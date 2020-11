Ella Lei questiona eficácia do regime de assistência a trabalhadores na protecção do emprego

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Ella Lei remeteu uma interpelação escrita ao Governo a pedir esclarecimentos acerca da situação do regime de assistência a trabalhadores, cinco meses após a sua implementação. No entender da deputada, a situação económica em Macau continua a piorar, alertando para o crescimento da taxa de desemprego dos residentes.

Joana Chantre

joanachantre.pontofinal@gmail.com

De acordo com a deputada Ella Lei, a situação económica em Macau continua a piorar. À medida que a epidemia ainda não está resolvida, a taxa de desemprego dos residentes continua a aumentar, referiu a deputada, recordando os dados da Direcção de Serviços de Estatística e Censos sobre a taxa de desemprego e subdesemprego dos residentes entre Julho e Setembro deste ano, que foi de 4,1% e 4,7%, respectivamente. Visto isto, muitos residentes estão preocupados com o agravamento da situação de emprego, reitera a deputada numa interpelação escrita remetida ao Executivo, relembrando também que recentemente surgiram notícias nos meios de comunicação de que quatro agências de viagens tinham despedido mais de 200 pessoas.

De acordo com Maria Helena de Senna de Fernandes, directora dos serviços de turismo, um total de cinco agências de viagens fecharam este ano, principalmente na primeira metade de 2020, mas não se verificaram encerramentos em grande escala. Ella Lei refere, no entanto, que muitos profissionais do sector continuam preocupados com a possibilidade de serem despedidos ou de continuarem a ser colocados em licenças sem vencimento por um longo período. Contudo, não só esta indústria está a passar por dificuldades, mas outras também devem merecer a atenção das autoridades, alertou.

A introdução por parte do Governo, no final de Maio, do Plano de apoio Pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais ao abrigo do qual as empresas elegíveis podem receber pagamentos que variam entre 15 mil a 200 mil patacas, dependendo do número de empregados, permitiu que em situações de despedimento a empresa é obrigada a reembolsar 15 mil patacas a cada funcionário despedido, e, em caso de encerramento, é obrigada a reembolsar o montante total da assistência que lhe foi paga. A deputada assegura que, embora nos últimos seis meses não tenha havido encerramentos de empresas em Macau em grande escala, a taxa de desemprego tem continuado a aumentar, acreditando que os casos de despedimentos não são incomuns.

Por fim, Ella Lei coloca três questões ao Executivo: “Como é que os departamentos relevantes monitorizam e acompanham o despedimento das empresas que recebem a assistência? Qual é a situação do despedimento? Como avaliar a eficácia do Plano de apoio Pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais’ na preservação do emprego?”.

O Plano de apoio Pecuniário aos trabalhadores, aos profissionais liberais e aos operadores de estabelecimentos comerciais, que entrou em vigor no dia 30 de Maio deste ano, constou do Plano do fundo de apoio ao combate à epidemia no valor de 10 mil milhões de patacas.