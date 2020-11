Totalmente online, IFFAM traz a estreia de Viggo Mortensen enquanto realizador e homenageia Koreeda

Este ano, devido à pandemia, o Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM) vai ser totalmente online e os filmes apresentados no festival de Macau serão todos disponibilizados numa plataforma de ‘streaming’. A organização revelou ontem o programa, do qual faz parte “Falling”, o primeiro filme de Viggo Mortensen como realizador, “Limbo” e “Spring Blossom”, por exemplo. O homenageado deste ano será o realizador japonês Hirokazu Koreeda.

André Vinagre

O Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM, na sigla inglesa) está de regresso entre os dias 3 e 8 de Dezembro. A competição internacional vai compreender 11 filmes de realizadores que tenham apenas um ou dois filmes realizados. No total, o IFFAM deste ano mostra 31 filmes. O programa da 5.ª edição do festival foi apresentado ontem.

Este ano, devido à pandemia, o festival de cinema de Macau passa para a internet, onde serão exibidos todos os filmes em cartaz. Qualquer um dos filmes do festival poderá ser visto através da plataforma Shift72. O público poderá alugar os filmes por 24 ou 48 horas e os bilhetes estarão disponíveis a partir das 11 horas desta sexta-feira.

“FALLING”, “LIMBO” E “SPRING BLOSSOM” NA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

A competição internacional compreende 11 filmes de realizadores que se estreiam ou que apresentam o seu segundo filme. “Falling” é o filme de estreia de Viggo Mortensen enquanto realizador e será um dos filmes disponíveis na plataforma de ‘streaming’. O protagonista do filme é o próprio Viggo Mortensen, que interpreta John Peterson, um homem gay cujo pai conservador exibe sinais de demência, obrigando-o a vender a quinta da família e a mudar-se para Los Angeles. “Falling” estreou no festival norte-americano Sundance a 31 de Janeiro deste ano.

“Limbo”, do britânico Ben Sharrock, é outro dos filmes que estará disponível nesta edição do IFFAM. O filme centra-se em quatro requerentes de asilo alojados numa ilha remota na Escócia que são obrigados a frequentar aulas de sensibilização cultural enquanto o processo não avança. “Limbo” deveria ter sido apresentado no festival de Cannes, mas, devido ao cancelamento do festival francês, estreou no Festival Internacional de Toronto.

O IFFAM vai também mostrar “Spring Blossom”, da realizadora francesa Suzanne Lindon. O drama também tem como protagonista a própria Lindon, que interpreta uma adolescente desencantada com o seu grupo de amigos e que se envolve com um homem mais velho. Tal como “Limbo”, o filme deveria ter sido apresentado em Cannes, mas acabou por estrear no festival francês de Angoulême e também em Toronto.

Além destes três, a competição internacional conta com mais oito filmes: “Back To The Wharf”, de Xiaofeng Li; “Black Light”, de Bae Jongdae; “Love Poem”, de Xiaozhen Wang; “Servants”, de Ivan Ostrochovsky; “The Cloud in Her Room”, de Xinyuan Zhen Lu; “Shorta”, de Frederik Louis Hviid e Anders Ølholm; “Swaet”, de Magnus von Horn; e “Tragic Jungle”, de Yulene Olaizola.

O presidente do júri da competição internacional é o realizador, produtor e argumentista chinês Ning Hao. Os outros jurados são Mattie Do, do Laos, Nina Hoss, da Alemanha, Eric Khoo, de Singapura, e Albert Lee, de Hong Kong.

DEZ CURTAS

Também incluída neste IFFAM, a competição internacional de curtas inclui dez filmes, maioritariamente asiáticas. A única curta ocidental é “Fragile Moon”, da norte-americana Phyllis Tam, que acaba por ter ligações ao Oriente, já que conta a história de uma antiga cantora de ópera chinesa emigrada nos Estados Unidos e que tenta regressar à China para ver a mãe. “Empty Sky” e “Mama”, realizados por cineastas de Macau, são outros dos destaques da categoria de curtas.

A competição de curtas engloba outros sete filmes: “The Cup”, de Mark Chua e Li Shuen Lam; “Elephant in the Car”, de Ikram Nurmehmet; “Endless Chain of Lies”, de Liknifena e Hoi Yan Lee; “Fencing Distance”, de Hei Long Tse; “Rose”, de Derrick Lui; “The Smoke That Blinds Us”, de Yu Man Lai; e “Under”, de Yue Jiao. Os jurados nesta categoria são: Jia Fu, Mathilde Henrot e Johnny Ma.

A categoria “Flying Daggers”, que, segundo a organização, destaca “o melhor no actualidade do cinema internacional de género”, vai mostrar três filmes: “Meander”, do francês Mathieu Turi; “The Paper Tigers”, do americano Quoc Bao Tran; e “Relic”, da australiana Erika James.

A categoria Panorama, que mostra filmes premiados em outros festivais internacionais, terá, este ano, 11 películas, entre elas, “Another Round”, do realizador dinamarquês Thomas Vinterberg, “A Balance”, do japonês Yujiro Harumoto, ou “Summer of 85”, do francês François Ozon.

O programa incluirá apresentações especiais, que vão incluir o filme chinês “My People, My Homeland”, realizado pelo presidente do júri da IFFAM, Ning Hao. Será também exibido o filme de animação francês “Calamity”, realizado por Remi Chayé, a comédia japonesa “Tonkatsu DJ Agetaro” realizado por Ken Ninomiya e o documentário sobre os profissionais de saúde durante a pandemia em Wuhan, “76 Days”.

MORTENSEN E KOREEDA EM SESSÕES DE CONVERSA ONLINE

A organização do festival vai também organizar sessões online em que será possível o público falar com alguns dos cineastas cujas obras vão ser exibidas em Macau. Ning Hao, Nina Hoss, Hur Jin-ho, Hirokazu Koreeda e Viggo Mortensen vão participar nestas sessões de conversa com o público.

O cineasta homenageado em Macau com o prémio “Espírito do Cinema” será Hirokazu Koreeda. O japonês ganhou em 2013 o Prémio do Júri no festival de Cannes com “Like Father, Like Son”, e em 2018 venceu, com “Shoplifters”, a Palma de Ouro, também em Cannes.

No comunicado divulgado ontem pela organização do IFFAM é citado Alvin Chau, presidente do Grupo Suncity e presidente da Associação de Cultura e Produções de Filmes e Televisão de Macau (MFTPA), dizendo estar “satisfeito” devido ao facto de a pandemia mundial não ter impedido o facto de o festival providenciar “um rico programa”.

Além dele, são também partilhadas declarações de Mike Goodridge, director artístico do IFFAM, que recorda que os “desafios sem precedentes de 2020 podem fazer com que não possamos exibir os filmes do programa do IFFAM nos cinemas e não possamos receber nenhum convidado internacional em Macau, mas isso não nos vai impedir de apresentar esta magnífica selecção de 31 filmes ao público de Macau e Hong Kong na nossa plataforma”. “Esperamos, claro, voltar às salas em 2021”, terminou Goodridge.