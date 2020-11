Coutinho questiona como é que o Governo vai resolver o “problema” dos animais vadios

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A “grande quantidade” de cães abandonados em Macau foi o tema de uma interpelação escrita enviada ontem por José Pereira Coutinho ao Governo. O deputado quer saber quais as estratégias para diminuir o número de animais nas ruas.

Na interpelação, José Pereira Coutinho começa por indicar que “nos últimos anos, a moda da criação de animais de estimação aumentou em Macau e a grande quantidade de cães criados em estaleiros de obras para funções de guarda fizeram com que o abandono de animais se tornasse cada vez mais grave”.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) cita dados da página electrónica de inspecção sanitária animal do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) que mostram que no ano passado foram capturados 376 cães e 364 gatos, o que denota um aumento de mais de 50% face aos 215 cães e gatos registados em 2018 e 200 em 2017.

Coutinho assinala que as políticas adoptadas pelo Governo no passado no sentido de reduzir os animais vadios tiveram efeitos “mínimos” e, assim, questiona: “O Governo da RAEM já aprendeu com as experiências e lições do passado, com vista a implementar uma política eficaz para resolver o problema dos animais vadios de Macau?”.

O deputado sugere que o Executivo proceda ao registo e à implantação de ‘microships’ para fiscalizar os cães criados para guarda nos estaleiros e punir os criadores. Por fim, Coutinho diz que os dois canis municipais existentes em Macau e em Coloane não sofreram qualquer alteração desde 1999, e que, perante o aumento do número de animais abandonados, “o Governo da RAEM deve ter um plano para ampliar os canis e contratar mais veterinários, para fazer face à colocação de animais vadios, à esterilização após captura, à vacinação e à salvaguarda da saúde dos animais que permanecem provisoriamente nos canis”.

A.V.