Delegação de Carrie Lam isenta de quarentena ao entrar em Macau por “interesse público”

Os Serviços de Saúde asseguraram que a visita ao território de uma comitiva de Hong Kong liderada por Carrie Lam para participar no Fórum Boao não representa um risco para a comunidade e justificaram a isenção de quarentena dos membros da delegação com o “interesse público”. “Entendemos que é uma actividade que implica um grande interesse público, por isso a isenção de quarentena da delegação de Hong Kong”, começou por dizer Lo Iek Long em conferência de imprensa.

O médico adjunto da direcção do Hospital Conde São Januário frisou depois que a estadia de 24 horas da comitiva de Hong Kong em Macau será monitorizada pelos Serviços de Saúde e não representa um risco de saúde pois não se vai deslocar dentro da comunidade. “Entendemos que a visita só tem 24 horas, em que a delegação só participa em determinadas actividades do fórum e não vai circular nas ruas de Macau, nem vai participar noutras actividades extra. Daí que podemos, de acordo com os despachos anteriores, emitir esta isenção”, disse o representante dos Serviços de Saúde.

Leong Iek Hou revelou que a comitiva de Carrie Lam é constituída por “cerca de 10 pessoas” e que a duração máxima da visita será de 24 horas com uma “gestão de contactos em circuito fechado”. “Antes de vir a Macau, os membros da delegação têm de se sujeitar ao teste de ácido nucleico e usar máscara durante todo o evento, para além de ser obrigatório a apresentação do código de saúde verde, medição de temperatura e respeitar as regras de distanciamento social. Através destas medidas podemos minimizar o risco de contágio”, indicou a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença dos Serviços de Saúde.

Para além disso, os representantes dos Serviços de Saúde assinalaram que a comitiva de Hong Kong “visitou Pequim e outras cidades da China com medidas muito semelhantes a Macau”.