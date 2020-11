Amor à pátria incluído nas linhas-mestras das políticas para a juventude da próxima década

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Foram apresentadas ontem pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) as políticas para a juventude para os próximos dez anos. O primeiro dos objectivos apresentados pelo Governo é reforçar o sentimento patriótico dos jovens. “Só queremos os jovens a sentir a cultura do país”, explicou Kong Chi Meng, subdirector da DSEJ. Entre os objectivos está também “exercitar a virtude”, “aumentar as capacidades integradas”, “criar uma atmosfera inclusiva” e “participar no desenvolvimento do país”. Os responsáveis adiantaram também que está nos planos a criação de um centro de educação parental.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Terminado o ciclo da política de juventude da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), o Governo apresentou ontem o projecto para os próximos dez anos. O plano para o período entre 2021 e 2030 entra hoje em consulta pública, que decorre até ao dia 11 de Dezembro. Uma das novidades deste plano para a juventude tem a ver com a faixa etária para a sua aplicação, que passa dos jovens entre os 13 aos 29 anos e é alargada para a faixa entre os 13 e os 35 anos.

O alargamento do âmbito da definição de juventude é explicada pela DSEJ com o aumento da esperança média de vida e da média de anos de escolaridade, bem como com a articulação com as políticas de juventude da China e, em particular, das cidades da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. De acordo com os dados do documento da consulta pública, até ao final do ano passado havia 219.900 jovens, o que representa 32,36% da população de Macau.

Na conferência de imprensa de apresentação das novas políticas para a juventude, Kong Chi Meng, subdirector da DSEJ, disse que o facto de a maioria dos jovens entre os 29 e 35 anos serem pais ou encarregados de educação fará com que o Governo vá criar um centro para a educação parental, cuja data de abertura será definida depois de 1 de Fevereiro do próximo ano, altura em que a DSEJ se irá fundir com a Direcção dos Serviços de Educação Superior

AMAR À PÁTRIA

De 2021 a 2030, o objectivo do Governo é “promover o sentimento de pertença e de participação dos jovens de Macau nos assuntos do país e da sociedade”, bem como “formar uma geração com um sentimento de amor pela pátria, uma visão internacional e saúde física e psicológica”.

Assim, a DSEJ apresenta cinco direcções e objectivos principais. O primeiro dos quais é, precisamente, “herdar o amor à pátria e a Macau”. No documento de consulta, a DSEJ diz que “o amor à pátria e a Macau é um valor fundamental da sociedade”. Neste âmbito, o objectivo passa por “reforçar os conhecimentos sobre história e a cultura, o processo de desenvolvimento e as realizações do país, bem como a relação entre Macau e a pátria; aumentar o conhecimento abrangente dos jovens sobre o desenvolvimento da cultura, multicultural, histórico e social de Macau”.

Na conferência de imprensa de ontem, Kong Chi Meng destacou a inauguração da Base da Educação do Amor Pela Pátria e por Macau, que deverá acontecer até ao final deste ano. “Só queremos os jovens a sentir a cultura do país”, disse o responsável, ressalvando que os conteúdos da educação patriótica não são obrigatórios.

A “BOA VIRTUDE CHINESA TRADICIONAL”

O segundo objectivo da DSEJ para os próximos dez anos é “promover nos jovens a boa virtude chinesa tradicional, compreender o espírito de civilização mundial; melhorar a saúde física e mental; desenvolver interesses diversos; cultivar o sentido de responsabilidade, a capacidade de adaptação à comunidade e de resistência às adversidades e pressões”.

Em terceiro lugar, o Governo quer “aprimorar as qualidades globais e a competitividade essencial dos jovens; ajudar os jovens a aprofundarem o seu planeamento de vida; alargar a sua visão internacional e rumo de desenvolvimento e fortalecer o seu sentido competitivo”.

“Estabelecer plataformas de intercâmbio e de comunicação para diferentes grupos juvenis; espalhar carinho e dedicação; garantir que os jovens de diferentes classes e grupos tenham oportunidades iguais de desenvolvimento” é o quarto objectivo da DSEJ. Por fim, o organismo quer também “estimular a participação social dos jovens; enriquecer os canais e formas de participação social dos jovens, reforçando a experiência dos mesmos, de forma a melhorar a sua competência para a discussão dos assuntos e das políticas e formar neles um sentido de responsabilidade e uma consciência para a assunção de compromissos”.

Neste sentido, a DSEJ apresentou também uma série de dez medidas fundamentais a serem aplicadas durante os próximos dez anos. Entre elas, estão: “Reforçar a educação do amor pela pátria e aumentar o sentimento patriótico”, “fortalecer a educação moral e promover uma vida saudável”, “intensificar o intercâmbio com o exterior e expandir o espaço para o desenvolvimento” e “promover a inclusão social e garantir a igualdade de oportunidades”, por exemplo.

O documento está sujeito a consulta pública até 11 de Dezembro. Até lá, serão realizadas cinco sessões de consulta específicas: no dia 17 de Novembro para jovens estudantes; no dia 20 de Novembro para pessoal docente e não docente das escolas; no dia seguinte para o público geral; no dia 23 para associações juvenis e no dia 28 para associações de outros sectores.