Lei Chan U quer avaliação de eficácia e regularização do regime de admissão nas creches subsidiadas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

As creches subsidiadas reabriram com metade da capacidade a 3 de Novembro e Instituto da Acção Social prevê um regresso à capacidade total no final do ano. Numa interpelação escrita enviada ao Governo, Lei Chan U pediu esclarecimentos sobre a eficácia do regime de admissão de crianças de famílias desfavorecidas nas creches subsidiadas desde a sua implementação e quando será regularizada a situação. O deputado quis ainda saber se as autoridades vão cumprir os objectivos traçados para 2020 relativos ao ajustamento gradual da oferta de vagas destinadas às crianças com dois anos de idade para turmas de dia inteiro e de meio dia.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O deputado eleito por sufrágio indirecto, Lei Chan U, quer saber a eficácia do regime de admissão prioritária das crianças de famílias em situação vulnerável nas creches subsidiadas desde a sua implementação e quando será regularizado o sistema, afectado pela pandemia desde o início do ano. Numa interpelação escrita enviada ao Governo a 6 de Novembro, Lei Chan U questionou também se o número de vagas destinadas às crianças com dois anos de idade pelas turmas de dia inteiro e de meio dia vão ser ajustadas para 85% e 15%, respectivamente, até ao final do ano.

Lei Chan U começou por assinalar que o “regime de acolhimento de crianças para famílias desfavorecidas está em vigor há muitos anos” e que a medida “merece o reconhecimento” pois “demonstra justiça social”. No entanto, o deputado considerou ser necessário fazer uma avaliação da eficácia do sistema desde a sua implementação e mostrou-se preocupado com o regresso à capacidade máxima de admissão das crianças.

“Tendo em atenção ao pequeno número de pedidos no início, as autoridades têm melhorado continuamente o sistema à luz da situação dos pedidos, de modo a maximizar a eficácia do sistema e resolver as dificuldades encontradas pelas famílias e crianças em causa em receber os serviços de acolhimento. Dado que o sistema foi implementado durante muitos anos, a comunidade está preocupada em saber se e quando o sistema será regular”, pode ler-se na interpelação escrita de Lei Chan U.

Até ao final do mês passado, mais de 40 creches subsidiadas funcionaram a 35% da sua capacidade por causa das medidas de cortesia. A 19 de Outubro, o chefe do Departamento de Solidariedade Social do IAS, Choi Sio Un, assumiu que o regresso gradual à capacidade normal das creches subsidiadas poderia acontecer no final do ano. “Temos a estimativa que as creches poderão retomar os seus serviços daqui a um ou dois meses”, indicou Choi Sio Un em conferência de imprensa.

Na interpelação escrita dirigida ao Executivo, Lei Chan U quis saber quando será regularizado o sistema. “Até que ponto é eficaz o regime de admissão de crianças de famílias desfavorecidas nas creches subsidiadas desde a sua implementação? O sistema vai ser regularizado?”, escreveu o deputado.

Em relação aos objectivos traçados pelo Governo no “Plano de desenvolvimento dos serviços de creches da Região Administrativa Especial de Macau para os anos de 2018 a 2022”, Lei Chan U perguntou se os planos de ajustamento gradual da oferta de vagas destinadas às crianças com dois anos de idade e disponibilizadas pelas turmas de dia inteiro e de meio dia das creches subsidiadas serão cumpridos. “O plano de desenvolvimento dos serviços de creches 2018-2022 refere que o número de vagas de dia inteiro e meio dia nas creches subsidiadas pelo Governo para crianças de dois anos será ajustado para aproximadamente 85% a 15% até 2020, e o número total de vagas de meio dia nas creches de Macau será ajustado para 25% da população de crianças de dois anos. Será este objectivo atingido até ao final deste ano?”, questionou o deputado.