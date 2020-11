Jovem apanhado sem carta de condução com 2,03 de taxa de alcoolemia após acidente rodoviário

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) identificou um residente de 23 anos no passado dia 9 de Novembro às 01h30 na sequência de um acidente rodoviário envolvendo uma moto e um veículo pesado. O incidente ocorreu na estrada marginal da Ilha Verde e provocou um ferido. “Os agentes deslocaram-se ao local onde encontraram uma moto com dano na parte da frente, um veículo pesado com dano na parte detrás e um homem sentado no chão com ferimentos”, começou por explicar um porta-voz do CPSP em conferência de imprensa.

Uma vez que o homem cheirava a álcool foi sujeito ao teste de alcoolemia que confirmou as suspeitas das autoridades com 2,03 gramas de álcool por litro de sangue.

“Através do sistema ‘Olhos no Céu’, a polícia identificou um taxista como testemunha que passou no local após o acidente. O taxista disse à polícia que naquela noite, por volta da 01h30, quando circulava naquela estrada, parou para ver o acidente e encontrou o homem no chão. O homem terá dito que não precisava de ajuda da polícia e pediu ao taxista para não chamar as autoridades”, indicou o porta-voz da CPSP, acrescentando depois que o residente de 23 anos assumiu a responsabilidade pelo acidente.

De acordo com a polícia, o jovem disse que se dirigia na direcção do Parque Industrial Transfronteiriço quando chocou no veículo pesado estacionado “por causa do álcool”.

“Além de violar a lei de condução sob efeito de álcool, o homem foi ainda acusado de fuga à responsabilidade e ainda de condução sem carta. No início negou ter chocado com o veículo pesado, mas depois do exame do álcool admitiu o crime. É um residente de 24 anos com a profissão de comerciante”, completou o porta-voz do CPSP.

Também a 9 de Novembro, as autoridades interceptaram dois casos de condução sob efeito de álcool em duas operações STOP. O primeiro ocorreu às 02h30 na Estrada do Canal dos Patos envolvendo um condutor de um veículo ligeiro com 1,38 de taxa de alcoolemia. O segundo caso ocorreu às 02h30 na Rua Ribeira do Patane com um condutor de uma mota de 53 anos que acusou 1.79 de taxa de alcoolémia.

E.S.