Expo Internacional de Turismo recebeu quase 23 mil visitantes

FOTOGRAFIA: DST

Este domingo foi o último dia da 8.º Expo Internacional de Turismo, que contou com 188 compradores convidados ‘offline’ oriundos do interior da China e 120 compradores profissionais ‘online’ internacionais, tendo sido realizadas 5.859 sessões de bolsa de contactos no local.

A 8.º Expo Internacional de Turismo foi um evento de três dias que acabou no domingo e atraiu 22.921 visitantes, de acordo com um comunicado de imprensa da Direcção dos Serviços de Turismo (DST). Este ano a exposição teve seis destaques para o evento: produtos turísticos locais e do interior da China à escolha; combinação inovadora de interacção entre iniciativas “em nuvem” e exposição in loco; foco na cooperação turística e desenvolvimento dos produtos turísticos na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau; desempenho do papel de plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa para exibir as características dos países de Língua Portuguesa; “Exposição dos resultados dos projectos da criatividade Cultural nos Bairros Comunitários” e “Pavilhão do Mak Mak”; e exibição de histórias de marcas das “Lojas com características Próprias”, refere o comunicado da DST.

A DST refere que o evento teve “transmissões ao vivo em nuvem” graças a dois influenciadores digitais que transmitiram nos três dias as 12 sessões em directo, contando com a participação de mais de 40 empresas, e mais de 260 mil pessoas assistiram às transmissões em directo.

Para ajudar a indústria turística de Macau a dinamizar a confiança na economia de turismo, os expositores locais foram isentos do pagamento de despesas de participação na expo deste ano, fazendo com que esta edição tenha contado com a participação de mais de 130 expositores locais, num aumento em relação à edição do ano anterior, e com mais de 200 stands na Rua de Macau que vendiam pacotes turísticos, alojamento em hotéis, cupões de buffet e refeições especiais, produtos típicos e lembranças, entre outros.

A zona da exposição Rua Turística da Grande Baía integrou nove cidades da Grande Baía, com cerca de 70 operadores da indústria turística, mostrando lembranças turísticas com características desses locais aos residentes.

Nesta edição da exposição houve também um desempenho na divulgação do papel de Macau como plataforma entre a China e os países de Língua Portuguesa, contando com a participação do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) que participou no certame com um “Pavilhão dos Produtos com Características dos Países de Língua Portuguesa” para divulgar o ambiente de negócios de Macau, a promoção e venda dos produtos dos países de Língua Portuguesa, entre outros. Também foi organizado uma “Sessão de Apresentação dos Produtos Turísticos dos Países de Língua Portuguesa” no dia da abertura, apresentando os recursos e produtos turísticos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Outra iniciativa em destaque nesta edição foi a participação das indústrias culturais e criativas com integração de elementos turísticos, com os pavilhões Lojas com Características Próprias e o Pavilhão de Mak Mak, vendendo lembranças turísticas temáticas e exibindo a mascote do turismo de Macau. Neste local foram realizados sorteios e atribuídos prémios.

Durante o decorrer da Expo foram realizados 25 fóruns e seminários de promoção turística, realça ainda a DST.

J. C.