Macau Glee Club cresce com a pandemia e sonha ter um espaço próprio

Existe um clube de artes performativas a operar em Macau desde 2010 que tem 28 aulas por semana com um leque variado de disciplinas. Ao PONTO FINAL, Emma Seward, fundadora do Macau Glee Club, falou um pouco sobre este projecto com uma década de existência que acabou por crescer com a pandemia ao juntar a disciplina de canto à representação e ao teatro musical.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Emma Seward é a fundadora, directora criativa e uma das professoras e coreógrafas do Macau Glee Club, fundado já há 10 anos. “Eu viajei pelo mundo inteiro a dançar, e quando acabei por assentar aqui tive o desejo de começar algo porque não havia nada deste género em Macau, um sítio que oferecesse canto, dança e teatro musical, e actividades desse género”. A coreógrafa inglesa, que começou na indústria como dançarina, contou ao PONTO FINAL que em Macau existem boas escolas de hip-hop e talvez de ballet, mas pouco mais. “Eu tinha duas crianças na altura e queria passar-lhes o meu conhecimento, ensinar-lhes o que sei”, reitera Seward, entre sorrisos. “Acabei por começar a ensinar às minhas filhas e a amigos, e as coisas acabaram por crescer como uma bola de neve”, prosseguiu.

Emma Seward conta que além deste Glee Club, gere também uma companhia de dança e entretenimento que faz espectáculos pelo mundo inteiro, desde o interior da China à Europa, como Espanha e Inglaterra. “Nós fazemos shows no mundo inteiro, por isso decidimos manter o clube bastante discreto e não promovê-lo muito porque é impossível fazer-se tudo ao mesmo tempo, e eu não quis perder o controlo da qualidade das aulas”.

A coreógrafa conta que estes projectos são as grandes paixões na sua vida, e apesar de no início ter começado com poucos estudantes, acabou por realizar o seu primeiro show de teatro com 120 alunos. “Talvez tenha sido a altura certa, havia menos coisas a acontecer em Macau nessa altura”, recorda.

Actualmente, o Macau Glee Club conta com cinco professores, todos eles em regime de freelance, além de Emma e Tom, o seu marido, que recentemente integrou o painel de professores. “Ele sempre me ajudou um pouco desde o início, mas agora regressou após ter perdido o emprego no Venetian devido à pandemia”, disse Seward. Tom é professor de canto e a voz no clube, teve formação em ópera e trabalhou com o Sydney Children Opera Choir, na Austrália, chegando mesmo a integrar parte do elenco do “Fantasma da Ópera”, em Londres.

A fundadora do Macau Glee Club afirma que a recepção desta iniciativa em Macau tem sido “fantástica”, e assegura que as pessoas “apoiam muito e os miúdos adoram”. Emma Seward diz também que não se têm registado muitas desistências, a não ser que as pessoas abandonem o território. “As pessoas estão sempre a agradecer-me e dizem que a experiência do Macau Glee Club é muito boa”. A directora criativa reitera também a importância de contribuir para a comunidade de Macau. “Eu fiz sempre angariação de fundos para caridades locais. Tenho, por exemplo, um estudante que se tornou diabético e eu guardei uma parte do pagamento de um dos nossos shows e doei a uma organização que pesquisa a diabetes”, contou.

De entre as aulas disponíveis, o Macau Glee Club tem canto, representação e teatro musical. Na dança estão disponíveis diferentes estilos: ballet, sapateado, hip-hop, jazz, jazz funk, breakdance e acrodança.

A próxima actuação irá ser no dia 23 de Dezembro e será um espectáculo de natal no teatro do Parisian. “Vai ser uma grande festa e será realmente interactivo. Vamos pôr as pessoas todas a cantar canções de natal”, adiantou.

Emma Seward refere que tem ainda por cumprir o sonho de ter um espaço próprio para o Macau Glee Club, tornando-se assim numa verdadeira escola de artes performativas para a população de Macau.

Em relação à pandemia e o quanto afectou o clube, Emma Seward diz que as repercussões foram “interessantes”. “Por um lado é verdade que perdemos muita gente, porque muitos estrangeiros tiveram de sair de Macau. No lado positivo, o meu marido, quando perdeu o seu emprego, acabou por vir trabalhar connosco. Na verdade acabámos por crescer com esta pandemia, não só com um novo professor, mas com uma disciplina: o canto”, concluiu.