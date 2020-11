Plano Director contempla terrenos recuperados pelo Governo para espaços verdes, diz Chan Pou Ha

Sulu Sou

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes assegurou que a área reservada para espaços verdes e preservação de zonas naturais no actual projecto do Plano Director Urbanístico de Macau contempla a inclusão de terrenos recuperados pelo Governo. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, Chan Pou Ha frisou que a área global das zonas verdes e dos espaços públicos abertos será também aumentada com a “criação de um parque marginal a nordeste da península de Macau”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A inclusão de terrenos recuperados pelo Governo no actual projecto do Plano Director Urbanístico de Macau permitiu um aumento da área reservada para a construção de espaços verdes e de protecção ecológica, assegurou a directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, Chan Pou Ha assinalou ainda que o Governo pretende aumentar a área reservada para espaços verdes com a construção de um parque público, junto ao reservatório e à Zona A dos Novos Aterros, mas que os parâmetros de arborização do Plano Director são da responsabilidade do Instituto para os Assuntos Municipais.

Numa interpelação escrita enviada ao Executivo a 18 de Setembro, o deputado Sulu Sou defendeu o aproveitamento dos terrenos recuperados pelo Governo para o melhoramento da taxa de espaços verdes per capita em Macau. “Concluída a recuperação dos terrenos por desenvolver, é altura de aproveitar a elaboração do Plano Director para melhorar a taxa de espaços verdes per capita em Macau. Sem prejuízo dos recursos de solos razoavelmente reservados para a construção de habitação e instalações públicas, há toda a necessidade de afectar prioritariamente os restantes para a criação de espaços verdes e recintos públicos ao ar livre, especialmente na península de Macau. O Governo vai fazê-lo?”, questionou o vice-presidente da Associação Novo Macau.

Na resposta ao deputado, a directora dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, Chan Pou Ha, assinalou que 26% da área de construção do projecto do Plano Director está reservada para espaços verdes e de protecção ecológica. “No projecto do Plano Director (2020-2040), recentemente lançado, foram propostas as finalidades para todos os terrenos, incluindo aqueles que foram recuperados pelo Governo, tendo sido ponderada a compatibilidade entre as categorias e subcategorias de usos de solos, no âmbito da definição das finalidades dos mesmos. No projecto do Plano Director e nos respectivos artigos técnicos foi proposta ainda que na área de intervenção do plano (cerca de 36,8 km2), cerca de 8% seja destinada a zonas verdes ou espaços públicos abertos, e cerca de 18% a zonas de conservação ecológica, perfazendo, assim, 26% do total da área”, escreveu Chan Pou Ha.

Sulu Sou recordou os dados de um relatório sobre o Estado do Ambiente de Macau, que classificou de “insuficiente” a área de espaços verdes per capita da cidade, e desafiou as autoridades a expandir os conceitos de espaços verdes. “Os espaços verdes das zonas habitacionais e comerciais, que o Governo tem frisado nas sessões de consulta pública, não passam de um tipo de espaços verdes com algumas árvores”, criticou o vice-presidente da Associação Novo Macau, acrescentando que “é altura de reformar essa mentalidade fechada e conservadora e de pugnar pelo aumento constante dos espaços verdes e de lazer, incluindo tapetes de relva de fácil acesso para a população. Vai o Governo fazê-lo?”

De acordo com Chan Pou Ha, o projecto do Plano Director prevê a manutenção dos espaços verdes existentes e a construção de novos corredores verdes costeiros nos Novos Aterros, nomeadamente a “criação de um parque marginal a nordeste da península de Macau, com o intuito de colmatar a insuficiência de zonas verdes ou espaços públicos abertos, bem como articular com o reservatório e entre outras áreas aquáticas, reforçando a harmonia ambiental entre diferentes bairros comunitários”.

Para além disso, a responsável da DSSOPT frisou que, “tendo em conta a criação de zonas ajardinadas e espaços verdes, no âmbito da compatibilidade e adequação do uso dos solos na definição das finalidades, será aumentada a área global das zonas verdes e dos espaços públicos abertos”

Em relação à distribuição das áreas verdes e aproveitamento dos recursos de terrenos para espaços de lazer, Chan Pou Ha referiu que o “Instituto para os Assuntos Municipais irá, dentro da sua esfera de competências, pronunciar-se sobre as matérias relacionadas com o projecto do Plano Director (2020-2040), de modo a aproveitar adequadamente os recursos de terrenos tendo em conta as necessidades dos moradores dos diversos bairros, em prol da criação de mais espaços comunitários de lazer e da melhoria do ambiente circundante”.

No documento enviado ao Executivo, Sulu Sou quis ainda saber quando será divulgado o estudo temático sobre o “Planeamento Geral do Sistema da Arborização Urbana de Macau”, destinado para os anos 2021 a 2030. “Quando é que esse trabalho vai estar concluído e quais as matérias em concreto sobre a criação da cidade mundial de turismo e lazer, e da cidade com condições ideais de habitabilidade?”

Na resposta, a DSSOPT respondeu apenas que será o IAM a “definir as metas e os parâmetros aplicáveis a Macau em matéria de arborização, de modo a promover a realização destes trabalhos tendo em consideração o objectivo de transformar Macau num Centro Mundial de Turismo e Lazer”.