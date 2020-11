PJ deteve residente do interior da China por suspeita de furto no valor de 570 mil dólares de Hong Kong

Um homem do interior da China com cerca de 50 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de furto de fichas de jogo no valor de 570 mil dólares de Hong Kong. O caso remonta a 2017 e ocorreu num quarto de um hotel no Cotai. O suspeito foi interceptado no sábado passado quando tentou entrar em Macau com 50 mil dólares de Hong Kong, e foi ontem presente ao Ministério Público sob acusação de furto qualificado.

Eduardo Santiago

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um residente do interior da China, no sábado passado, por suspeita de furto qualificado de 570 mil dólares de Hong Kong em fichas de jogo. A queixa foi apresentada a 14 de Julho de 2017 por um conhecido do suspeito, com quem partilhou um quarto de hotel na zona do Cotai. O suspeito, de apelido Lo e cerca de 50 anos de idade, foi presente ontem ao Ministério Público sob suspeita de furto qualificado, e pode ser punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa.

“A vítima alegou que no dia 12 de Julho de 2017 visitou Macau com o intuito de jogar e passear, e que telefonou a um conhecido para reservar um quarto num hotel da zona do Cotai”, indicou ontem um porta voz da PJ em conferência de imprensa, acrescentando depois que a vítima é um homem do interior da China com cerca de 30 anos.

Segundo os dados da polícia, os dois homens encontraram-se para jogar num casino do Cotai e regressaram ao quarto do hotel para descansar. A vítima disse às autoridades que saiu para comprar tabaco e que deixou 570 mil dólares de Hong Kong em fichas de jogo no quarto do hotel que partilhou com o suspeito. “Depois de jogarem no casino regressaram ao hotel para descansar, mas o ofendido saiu do quarto para comprar tabaco, e quando regressou, cerca de 20 minutos depois, o suspeito já lá não estava, assim como não estavam as fichas de jogo no valor de 570 mil dólares de Hong Kong. No dia 14 de Julho apresentou queixa na Polícia Judiciária”, referiu o porta-voz, adiantando que os dois homens “conheciam-se há mais de dois meses”.

Depois de fugir do quarto com as fichas de jogo da vítima, o suspeito regressou ao interior da China através do posto fronteiriço da Flôr de Lótus e não regressou ao território nos últimos três anos. A 7 de Novembro as autoridades de Macau interceptaram-no na Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. “Depois de uma investigação conseguimos obter a identificação do suspeito e constatámos que tinha regressado à China através do posto fronteiriço da Flor de Lótus no Cotai após o alegado furto de fichas. No entanto, o suspeito regressou a Macau no dia 7 de Novembro através da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, sendo interceptado e detido”, indicou o porta-voz da PJ.

A polícia encontrou 50 mil dólares de Hong Kong na posse do suspeito, que confessou o crime de furto qualificado em 2017. “O suspeito confessou que se tinha apoderado das fichas do queixoso, mas alegou que perdeu todo o dinheiro no casino. Quando o suspeito foi detido pelas autoridades, a polícia encontrou na sua posse 50 mil dólares de Hong Kong. Foi acusado por furto qualificado e presente hoje [ontem] ao Ministério Público”, afirmou o porta-voz da PJ.