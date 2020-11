DSAT exigiu investigação à Transmac após acidente de autocarro que provocou sete feridos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas no sábado quando um autocarro de passageiros embateu contra um estabelecimento comercial por volta das 12h00 numa das ruas mais movimentadas na zona antiga da Taipa. O CPSP adiantou que as causas do acidente estão sob investigação, embora um exame preliminar aponte para uma avaria do veículo. O motorista, de 58 anos, não acusou álcool no sangue. A DSAT exigiu um relatório detalhado à Transmac e 15 autocarros do mesmo modelo foram retirados de circulação para inspecção.

A Direcção dos Serviços de Assuntos de Tráfego (DSAT) exigiu uma investigação à companhia Transportes Urbanos de Macau S.A.R.L. (Transmac) na sequência de um acidente rodoviário envolvendo um autocarro de passageiros. O incidente ocorreu no sábado, numa das ruas mais movimentadas da zona da Taipa, quando um autocarro da carreira 33 embateu contra um estabelecimento comercial por volta das 12h00. Pelo menos sete pessoas ficaram feridas, incluindo um cliente do restaurante.

De acordo com a informação veiculada ontem pelo Centro Hospitalar Conde de São Januário, sete pessoas com idades compreendidas entre os 33 e 88 anos de idade, três homens e quatro mulheres, foram assistidos nos Serviços de Urgência após o acidente rodoviário na Rua do Regedor.

Segundo o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), citado pelo diário chinês Ou Mun, seis passageiros, quatro mulheres e dois homens, ficaram ligeiramente feridos, quando o autocarro perdeu o controlo e entrou pela frente do estabelecimento, perto da Escola Luso-Chinesa da Taipa. O sétimo ferido encontrava-se no restaurante, onde o autocarro embateu, tendo ficado preso entre o estabelecimento e o veículo. Sofreu múltiplas lacerações e fracturas, mas, de momento, encontra-se em estado estável, acrescentou o jornal Ou Mun. Um facto confirmado mais tarde pelos Serviços de Saúde em comunicado. “Um homem, de 33 anos de idade, que sofreu múltiplas lacerações, hemorragias e fracturas das costelas, foi submetido a uma cirurgia e encontra-se internado em estado clínico considerado estável”. Já os restantes feridos apresentaram “diversas contusões, lacerações, danos na pele e tecidos moles”, mas estão em situação clínica “considerada normal e terão alta após observação e tratamento médico”.

Entretanto, a DSAT anunciou a suspensão de circulação de 14 autocarros do mesmo modelo e exigiu um relatório detalhado à empresa responsável pelo veículo. “A DSAT exigiu à companhia a apresentação de um relatório detalhado do acidente, assim como a colaboração na investigação, tendo sida ainda determinada a suspensão da circulação de outros autocarros do mesmo modelo, e suspenso o exercício de funções do motorista em causa. Foi também decidida a realização de inspecção, no Centro de Inspecções de Veículos Automóveis, do autocarro acidentado e de 14 outros autocarros do mesmo modelo”, pode ler-se no comunicado da DSAT.

O veículo, com três anos, envolvido no acidente, foi aprovado em inspecção anual obrigatória em Fevereiro do presente ano. Em Outubro, a Transmac concluiu a manutenção periódica do veículo, tendo sido aprovado no teste de travagem.

O motorista, de 58 anos, conta com 21 anos de experiência de trabalho, de “historial profissional satisfatório durante o último ano”, tendo efectuado exame médico em Junho do presente ano. O condutor presta serviço na carreira n.º 33 desde Janeiro de 2020. Segundo o registo, o condutor terá terminado o serviço na sexta-feira (6 de Novembro) pelas 15h00 e retomado, no sábado, (7 de Novembro), pelas 06h00. O CPSP adiantou que as causas do acidente estão sob investigação, embora um exame preliminar aponte para uma avaria do veículo. O condutor, de 58 anos, não acusou álcool no sangue.

Em seguimento aos acontecimentos, a DSAT exigiu que as duas operadoras de autocarros reforcem os trabalhos de controlo e inspecção dos seus veículos, implicando a manutenção diária, formação de motoristas e melhoria de técnicas de gestão de riscos.