Paul Pun sobre o Bazar Solidário da Caritas: “O evento deste ano foi uma dádiva”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Bazar Solidário da Caritas Macau realizou-se no passado fim-de-semana, entre os dias 7 e 8 de Novembro, junto ao Lago de Nam Van. Ao PONTO FINAL, Paul Pun, secretário-geral da Caritas, referiu: “Este ano a afluência de pessoas parece semelhante à do ano passado. Nós não temos um número exacto de quantas pessoas apareceram, embora tenhamos tido um maior número no sábado do que no domingo, devido às horas de encerramento”. Recorde-se que no sábado o evento acabou às 23h e no domingo terminou às 22h.

O responsável não quis adiantar o montante angariado na edição deste ano do Bazar Solidário da Caritas, já que “a situação económica não está muito boa, por isso nós não queremos olhar para números”.

O secretário-geral da Caritas contou que neste 51.º Bazar Solidário houve 85 ‘stands’ no total, menos cinco do que no ano passado, mas que, apesar disso, “muitas pessoas vieram na mesma para apoiar, e por isso consideramos que a afluência de pessoas foi melhor do que era antecipado”. “O importante é que apesar de muitas pessoas nos terem dito que este ano têm menos capacidade para doar financeiramente, ainda assim querem apoiar com a sua presença”, contou Paul Pun.

O responsável acrescentou que a organização estava com receio de que o tufão Atsani passasse por Macau e impossibilitasse a realização do bazar, por isso, o facto de o evento não ter sido cancelado e ter prosseguido como planeado, já é um bom resultado. “O evento deste ano foi uma dádiva”, afirmou.

Paul Pun aproveitou para dar sugestões a quem quiser ajudar a instituição: “Nós sugerimos que considerem doar comida extra ao nosso banco alimentar. Algumas pessoas têm fome ou não têm comida suficiente, pois têm de pagar a renda e deparam-se com grandes dificuldades”. “Tudo o que puderem fazer é uma ajuda, pois partilhar é uma escolha”, afirmou o responsável.

J.C.