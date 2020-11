Macau quer apostar na cooperação económica, comercial e tecnológica com o exterior

FOTOGRAFIA: GCS

Num discurso proferido na cerimónia de abertura do Fórum Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Fórum Boao para a Ásia, Ho Iat Seng garantiu que Macau vai aprofundar e expandir o intercâmbio e a cooperação económica, comercial e tecnológica a nível nacional e internacional. Edmund Ho também discursou e disse que “ao recorrermos à ciência e à tecnologia, podemos levar a globalização para uma direcção mais saudável, mais justa, mais inclusiva e benéfica”.

Começou ontem o Fórum Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Fórum Boao para a Ásia, que se realiza em Macau. Na cerimónia de abertura, o Chefe do Executivo de Macau começou por realçar a implementação “bem sucedida” do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ em Macau, que se deveu ao “forte apoio do Governo Central, do Governo da RAEM e de toda a sociedade”. No discurso, Ho Iat Seng destacou o facto de Macau possuir uma “localização geográfica vantajosa”, de ser um porto franco e um território aduaneiro separado, além de ser uma “cidade central da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”.

Ho Iat Seng lembrou depois que, quando Xi Jinping esteve em Shenzhen a propósito das comemorações do 40.º aniversário da zona económica especial da cidade, o Presidente da República Popular da China indicou que “a inovação é a maior força motriz para o desenvolvimento” e que “é necessário implementar com firmeza a estratégia de desenvolvimento orientada para a inovação, estimular novas motivações, melhorar nova energia potencial e atingir um novo patamar nas áreas da inovação e da indústria tecnológica com influência global”.

Nesse sentido, o Chefe do Executivo de Macau adiantou agora que o Governo vai traçar o planeamento global para o desenvolvimento da tecnologia e inovação e “melhorar continuamente o mecanismo institucional para a tecnologia e inovação, bem como o mecanismo para a transferência dos resultados tecnológicos”.

“Ao mesmo tempo, encorajamos e apoiamos as empresas a recorrer activamente a tecnologias avançadas para atingirem a transformação e actualização, sendo explorado, assim, um modelo de desenvolvimento baseado na relação orgânica entre indústrias, sectores académico e de investigação, orientado pelas necessidades do mercado”, afirmou Ho Iat Seng.

Apontando para as dificuldades criadas pela pandemia, o Chefe do Executivo garantiu que Macau vai “seguir as estratégias de desenvolvimento nacional” e “tirar pleno partido do seu estatuto especial e das vantagens únicas”.

Por fim, Ho Iat Seng assegurou: “Iremos aprofundar e expandir o intercâmbio e a cooperação económica, comercial e tecnológica a nível nacional e internacional, continuar a promover o desenvolvimento adequado, diversificado e sustentável da economia local, e a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar o nosso país na busca de níveis mais elevados de abertura ao exterior e de desenvolvimento de maior qualidade”.

FÓRUM SERVIRÁ DE ESTÍMULO PARA MACAU, DIZ EDMUND HO

A cerimónia de abertura do Fórum Boao para a Ásia também contou com o discurso de Edmund Ho, primeiro Chefe do Executivo da RAEM e vice-presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

Também ele recordou que “o mundo de hoje está a viver mudanças sem precedentes desde o último século” e que entramos agora numa “nova ronda de revolução científica e tecnológica e uma grande transformação industrial”. Assim, Edmund Ho indicou que “a necessidade de cooperação internacional na inovação científica e tecnológica é mais urgente do que nunca” e, por isso, “os países e regiões de todo o mundo devem adoptar uma abordagem mais aberta relativamente ao intercâmbio e à cooperação internacionais no campo da ciência e da tecnologia, de modo a fomentar um desenvolvimento sustentável e de alta qualidade, fornecendo soluções para o desenvolvimento económico e social e melhorando a vida das pessoas dos diferentes países”. “Ao recorrermos à ciência e à tecnologia, podemos levar a globalização para uma direcção mais saudável, mais justa, mais inclusiva e benéfica”, afirmou.

Edmund Ho salientou que, nos últimos anos, “a RAEM tem feito esforços contínuos no campo da inovação científica e tecnológica” e que, “com o sucessivo estabelecimento de quatro laboratórios-chave nacionais, a ciência e a tecnologia inovadoras tornaram-se num novo cartão de visita de Macau”. O antigo Chefe do Executivo disse acreditar que “a realização do Fórum Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação do Fórum Boao para a Ásia servirá de um novo estímulo para Macau no que toca à vitalidade da inovação, integração de recursos de inovação e reunião de elementos de inovação”.

Neste evento, “serão realizadas discussões académicas entre governos, indústrias, sector empresarial, instituições de ensino superior e investigadores, sobre matérias como tecnologia 5G, propriedade intelectual, inteligência artificial, tecnologia aeroespacial, medicina tradicional chinesa e biomedicina, transformação verde, e novos materiais e novas aplicações tecnológicas”, explicou Edmund Ho, acrescentando que este fórum “visa promover o desenvolvimento de qualidade do nosso país através da inovação científica e tecnológica, assim como a plena adesão à cadeia industrial global e à de inovação”.

“De certeza que iremos alinhar com as regras internacionais e construir plataformas internacionais de alto nível no intercâmbio e cooperação científica e tecnológica, bem como na indústria de serviços modernos”, anteviu Edmund Ho. O objectivo, disse Ho, é formar uma base “para que Macau possa integrar-se no sistema nacional de inovação, promover um desenvolvimento da diversificação adequada da economia local, melhorar o seu estatuto e funções no desenvolvimento económico e a abertura nacional e promover, por um lado, a construção de um centro internacional de inovação científica e tecnológica na Grande Baía e, por outro lado, o desenvolvimento nacional impulsionado pela inovação”.

A.V.