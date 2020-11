Neto Valente “desvirtuou deliberadamente” palavras de Sam Hou Fai, acusa Conselho dos Magistrados Judiciais

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Após Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau, ter dito que o presidente do Tribunal de Última Instância (TUI) tinha violado o Estatuto dos Magistrados na abertura do Ano Judiciário, o Conselho dos Magistrados divulgou um comunicado a defender Sam Hou Fai. Para o organismo, Neto Valente “desvirtuou deliberadamente, interpretou inveridicamente e definiu erradamente o conteúdo do discurso” do presidente do TUI.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Na opinião de Jorge Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM), Sam Hou Fai violou o Estatuto dos Magistrados quando, na abertura do Ano Judiciário, fez referência a um processo que ainda se encontra no Tribunal de Segunda Instância (TSI). Em entrevista à Rádio Macau, Neto Valente disse: “O número 1 do artigo 25 do Estatuto dos Magistrados diz expressamente que os magistrados não podem prestar declarações, nem fazer comentários relativos a processos”.

Neto Valente disse que as declarações de Sam Hou Fai foram “infelizes em todos os aspectos” e “colocam em causa o princípio de imparcialidade dos tribunais”. “As declarações parecem apontar um caminho que é o inverso do que foi decidido pelo Tribunal de Primeira Instância e o Tribunal de Segunda Instância. A interpretação que se pode fazer – e com toda a probabilidade – é que o presidente do TUI está preparado para reparar a injustiça. Como se os outros tribunais não façam justiça. A justiça é só assegurada pelo TUI. Onde é que vamos parar?”, disse na entrevista.

Ontem, o Conselho dos Magistrados Judiciais emitiu um comunicado a defender o presidente do TUI e a esclarecer as suas palavras. Segundo o organismo, Sam Hou Fai disse que no ano passado se tinham evidenciado os efeitos da ampliação da competência do TUI já que tinham entrado 23 recursos em processo civil e 18 recursos jurisdicionais. A nota cita ainda o discurso de o magistrado: “Cabe aqui uma referência ao processo do Tribunal de Segunda Instância que há pouco tempo foi tornado público, em que, por causa duma expropriação não registada de terreno, realizada pelo Governo há cem anos, a RAEM e o IAM foram condenados pelo tribunal colectivo do Tribunal de Segunda Instância à restituição do terreno expropriado e ao ressarcimento dos danos causados. Note-se que, neste processo, foram precisamente as alterações recém-introduzidas à Lei de Bases da Organização Judiciária e ao Código de Processo Civil que possibilitaram ao Governo da Região recorrer desse acórdão para o Tribunal de Última Instância”.

O Conselho de Magistrados nota que o TSI proferiu decisão no referido processo no dia 10 de Setembro deste ano, da qual o Ministério Público e o IAM interpuseram recursos para o TUI nos dias 23 e 28 de Setembro. O comunicado diz que Sam Hou Fai apenas fez alusão ao tema na cerimónia de 14 de Outubro com o objectivo de “ilustrar os efeitos da ampliação da competência do TUI”.

Assim, o Conselho de Magistrados diz que Neto Valente “desvirtuou deliberadamente, interpretou inveridicamente e definiu erradamente o conteúdo do discurso” de Sam Hou Fai, tendo “tendo induzido em erro a generalidade dos residentes e prejudicado as imagens do TUI, do seu presidente e dos demais magistrados judiciais”. O Conselho dos Magistrados “lamenta” e “reprova” as declarações de Neto Valente em entrevista à Rádio Macau.

Por fim, o organismo diz esperar que os magistrados do TUI “não sejam afectados” pelas declarações do presidente da AAM, continuando a manter-se “intrépidos e imparciais”.