Neto Valente defende saída de Sam Hou Fai após “declarações infelizes” do presidente do TUI

O presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM) criticou as declarações “infelizes” de Sam Hou Fai na abertura do Ano Judiciário e considerou que o presidente do Tribunal de Última Instância (TUI) é responsável pela falta de evolução no sistema de justiça local. Neto Valente assinalou também que Sam Hou Fai violou o Estatuto dos Magistrados ao referiu-se a um processo que ainda se encontra no Tribunal de Segunda Instância no seu discurso de abertura do Ano Judiciário.

Neto Valente, presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM) e candidato da lista única às próximas eleições da AAM, defendeu que a saída do presidente do Tribunal de Última Instância (TUI) pode contribuir para a evolução do sistema de justiça em Macau. Em entrevista à Rádio Macau, o advogado criticou as “declarações infelizes” de Sam Hou Fai na abertura do Ano Judiciário e recordou que o actual presidente do TUI “é o responsável por não haver evolução no sistema de justiça em Macau”.

“Pela mesma lógica e critério que o Governo Central mudou todos os titulares de altos cargos ao fim de alguns anos, penso que é altura de mudar [de presidente do TUI]. Não é nada de pessoal. Simplesmente o tribunal não tem condições para evoluir, [Sam Hou Fai] é um espartilho. E não é só a função enquanto presidente do Tribunal de Última Instância, também preside ao Conselho Superior dos Magistrados, que é um órgão corporativo que também não evolui nem deixa evoluir”, afirmou Jorge Neto Valente em declarações à Rádio Macau.

Sam Hou Fai é presidente do TUI desde a criação da RAEM e o actual mandato de três anos do magistrado termina em Dezembro. No seu discurso de abertura do Ano Judiciário, o presidente do TUI levantou questões sobre a matriz portuguesa no sistema jurídico de Macau e considerou que Portugal e Macau “divergem consideravelmente” em diversos aspectos como “ética moral, concepção de valores ou usos e costumes”. Por outro lado, Sam Hou Fai assumiu também ser necessário um estudo sobre “os desafios e problemas enfrentados durante a aplicação do sistema jurídico de Macau que, por motivos históricos, se inspirou no sistema de Portugal”.

Na opinião de Neto Valente, Sam Hou Fai criticou as próprias leis que lhe permitiram chegar ao cargo de presidente do TUI. “Foram essas leis coloniais e que ele agora acha desactualizadas que lhe permitiram ser magistrado e chegar a presidente do TUI”, disse Neto Valente, acrescentando também que Sam Hou Fai violou o Estatuto dos Magistrados, no discurso de Abertura do Ano Judiciário, com uma referência a um processo que se encontra ainda no Tribunal de Segunda Instância e que mais tarde deverá ser apreciado pelo Tribunal de Última Instância. “O número 1 do artigo 25 do Estatuto dos Magistrados diz expressamente que os magistrados não podem prestar declarações, nem fazer comentários relativos a processos”, indicou o advogado.

Recorde-se que Sam Hou Fai fez uma referência concreta a um processo que se encontra no Tribunal de Segunda Instância sobre um caso de expropriação de terrenos na Taipa. “Cabe aqui uma referência ao processo do Tribunal de Segunda Instância que há pouco tempo foi tornado público, em que, por causa duma expropriação não registada de terreno, realizada pelo Governo há 100 anos, a RAEM e o IAM foram condenados pelo tribunal colectivo do Tribunal de Última Instância à restituição do terreno expropriado e ao ressarcimento dos danos causados. Note-se que, neste processo foram precisamente as alterações recém introduzidas à Lei de Bases de Organização Judiciária e ao Código de Processo Civil que possibilitaram ao Governo da região recorrer deste acórdão para o Tribunal de Última Instância”, afirmou Sam Hou Fai no seu discurso de Abertura do Ano Judiciário.

Declarações infelizes “em todos os aspectos”

Para Neto Valente, estas declarações de Sam Hou Fai foram igualmente “infelizes em todos os aspectos” por representarem “uma referência clara concreta a um determinado processo”. “As declarações parecem apontar um caminho que é o inverso do que foi decidido pelo Tribunal de Primeira Instância e o Tribunal de Segunda Instância. A interpretação que se pode fazer – e com toda a probabilidade – é que o presidente do TUI está preparado para reparar a injustiça. Como se os outros tribunais não façam justiça. A justiça é só assegurada pelo TUI. Onde é que vamos parar?”, questionou Neto Valente, em declarações à Rádio Macau.

Ainda sobre este caso, o presidente da AAM assinalou que as declarações de Sam Hou Fai podem criar pressão sobre os magistrados e defendeu o afastamento do presidente do TUI na apreciação do processo. “Os magistrados do Tribunal de Última Instância sentem-se à vontade para julgar o caso. Os outros juízes não vão ter em conta nos próximos julgamentos estas declarações. Na minha opinião não deve julgar. Depende de o presidente do TUI se considerar impedido devido às infelizes declarações proferidas na abertura do Ano Judiciário ou de ser levantada a suspeição por uma das partes”, considerou Neto Valente, frisando que “o estrago e o dano está feito. Estas declarações, que são públicas, colocam em causa o princípio da imparcialidade dos tribunais”.

Sobre a liderança da AAM, Neto Valente prometeu encontrar, nos próximos dois anos, um sucessor que “não represente uma ruptura total com o passado”, e rejeitou o rótulo de insubstituível. “Prometo que farei todos os possíveis para arranjar uma sucessão sem ruptura com o passado e que evite que eu continue a ser o presidente. Porque eu não sou insubstituível e tenho consciência de que não sou insubstituível”, referiu o presidente da AAM e candidato da lista única às próximas eleições da organização que lidera desde 2002.

Na entrevista à Rádio Macau, Neto Valente abordou ainda a necessidade de haver uma “reestruturação urgente nos serviços públicos” para combater a corrupção. “A maior auto-estrada da corrupção são os atrasos nos serviços. Onde há atrasos, as pessoas desconfiam porque precisam de sobreviver e querem ultrapassar essas dificuldades”, considerou o advogado, antes de elogiar o perfil do secretário para Administração e Justiça, André Cheong. “Ele é capaz de o fazer e apelo para que faça o que é preciso fazer, não deixando as coisas como estão”, referiu Neto Valente, assinalando que André Cheong é uma pessoa “capaz e com experiência” para dar o “acompanhamento urgente” às reformas na Administração Pública.