Governo vai rever estatuto dos professores para equipará-los aos docentes das escolas particulares

Lou Pak Sang

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

No âmbito da fusão entre a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) com a Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), o Conselho Executivo deu luz verde a uma proposta de alteração aos estatutos do pessoal docente para que estejam equiparados ao pessoal docente das escolas privadas. O Conselho Executivo também apresentou na sexta-feira a proposta de alteração ao regime as carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e a Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) vão fundir-se a 1 de Fevereiro e o Conselho Executivo deu luz verde à alteração do estatuto do pessoal docente da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), organismo que vai resultar da fusão.

Na sexta-feira, o Conselho Executivo apresentou a proposta de alteração à lei e ao estatuto do pessoal docente da DSEDJ, que será agora enviada à Assembleia Legislativa (AL). No comunicado divulgado pelo organismo lê-se que, considerando que o diploma que regula o estatuto dos professores já se encontra em vigor há mais de duas décadas, “parte dos seus artigos já não corresponde às necessidades reais”.

Assim, “é necessário proceder à revisão do regime de avaliação, volume de trabalho e de direitos e deveres dos docentes das escolas oficiais, fazendo com que este se coordene, de forma adequada, com o regime legal aplicado aos docentes das escolas particulares”, informou o Conselho Executivo.

O novo diploma visa “reduzir de forma adequada a componente lectiva normal dos docentes, para que estes possam responder simultaneamente às necessidades dos alunos, em termos de aprendizagem e comportamento, e a nível psicológico”. Além disso, o novo estatuto tem como objectivo definir as disposições básicas da avaliação do desempenho dos docentes; melhorar o regime de faltas relacionado com a ida dos docentes a consultas; e alargar o âmbito de aplicação das licenças sabáticas.

Segundo a Rádio Macau, na apresentação da proposta, Lou Pak Sang, director da DSEJ, indicou, em relação ao regime de faltas, que o mesmo será uniformizado: “Vamos melhorar o regime de faltas relacionado com a ida dos docentes a consultas, por iniciativa própria ou por prescrição médica. Actualmente, há diferenças em relação ao regime geral da função pública: os docentes, em regra, quando vão a consultas no hospital público, não precisam de compensar as horas. Vamos uniformizar”.

O Conselho Executivo apresentou também o projecto de alteração ao regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos. É proposta a extinção das cinco carreiras de nível 3 – que corresponde ao índice 195 – , incluindo, entre outras, a carreira de assistente técnico administrativo, podendo os trabalhadores actualmente inseridos nas carreiras de nível 3 requerer a transição para a carreira de adjunto-técnico, desde que reúnam os requisitos especificamente exigidos e tenham obtido aprovação nos concursos realizados para o efeito. Segundo André Cheong, secretário para a Administração e Justiça e também porta-voz do Conselho Executivo, a medida vai abranger 1.928. Citado pela Rádio Macau, André Cheong garantiu que ninguém vai ficar prejudicado: “Não há influência: o trabalhador que não conseguir fazer a transição, mantém-se no índice 195”.

Outra proposta apresentada na sexta-feira pelo Conselho Executivo tem a ver com a gestão de mercados públicos. A proposta de lei do regime de gestão dos mercados públicos atribui a competência de gestão dos mercados públicos ao Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), “assegurando o uso razoável dos recursos públicos e salvaguardando os legítimos direitos e interesses dos consumidores”. Além disso, a proposta de lei estipula que os operadores das bancas arrendadas devem cumprir as obrigações contratuais, incluindo a exploração contínua e pessoal da actividade, nos termos do contrato de arrendamento, que não pode ser inferior a 240 dias por ano.

Por fim, foi também apresentada a proposta de lei do regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos, que sugere a atribuição de competências de fiscalização e sancionatória ao Corpo de Bombeiros, “com vista a resolver o problema da falta de competência legal desta entidade, no passado”, informa o Conselho Executivo. Por outro lado, o regime estabelece que os proprietários dos edifícios ou recintos são responsáveis pela manutenção das condições de segurança contra incêndios e devem assumir a correspondente responsabilidade e assegurar a contratação de serviços de verificação, manutenção e reparação dos sistemas de segurança contra incêndios com empresas qualificadas.