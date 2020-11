Em Macau, pede-se que Joe Biden una os Estados Unidos

FOTOGRAFIA: EPA/JUSTIN LANE

Joe Biden venceu as presidenciais norte-americanas e impediu a reeleição de Donald Trump. Os cidadãos norte-americanos a residir em Macau ouvidos pelo PONTO FINAL pedem que o candidato do Partido Democrata reconstrua as pontes que Trump derrubou. Do outro lado, os macaenses a viver nos EUA concordam e dizem que os últimos quatro anos foram “um pesadelo”.

Joe Biden foi anunciado no passado sábado como o vencedor das eleições presidenciais norte-americanas. Depois de três dias de contagem de votos, o candidato do Partido Democrata ultrapassou os 270 eleitores do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato do Partido Republicano e actual Presidente, Donald Trump. Biden deverá ser empossado como novo Presidente dos EUA a 20 de Janeiro de 2021 e terá como vice-presidente Kamala Harris.

“SINTO QUE AGORA HÁ LUZ AO FUNDO DO TÚNEL”

Shaunessy Quinn tem acompanhado as notícias do seu país a mais de 12 mil quilómetros de distância. Mudou-se para Macau há quase três anos e foi daqui que enviou o seu voto com a cruz no candidato democrata. Shaunessy Quin, que cresceu em Chicago e também viveu em Los Angeles, conta ao PONTO FINAL que, nos últimos três dias, acompanhou todas as notícias das eleições através da internet actualizar os sites da Associated Press, da CNN, da Fox, da BBC e do Politico transformou-se numa rotina: “Tenho estado algo ansioso nos últimos dias porque demorou algum tempo a contar os votos, por isso, quando acordava, actualizava uns cinco sites de notícias”.

Até que, na manhã de sábado, se tornou claro que seria Biden o próximo Presidente dos EUA. “Sinto que agora há luz ao fundo do túnel”, afirma Quinn, que trabalha em Macau na indústria do entretenimento. O americano aponta para o discurso proferido pelo democrata assim que foi conhecido o resultado final das presidenciais e comenta que “Biden fez um discurso unificador muito bom”.

No discurso, Biden não se dirigiu apenas aos eleitores que votaram nele, mas também aos que votaram no actual Presidente, Donald Trump, e apelou à união: “Compreendo a vossa desilusão esta noite. Eu também já perdi algumas vezes, mas agora vamos dar uma oportunidade uns aos outros”. “Vou trabalhar tanto para os que não votaram em mim como para os que votaram”, garantiu Biden, o Presidente eleito com mais votos na história dos Estados Unidos com 74 milhões de votos contados.

Shaunessy está esperançoso, mas é cauteloso: “Vamos ver o que acontece, porque as acções falam sempre mais alto que as palavras, mas acho que o país deu um passo na direcção certa. Tenho esperança de que, se ele cumprir o que disse – especificamente sobre o coronavírus, a economia, a união do país e o clima – vamos dar passos na direcção certa”. O norte-americano foi um dos eleitores que votou por correio e assume ter votado em Biden.

O que poderá mudar agora? Para Shaunessy, há “muita coisa a mudar”, mas a divisão racial é a que mais urge resolver e, segundo o norte-americano, Biden já dá mostras de que essa será uma prioridade: “A divisão racial é muito grande neste momento e agora elegemos a primeira vice-presidente afro-americana e a primeira mulher [Kamala Harris] e isso mostra muito. Haverá muito mais diversidade na Casa Branca”.

No entanto, “haverá muitos desafios a ultrapassar”. “Trump não fez nada em relação às alterações climáticas e, quanto à economia, ajudou sobretudo a classe alta. Acho que Biden e Harris vão tentar reconstruir a classe média e unificar o país, que está muito dividido. É preciso sarar as feridas dos últimos quatro anos”, afirma.

TRUMP, UM “TOLO”, “MENTIROSO”, “LADRÃO” E “CORRUPTO”

“[Trump] foi horrível, um tolo. O outro tipo [Biden] não era o meu preferido, mas qualquer um é muito melhor”, afirma um norte-americano que vive em Macau há mais de duas décadas e que não se quer identificar.

O norte-americano, que chegou a Macau em 1998 e que trabalha na área da tradução, não pôde votar nestas eleições porque o boletim não chegou a tempo. A culpa é, na sua opinião, de Donald Trump, que decidiu “tornar muito difícil enviar boletins de voto por correio e fazer com que eles chegassem a tempo”. Recorde-se que, durante a campanha, o Presidente dos EUA criticou os votos por email, dizendo que poderiam dar azo a fraudes eleitorais.

Natural do Estado do Connecticut, no Nordeste dos Estados Unidos, o tradutor diz ter seguido “de perto” estas eleições. Com Trump, “o ideal fascista” começou a crescer e, para este americano, “é muito estranho que metade da população tenha votado num homem que é completamente amoral”.

“Embora haja eleitores de Trump que são cristãos fundamentalistas e apoiem os valores da família, é muito estranho que eles tenham votado num homem que foi casado três vezes e que teve um caso com uma estrela de cinema pornográfico enquanto a sua mulher estava a dar à luz o seu filho. Esse era o tipo de coisas que, no passado, seriam imperdoáveis”, comenta. O tradutor nota que, nos actos, Donald Trump era um “republicano normal”, contudo, “as suas palavras eram inflamatórias e racistas”.

Então, o que mudou em 2020 para que Donald Trump não fosse reeleito? “O que mudou foi que mais democratas se levantaram e foram votar”. Até ontem, Joe Biden tinha garantido mais de 75 milhões de votos, enquanto Donald Trump tinha conquistado quase 71 milhões de eleitores. A margem de quatro milhões de votos é “aterradora”. “É muito estranho para mim que 30% da população seja basicamente um culto que sofreu uma lavagem cerebral”, ri-se o tradutor, acrescentando: “É um grande alívio que Biden tenha ganho. Mas também é chocante que tantos compatriotas meus tenham votado naquele tipo que é um tolo, um mentiroso, um ladrão e um corrupto”.

Em conclusão, refere que, com Joe Biden, as relações EUA-China vão “melhorar muito”. Porém, a nível interno, “vamos continuar divididos nos próximos tempos”.

BIDEN “TEM DE APROXIMAR A POPULAÇÃO”

Eric Oliver é engenheiro e chegou a Macau há apenas oito meses. Tal como Shaunessy, conseguiu votar por correio. Em quem? “Votei no Joe Biden e na Kamala Harris”, responde.

À semelhança dos seus compatriotas, foi acompanhando as notícias em Macau através da internet e, na manhã de sábado, ficou “muito aliviado”. Com Biden, chega à Sala Oval “um Presidente muito mais honesto, que vai tentar unir o país e fazer com que haja menos divisões e confusão”.

O engenheiro completa: “Ele vai tentar trabalhar com todos os responsáveis do Governo, em vez de dividir as pessoas. Ele tem de aproximar a população, acho que é esse o objectivo dele”.

“EU CONHEÇO O SISTEMA. A MAIORIA DAS PESSOAS NÃO”

“A minha visão é diferente da da maioria dos americanos, porque eu conheço o sistema. A maioria das pessoas não conhece o sistema. A minha percepção daquilo que aconteceu é diferente da da maioria”. É assim que Maurice Martinez começa por comentar as eleições nos Estados Unidos. O barbeiro em Macau desde 2016 é adepto da teoria de que existe um sistema escondido propositadamente dos eleitores para que seja mais fácil controlar o país.

“As pessoas só veem o Presidente, só veem Trump e só veem Biden. Veem essas duas pessoas como porta-vozes para distraírem a população, para que elas não saibam quem é que são os seus representantes”, afirma, acrescentando que “as pessoas não conhecem nenhuma destas pessoas, e por isso é que se mantêm no poder durante quatro anos”. Maurice refere-se às pessoas “que fazem as leis” para depois “o Presidente apenas assinar”. Com isto, o natural de Miami confirma que não votou nestas eleições por não acreditar no sistema eleitoral americano.

Maurice Martinez ironiza: “Os Estados Unidos são o país mais dividido do mundo, mas chamam-lhe Estados Unidos”. Na sua opinião, “o país nunca vai mudar porque opera sempre no mesmo sistema”. “Não interessa se escolhemos um republicano ou um democrata, o sistema vai manter-se na mesma, nada vai mudar”, sublinha.

O barbeiro não dá por garantido que Biden venha mesmo a mudar-se para a Casa Branca. “Muitas pessoas pensam que acabou, mas está agora a começar. Ainda estão a contar votos”, ressalva. Para Maurice, até Janeiro – mês em que terá de ser empossado um novo Presidente americano – “será um período muito difícil para os americanos, porque vão tentar dividi-los cada vez mais”. O barbeiro deixa um alerta: “Pode haver uma guerra civil nos EUA”.

QUATRO ANOS DE TRUMP FORAM “UM PESADELO”

Há também quem tenha crescido em Macau e que se tenha mudado para os EUA para quem estas eleições se revestem de especial importância. Do outro lado do Oceano Pacífico, na cidade de Syracuse, no Estado de Nova Iorque, o relvado de casa de Carla Dias tem plantados cartazes onde se lê “Biden/Harris” e “Black Lives Matter”. Segundo Carla Dias, que cresceu em Macau e que se mudou para os EUA em 1987, esta é uma tendência em toda a cidade de Syracuse, junto à fronteira com o Canadá. Até porque “os últimos quatro anos foram um pesadelo”.

Referindo-se a Trump, diz: “Nós não acreditávamos que um racista, uma pessoa cheia de ódio, pudesse ter tanto poder e tantos seguidores”. “Ninguém o contradizia e os media, durante um grande período de tempo, deram-lhe livre trânsito. Se o Obama tivesse dito as coisas que o Trump diz, teria sido muito criticado. Mas, ao invés, Trump dizia tudo e safava-se sempre”, comenta Carla Dias, que trabalha na área dos transgénicos.

Assume-se como uma pessoa activa politicamente e, sobre os cartazes, conta que, no seu bairro, há apenas um relvado com um cartaz de Trump. “Ninguém fala com ele”, conta. Depois da confirmação de que Biden seria o novo inquilino da Casa Branca, “os vizinhos começaram a bater em panelas, a fazer barulho, a dançar e a cantar”.

Também Carla Dias nota que o “trumpism” deixou o país dividido. Por isso, espera que Biden una o país, que “sare as feridas” e que “mostre que somos um país único”. No futuro, “temos de ter atenção e não podemos voltar a ter outro Trump, nunca mais”.

“A MAIORIA DOS AMERICANOS PROCURA O FIM DO MEDO”

Roy Xavier vive em Los Angeles, na Califórnia. Apesar de ter nascido em Hong Kong e de ter emigrado para os Estados Unidos ainda em criança, dedicou-se ao estudo das comunidades macaenses, já que tem laços familiares ao território.

Também ele assume ter votado em Biden/Harris e explica ao PONTO FINAL que “a eleição de Biden e de Harris é um sinal claro de que a maioria dos americanos procura o fim do medo, da desorganização e do caos geral da administração Trump”, e que, além disso, é um sinal de repúdio” face ao próprio Trump, que “é visto como um apoiante da causa racista e da supremacia branca, e das políticas contra minorias étnicas, pessoas LGBTQ, e imigrantes nos Estados Unidos”.

Na opinião do académico, a prioridade do democrata deverá ser desfazer as políticas “mais perigosas” implementadas por Trump. Até Janeiro, Biden terá de preparar um plano de combate à Covid-19 e isto terá de envolver “cientistas e líderes que trabalharam durante o vírus N1H1 e o surto de ébola sob a administração Obama”. Roy Xavier antevê que Biden poderá avançar também com um programa de estímulo económico para dar apoio aos desempregados e restabelecer políticas de imigração mais justas, por exemplo. Para finalizar, o investigador deixa um desejo: “Esperamos também voltar a integrar a comunidade global como um parceiro estratégico, para assegurar o regresso à estabilidade e cooperação globais”.