Estrangeiros do interior da China podem entrar em Macau em Dezembro com autorização dos Serviços de Saúde

A partir de 1 de Dezembro, os Serviços de Saúde vão autorizar entradas de cidadãos estrangeiros em Macau com isenção de quarentena por motivos de reunião familiar ou de “relacionamento estreito” com o território. A medida entra em vigor no próximo mês e engloba estudantes do ensino superior e trabalhadores não-residentes estrangeiros que tenham estado no interior da China nos 14 dias anteriores à entrada em Macau.

Eduardo Santiago

Os trabalhadores não-residentes estrangeiros do interior da China vão poder entrar em Macau a partir de 1 de Dezembro mediante uma autorização especial dos Serviços de Saúde (SS). A medida foi anunciada ontem em conferência de imprensa após a publicação de um despacho do Chefe do Executivo em Boletim Oficial, que autoriza a entrada de estrangeiros no território por motivos de reunião familiar ou de “relacionamento estreito” com Macau.

“A partir de Dezembro vamos ter duas categorias para pedir isenção [da proibição de entrada], uma por interesse público, que permitiu a entrada dos pilotos para o Grande Prémio de Macau, e outra para os estrangeiros que estão na China. Na categoria de interesse público, se as pessoas tiverem estado em lugares de alto risco têm de ficar em quarentena de 14 dias. Aqueles que já estão na China, por motivos de relação especial da RAEM, podem requerer isenção [da proibição], mas têm de ter estado nos últimos 14 dias na China e só têm de apresentar o teste de ácido nucleico válido de 7 dias. Têm de fazer requerimento e só depois de autorização é que podem vir”, explicou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, em conferência de imprensa dos Serviços de Saúde.

De acordo com o despacho do Chefe do Executivo, a medida vai entrar em vigor a partir das 00h00 de 1 de Dezembro. “Os não-residentes que não tenham a qualidade de residente do interior da China, da Região Administrativa Especial de Hong Kong e da Região de Taiwan podem entrar na RAEM, em casos excepcionais de reagrupamento familiar ou de relacionamento estreito com a RAEM, desde que tenham permanecido no interior da China nos 14 dias anteriores à sua entrada e sejam previamente autorizados pela autoridade sanitária”, pode ler-se no documento publicado ontem em Boletim Oficial.

Segundo os representantes dos Serviços de Saúde, os pedidos de isenção já podem ser requeridos pelos interessados, nomeadamente “cônjuge ou filhos de residentes de Macau, indivíduos que tenham obtido uma autorização de residência, estudantes admitidos em escolas de ensino superior de Macau e quem precise de entrar no território para participar em importantes actividades empresariais, académicas ou profissionais”.

“O requerimento terá de ser enviado aos serviços de saúde com informações dos beneficiários ou familiares. No caso de pessoa singular, o requerente deve apresentar o BIR de Macau ou o documento de identificação do seu próprio país. Em caso de pessoa colectiva terá de formalizar o pedido através de uma carta. Os requerentes podem apresentar os pedidos por e-mail, correio ou no Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. É também necessária uma carta de candidatura endereçada ao Director dos Serviços de Saúde com a indicação dos motivos que levam ao pedido. Depois de recebido o requerimento, a resposta dos Serviços de Saúde será dada dentro de 15 dias”, indicou Leong Iek Hou.

Sobre uma data para um eventual alívio das restrições nas fronteiras entre Macau e Hong Kong, Lo Iek Long reiterou que a situação epidémica na região vizinha ainda não está estabilizada. “Temos de considerar muitos factores. A avaliação da situação epidémica é fundamental para decidirmos a abertura das fronteiras. A província de Guangdong já está a adoptar uma medida de isenção para os residentes de Hong Kong que não serão sujeitos a quarentena quando entram em Hong Kong. Macau ainda está em negociações [com Hong Kong], estamos a experimentar a abertura de fronteiras com diferentes cidades e províncias, vamos monitorizar a situação epidémica. A situação epidémica de Hong Kong não conseguimos controlar”, afirmou o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário.