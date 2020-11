Suspeito de violência doméstica terá deixado mulher com olho negro após recusar-se em levar filho à escola

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Polícia Judiciária identificou um caso suspeito de violência doméstica entre um casal de filipinos após uma queixa apresentada pela mulher no passado dia 15 de Setembro. Segundo as autoridades, o homem assumiu ter agredido a mulher após recusar-se a levar o filho à escola e foi ontem presente ao Ministério Público por suspeita de ofensa à integridade física.

Um residente de Macau de nacionalidade filipina foi ontem presente ao Ministério Público por suspeita de ofensa à integridade física da mulher, informou ontem a Polícia Judiciária em conferência de imprensa. A queixa foi apresentada no passado dia 15 de Setembro pela mulher do homem de 31 anos, que trabalha na área da segurança. Em causa está uma agressão na sequência de uma discussão do casal para levar o filho à escola de manhã.

“No dia 15 de Setembro, pelas 23h20, recebemos uma denúncia apresentada pela mulher de que nessa manhã tinha sido agredida pelo marido. O incidente terá ocorrido depois de o suspeito sair do serviço e ir para casa descansar. Quando o homem chegou a casa, a vítima pediu-lhe que levasse o filho à escola primeiro. Segundo a mulher, o homem reagiu mal, o que originou uma discussão entre os dois e que culminou em agressão com um murro na face da vítima, que lhe deixou uma nódoa negra num dos olhos”, afirmou um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Segundo a informação recolhida pelas autoridades, o casal de filipinos vive com os dois filhos num apartamento no centro da cidade. “Por causa da pandemia, o casal está com problemas financeiros devido à redução de rendimentos, e por isso tiveram de despedir a empregada doméstica. De acordo com a investigação, os conflitos conjugais começaram no início do ano devido a questões do dia-a-dia, nomeadamente com os dois filhos do casal, um rapaz e uma rapariga”, indicaram as autoridades.

Após a agressão, a mulher saiu de casa com o filho e foi apresentar queixa à polícia. À tarde, os agentes deslocaram-se à residência e encontraram o suspeito, que confirmou as acusações da mulher. “Ele admitiu a agressão. A polícia verificou também que os conflitos conjugais começaram em Janeiro, mas sem registo de agressões físicas. O suspeito foi acusado de ofensa à integridade física e presente hoje [ontem] ao Ministério Público”.

Desempregada perde 94 mil yuans em trabalho ‘part-time’

A Polícia Judiciária abriu uma investigação na sequência de uma queixa apresentada por uma mulher de 32 anos num caso suspeito de burla ‘online’. A vítima, de 32 anos, é uma residente de Macau desempregada que perdeu cerca de 94 mil yuans durante um trabalho ‘part-time’ que encontrou através de um anúncio de oferta de emprego na internet.

“O emprego em questão dizia aos interessados que não precisavam de pagar caução e que o horário era flexível. Como precisava de trabalho ficou interessada com as condições e pediu mais informações. Depois de lhe fornecerem um número de WeChat, a mulher recebeu instruções para adicionar um ‘orientador’ com a função de lhe distribuir tarefas através de um programa enviado pela alegada empresa”, começou por dizer o porta-voz da PJ, frisando depois que o tipo de tarefas distribuídas davam direito a obter 8 a 10% dos montantes como comissão.

Depois de seguir as indicações, a mulher enviava o registo das tarefas cumpridas para receber os respectivos montantes. “A outra parte enviava depois mais tarefas que lhe garantiam montantes diferentes. Nas duas primeiras vezes, a vítima conseguiu receber as comissões designadas, mas a partir da terceira vez o programa exigiu-lhe um aumento do montante das tarefas, assim como a obrigação de fazer compras ‘online’ no programa para receber as comissões. A vítima seguiu as indicações e, no total, fez sete compras para poder aumentar o montante das tarefas”, disse o porta-voz da PJ.

No total, a mulher teve um prejuízo de 94 mil yuans. “Após fazer estas sete compras, a mulher foi excluída do grupo de WeChat, e assim foi fazer queixa. O caso está em investigação por burla online”.

Seduzido por homem no WeChat perde 25 mil yuans em caso de extorsão

Um trabalhador não-residente de 27 anos apresentou queixa à polícia no passado dia 9 de Novembro depois de ter sido vítima num caso de extorsão que lhe causou um prejuízo total de 25 mil yuans, informou ontem a PJ em conferência de imprensa. O caso ocorreu após a vítima ter aceite um convite de um homem para fazer uma conversa com vídeo.

“A vítima aceitou, mas passado pouco tempo o outro lado desligou e o homem não teve tempo para reagir [pois estava nu]. No dia seguinte à noite, a vítima recebeu uma mensagem do outro homem a dizer que tinha gravado o vídeo da conversa e que já tinha conseguido ficar com os dados dos contactos da vítima”, indicaram as autoridades.

O suspeito exigiu depois o pagamento de 8 mil yuans para não divulgar o vídeo aos familiares e amigos da vítima. “Perante a exigência, o homem de 27 anos cedeu e aceitou pagar. No entanto, mais tarde, a outra parte voltou a exigir mais 12 mil yuans para eliminar o vírus do telemóvel da vítima e que foram pagos também. Mais tarde, o suspeito exigiu mais 5 mil yuans que a vítima pagou”, referiu o porta-voz da PJ.

Depois de perder 25 mil yuans, o homem de 27 anos decidiu apresentar queixa à polícia por “sentir-se extorquido”. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.