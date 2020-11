PME reuniram-se com Ho Iat Seng com sugestões de diversificação económica para as LAG do próximo ano

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo reuniu-se com membros da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Macau para ouvir sugestões e opiniões do sector antes da elaboração das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o ano financeiro de 2021. Acompanhado do secretário para a Economia e Finanças, Ho Iat Seng assegurou aos representantes das PME que o foco do Governo no próximo ano está na promoção da indústria da medicina tradicional chinesa e no desenvolvimento de um mercado de títulos.

Ho Iat Seng e o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, receberam, no passado sábado, uma delegação com representantes da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Macau para uma reunião sobre a elaboração das Linhas de Acção Governativa (LAG) para o ano financeiro de 2021. No encontro com representantes do Governo, o presidente do conselho executivo da Associação de Pequenas e Médias Empresas de Macau, Stanley Au, alertou para as dificuldades sentidas pelo sector devido ao impacto da pandemia na economia mundial e sugeriu a criação de mais oportunidades de emprego.

“Macau deve criar mais oportunidades de emprego, desenvolver as indústrias leves, culturais e turísticas e, ao mesmo tempo, atrair empresas com capacidade efectiva para a realização de conferências e exposições no território, bem como turistas de alta qualidade que incentivem o consumo e, consequentemente, as receitas gerais e do jogo”, afirmou Stanley Au, citado por um comunicado do Governo.

De acordo com a missiva, Ho Iat Seng agradeceu as sugestões apresentadas e garantiu “analisar, cuidadosamente, as opiniões, que servirão de referência para a elaboração do relatório das LAG” do próximo ano. Sobre a diversificação das indústrias, o Chefe do Executivo frisou que o foco vai estar na “promoção da indústria da medicina tradicional chinesa” e no sector financeiro, onde o Governo “irá fomentar o desenvolvimento do mercado de títulos”.

O Chefe do Executivo acrescentou ainda que o território necessita de “atrair indústrias que beneficiem a diversificação do desenvolvimento da economia de Macau”, nomeadamente produtos da medicina tradicional chinesa. Segundo o comunicado, Ho Iat Seng recordou que a Lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e da inscrição de medicamentos tradicionais chineses foi entregue à apreciação da Assembleia Legislativa, e que neste momento é necessário aguardar pela aprovação, “dando-se assim mais um passo na garantia da qualidade, da segurança e no aumento da competitividade da exportação destes produtos”.

O representante da associação de PME mostrou-se preocupado com a possibilidade de o nível das receitas de jogo não regressarem aos valores “pré-pandemia” nos próximos anos, e pediu a realização de mais projectos de infra-estruturas, assim como o reforço da construção de habitação pública e da classe sanduíche, por forma a “apoiar os jovens de Macau a adquirirem habitação própria e viverem em tranquilidade e trabalharem em paz, mantendo a estabilidade e a harmonia social”.

Na resposta às preocupações de Stanley Au, Ho Iat Seng concordou com a realização de mais projectos de infra-estruturas e assegurou que, durante o próximo ano, o Governo irá “reforçar o respectivo investimento”, nomeadamente na construção de projectos de grande envergadura, “com o objectivo de manter a estabilidade do mercado de emprego”.

Em relação às políticas de terras e habitação, Ho Iat Seng frisou que é da competência do Governo assegurar a garantia da “estabilidade do mercado da oferta da habitação”, sendo que “a habitação pública só deve ser lançada em tempo adequado para que o mercado do imobiliário se estabilize”. “O Chefe do Executivo disse ser necessário abordar a organização de conferências e exposições, no sentido de haver uma concentração em eventos, desta área, de qualidade elevada e apelativos, explicando que Macau organizou várias edições do Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas, as quais atraíram muitos profissionais oriundos de vários países e regiões”, pode ler-se no comunicado.

Nas sugestões apresentadas ao Governo pelos membros da associação consta o aperfeiçoamento da cidade inteligente, o apoio à reconversão das PME à era digital, a revitalização da economia nos bairros antigos, o aumento da eficiência da Administração Pública, a diversificação das indústrias, o desenvolvimento do planeamento urbano, a captação de quadros qualificados, a optimização do plano de emprego de jovens e a elaboração de políticas de terras e habitação.