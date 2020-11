Vice-Ministro da Cultura e do Turismo da China salienta importância da retomada do turismo

FOTOGRAFIA: DST

Decorreu ao longo do fim-de-semana a 8.º Expo Internacional de Turismo de Macau e o vice-Ministro da Cultura e do Turismo da China, Zhang Xu, foi convidado de honra na cerimónia de abertura. Na ocasião, Zhang Xu aproveitou para garantir apoio no desenvolvimento da cultura e do turismo entre o interior da China e Macau.

A recente pandemia gerou grande impacto a nível mundial na indústria turística, afectando também o desenvolvimento da cultura e do turismo entre o interior da China e Macau, salientou o vice-Ministro da Cultura e do Turismo da República Popular da China, Zhang Xu, no seu discurso na cerimónia de abertura da 8.º Expo Internacional de Turismo, que decorreu entre 6 e 8 de Novembro.

Zhang Xu destacou a importância da retomada da cultura e do turismo “com vista à sua prosperidade”, refere um comunicado da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), acrescentando que vários projectos estão em desenvolvimento para criar mais oportunidades de intercâmbio e cooperação nas áreas da cultura e do turismo entre o interior da China e Macau. Serão lançadas em breve várias oportunidades de desenvolvimento, como o Plano de desenvolvimento Cultural e Turístico da grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, a construção de ‘Uma Faixa, uma Rota’ e a promoção de forma aprofundada da construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, acrescenta o comunicado da DST.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, referiu na ocasião que “apesar do impacto a nível mundial da pandemia gerada pela pneumonia ter trazido dificuldades e desafios à indústria turística de Macau, graças às vantagens singulares da cidade e às grandes oportunidades de desenvolvimento oferecidas pelo país, estamos convictos de que iremos, e em conjunto com o sector, subindo à altura da situação, continuar a promover um desenvolvimento inovador e sustentável da indústria turística”. A governante disse ainda que com a situação epidémica em Macau relativamente controlada, a promoção da recuperação económica é uma tarefa importante do Governo, que continuará a explorar mais fontes de visitantes do interior da China e a promover Macau como uma cidade turística segura, fazendo votos para que a expo internacional de turismo “permita inovar a cooperação e em conjunto delinear o futuro, trazendo novas ideias para o desenvolvimento do turismo e dos sectores relacionados, injectando uma nova dinâmica”.

A 8.º Expo Internacional de Turismo de Macau foi organizada pela DST, com a coordenação da associação das Agências de Viagens de Macau, e decorreu entre os dias 6 e 8 de Novembro no Venetian. Esta edição combinou, pela primeira vez, uma série de iniciativas “em nuvem” com a exposição física, e estreia também a instalação dum pavilhão de “Lojas com Características Próprias” de Macau.