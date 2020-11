Sulu Sou pede ao Governo para facilitar troca de moedas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado entrega hoje uma interpelação escrita ao Governo em que alerta para o facto de muitos estabelecimentos comerciais estarem a rejeitar moedas de 10 e 50 cêntimos de pataca, por exemplo. Sulu Sou pede que o Governo torne mais cómodo o processo de troca de moedas que estão em desuso.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Sulu Sou diz os residentes se têm queixado de que alguns estabelecimentos comerciais se recusam a aceitar moedas de 10 cêntimos, 50 cêntimos e até uma pataca. Por isso, pede: “À medida que a economia avança e os pagamentos electrónicos se tornam cada vez mais populares, é, de facto, necessário que as autoridades tornem mais fácil a gestão, por parte do público, da crescente pilha de moedas”.

O deputado lembra que a 25 de Setembro de 2017 a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) lançou um serviço gratuito de troca de moeda subsidiária através dos dois bancos emissores, o Banco da China e o Banco Nacional Ultramarino. Actualmente, é possível fazer troca de moedas por notas, ou vice-versa, em 50 balcões destes dois bancos.

Numa resposta enviada em 2018 pela AMCM à deputada Song Pek Kei, as autoridades indicaram que, desde o lançamento do serviço de troca de moedas, as queixas relativas à recusa de moedas subsidiárias apresentadas à AMCM diminuíram em cerca de 30%. Ainda assim, na interpelação, o vice-presidente da Associação Novo Macau diz que grande parte dos cidadãos ainda não conhece o serviço ou considera-o pouco conveniente.

Sulu Sou começa por pedir ao Governo que faça um ponto de situação em relação a cada moeda, em termos de circulação, custo, e quantidades cunhadas recentemente. No seguimento, o deputado pró-democracia pergunta também qual é a tendência actual no que diz respeito às queixas de rejeição de moedas recebidas e tratadas pela AMCM e qual a sua tendência.

O deputado pede também detalhes sobre quais são as estratégias do Governo para intensificar a promoção do serviço gratuito de troca de moeda subsidiária e melhorar este tipo de serviços prestados quer pelo Banco da China quer pelo BNU. Por fim, Sulu Sou questiona: “Irá a Administração cooperar activamente com bancos, comerciantes, organizações sem fins lucrativos e empresas que possam desenvolver projectos de recolha de moedas no sentido de criarem condições técnicas e geográficas para a instalação de ‘carros’ ou caixas registadoras de pontos de venda para satisfazer a procura pública de troca de moedas?”

Em Hong Kong, recorde-se, o Governo assumiu o papel de gestor de moedas e implementou planos próprios para a recolha de moedas em desuso através de “carros de moedas” que circulam pela cidade para recolherem moedas para que, assim, os residentes da região possam mais facilmente trocar moedas em notas ou utilizá-las para o carregamento do cartão de pagamento electrónico Octopus.