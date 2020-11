Projecto de lei sindical com novo chumbo na AL

Fotografia: Eduardo Martins

A Assembleia Legislativa (AL) chumbou na sexta-feira o projecto de lei de associação sindical apresentada por José Pereira Coutinho e Sulu Sou, numa altura em que o Governo prometeu avançar em breve com uma proposta. Na mesma reunião plenária, os deputados aprovaram na generalidade o orçamento para 2021, que prevê a injecção de 26,6 mil milhões de patacas.

Esta foi a oitava vez que José Pereira Coutinho tentou a aprovação de uma lei sindical que garantisse a protecção dos trabalhadores. Desta feita o projecto de lei foi apresentado com o deputado Sulu Sou, mas o resultado foi o mesmo. Pereira Coutinho lembrou que a Lei Básica prevê a associação sindical, mas que tal nunca se concretizou, “decorridos mais do que 20 anos após o estabelecimento da RAEM”, o que é, salientou, “uma grande lacuna para Macau”.

O projecto de lei procurava assegurar “a todos os trabalhadores por conta de outrem, sem qualquer excepção, e neles se incluindo os trabalhadores da administração pública, a liberdade sindical concretizada no direito de associação para defesa e promoção dos seus direitos e interesses socioprofissionais”.

Por outro lado, previa que a mesma lei se aplicasse aos trabalhadores não-residentes – cuja autorização de permanência dura enquanto existir um contrato de trabalho – “gozando estes em medida igual e sem discriminações e no respeito pela dignidade humana”.

O chumbo aconteceu dois dias após o Governo ter enviado um documento de consulta pública sobre a lei sindical para discussão no Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS). Uma lei que o Governo descreveu como “uma grande política da área do trabalho” e que “está intimamente relacionada com os direitos e interesses dos empregadores e dos trabalhadores”, baseada em legislação internacional, a actual situação social de Macau e na qual se prevê o regime de negociação colectiva.

Aprovado na generalidade orçamento para 2021

A Assembleia Legislativa aprovou na sexta-feira o orçamento para 2021 que prevê a injecção extraordinária de 26,6 mil milhões de patacas da reserva financeira para contrariar as contas deficitárias. Em causa está o aumento da despesa nas obras públicas e a perda de receitas do imposto sobre o jogo, com as operadoras a registarem prejuízos avultados devido ao impacto económico da pandemia na economia do território.

Para o próximo ano, “verifica-se uma quebra significativa das receitas derivadas do imposto especial sobre o jogo”, que normalmente representa cerca de 80% da totalidade das receitas, salientou o Governo de Macau, que encaixa 35% do valor bruto do que é arrecadado pelos casinos.

“A receita orçamentada para o ano económico de 2021 não é suficiente para satisfazer a despesa orçamentada, sendo utilizada (…) a verba da reserva extraordinária (…) para manter o equilíbrio financeiro”, justificou o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, lembrando que “ a situação económica vai permanecer severa e necessita de um certo tempo para a sua recuperação”.

Lei Wai Nong frisou que o orçamento da RAEM do próximo ano “vai continuar a ser (…) deficitário, sendo necessário que toda a sociedade esteja preparada psicologicamente para fazer face a esta guerra prolongada no que diz respeito à recuperação económica”.

O valor total da receita do orçamento da RAEM para 2021 é de 96 mil milhões de patacas, que já inclui a verba da reserva financeira, com a despesa a atingir os 95,2 mil milhões de patacas.

O documento foi aprovado na generalidade, mas muitos deputados manifestaram preocupação sobre a capacidade deste orçamento em responder às necessidades da população, sobretudo num contexto de crise económica.

