BNU: Apesar da queda de 26% nos lucros, Carlos Cid Álvares aponta para crescimento de 25% em 2021

Entre Janeiro e Setembro deste ano, os lucros do Banco Nacional Ultramarino (BNU) caíram 26%, quando comparados com o mesmo período de 2019. Ao PONTO FINAL, Carlos Cid Álvares, CEO do banco, notou que, até ao fim do ano, as perdas deverão ser na ordem dos 20%. Porém, o responsável do BNU apontou para um crescimento de 25% em 2021.

Foram ontem revelados os resultados do Banco Nacional Ultramarino (BNU) dos primeiros nove meses do ano. Entre Janeiro e Setembro de 2020, o BNU registou lucros líquidos depois de impostos de 363 milhões de patacas, o que, comparando com os 493 milhões de patacas registadas no mesmo período de 2019, representa uma queda de 26%.

Fazendo as contas aos lucros antes da aplicação de impostos, entre Janeiro e Setembro deste ano foram registados lucros de 416 milhões de patacas, enquanto no mesmo período de 2019 tinham sido registados 562 milhões de patacas. “No ano passado crescemos 25%, este ano estamos a cair 26%”, notou Carlos Cid Álvares, presidente executivo do BNU.

Ao PONTO FINAL, o responsável da instituição assinalou que a queda se deveu aos efeitos da pandemia, e explicou que “a pandemia originou que as economias todas tivessem ido por aí abaixo e os Governos centrais baixaram as taxas de juro para ver se há investimento e se há retoma da actividade económica”, e “o sistema financeiro dá-se mal com taxas de juro no chão”. “A queda das taxas de juro dá-nos um empurrão para baixo na margem financeira”, assinalou.

Outro dos factores que tem feito os lucros do BNU cair tem a ver com as comissões dos cartões: “As pessoas deixaram de viajar, deixaram de consumir tanto, e portanto as receitas das comissões dos cartões caem”. Além disso, decresceram as receitas com as comissões relacionadas com as operações cambiais, “porque houve menos importações e exportações”, e também as comissões relacionadas com a venda de seguros.

Por outro lado, cresceram os depósitos porque “as pessoas estão a poupar mais”, e cresceu também o crédito, já que “houve uma série de entidades com dimensão que usaram créditos”. Para o CEO do BNU, “outra notícia boa” é o facto de as transacções em bolsa terem aumentado sete vezes em relação ao ano passado.

Para o final de 2020, Carlos Cid Álvares acredita que o recuo nos lucros venha a ser à volta de 20%. O líder da instituição bancária, porém, mostra-se optimista quando ao próximo ano. “O Governo estima que as receitas do jogo sejam 35% daquelas que foram em 2019, e há uma série de casas de investimento que estimam um bocadinho mais e estimam que vão rondar os 45%. Isto vai gerar uma recuperação da actividade económica”, adiantou, acrescentando que isso fará com que os lucros do BNU possam voltar aos níveis de 2019. “Esperamos que, apesar destes 26% que estão a cair, os resultados possam voltar a ter um crescimento na casa dos 25% em 2021”, disse.

“Temo-nos de dar por contentes e felizes”, afirmou Carlos Cid Álvares, completando: “A indústria financeira em Macau é muito forte e o Governo – é um dos poucos casos no mundo – não tem dívida. Tem uma reserva financeira que deve rondar os 600 mil milhões e utilizou menos de 10% da reserva financeira para ajudar na recuperação da economia”. “Estamos numa posição muito confortável”, concluiu.