ser importante para as contas finais.

Pela frente, o Benfica de Macau terá o Ching Fung, uma das poucas equipas que tem mostrado argumentos para disputar o resultado com as equipas da frente, o que obriga a algumas cautelas à equipa orientada por Cuco. “Não vai ser um jogo fácil devido à qualidade do Ching Fung, embora não possam contar com todos os estrangeiros do plantel. Mesmo assim continuam a ser uma boa equipa, recheada de bons locais, e William Gomes, que faz muita diferença nesta equipa do Ching Fung. Mais importante para nós é ganhar e tentar não sofrer qualquer golo”, disse Alison Brito ao PONTO FINAL.

O avançado das ‘águias’ garante que a equipa irá encarar esta partida “da mesma forma que as anteriores e lutar até ao final para conseguir a vitória” frente a um adversário que terá também os seus argumentos. “Teoricamente será o jogo com maior grau de dificuldade até final, o Ching Fung ainda tem uma palavra a dizer nas contas desta taça da associação”, referiu Alison Brito.

Com a possibilidade de a competição poder ficar definida pela diferença de golos, Alison Brito garante que não se sente mais pressionado, visto ser um dos homens responsáveis por fazer balançar as redes adversárias. “Pressão existe em todos os jogos importantes. Importante é estar bem no jogo, e quando as oportunidades aparecem temos que ser eficazes na finalização”, concluiu.

Do lado do Ching Fung, William Gomes é sinónimo de respeito para os adversários, sendo um dos goleadores mais profícuos de Macau nos últimos anos. Ao PONTO FINAL, o avançado brasileiro recordou as dificuldades de defrontar o Benfica, que sempre teve uma equipa “muito forte” em todos os sectores. “É difícil quando se joga contra uma equipa que tem muitos jogadores com qualidade porque você se preocupa com um mas tem vários outros que fazem a diferença também, principalmente esse ano. Eles têm um ataque muito bom, o Leonel, o William Maronesi, que está numa excelente fase, e o Li [Alison Brito], que sempre foi um grande jogador e fez grandes jogos”, disse ao PONTO FINAL.

Para além disso, também a defesa se apresenta “sólida e experiente”, o que aumenta ainda mais o grau de dificuldade desta partida. “Vamos encarar o jogo de uma forma positiva, com oportunidades de fazermos um grande jogo e surpreender. O Benfica sempre vai ser favorito, pela história e pelos títulos, até que outros repitam a história que o Benfica fez durante esses anos”, acrescentou o brasileiro.

Apesar de matematicamente ainda ser possível o primeiro lugar, William Gomes está consciente que existe uma probabilidade muito baixa de isso vir a acontecer tendo em conta a qualidade dos adversários. “Nós precisamos de ganhar os três jogos e torceremos que Benfica e Chao Pak Kei percam pontos, o que eu acho muito difícil num campeonato em que nem todos são competitivos, sobretudo esse ano. A gente precisa de ser realista e entender que nos resta brigar pelo terceiro lugar, talvez o segundo”.

A jornada da taça arranca hoje com o desafio entre o Hang Sai e o Ka I, às 21h. No sábado, e depois do encontro entre o Benfica de Macau e o Ching Fung, marcado para as 19h, segue-se o duelo entre o Chao Pak Kei e a Casa de Portugal, às 21h.

No domingo disputam-se os restantes jogos. Às 19h, joga a Polícia contra o Sporting de Macau, seguindo-se o Monte Carlo frente ao Lun Lok, às 21h.