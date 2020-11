Carrie Lam lidera comitiva de Hong Kong numa visita a Macau de dois dias

Fotografia: EPA/ROMAN PILIPEY

A Chefe do Executivo de Hong Kong, Carrie Lam, vai estar em Macau entre hoje e amanhã para participar na cerimónia de abertura do Fórum Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ISTIF sigla em inglês), do Fórum Boao para a Ásia. Segundo um comunicado do Governo da região vizinha, a comitiva de Hong Kong liderada por Carrie Lam integra também o Secretário para Inovação e Tecnologia, Alfred Sit.

De acordo com um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus de Macau, a delegação de Hong Kong não vai realizar quarentena de 14 dias nos hotéis designados antes da visita de dois dias ao território.

“A delegação da RAEHK acabou de terminar uma visita oficial no interior da China. Fará um novo teste de ácido nucleico em Hong Kong na véspera da chegada a Macau e após a entrada na RAEM irá sujeitar a outro teste de ácido nucleico. Só após o conhecimento dos resultados e caso estes sejam negativos, é que a delegação irá participar em actividades, que são limitadas a 24 horas na RAEM”, pode ler-se no comunicado.

As autoridades referem também que todas actividades que a delegação da RAEHK irá efectuar em Macau são acompanhadas e definidas por “uma unidade de recepção em cumprimento estreito das exigências solicitadas pelos Serviços de Saúde”, com a implementação de uma gestão de contactos em circuito fechado, “sem participação em actividades comunitárias”.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus frisa ainda que a delegação de RAEHK participou recentemente em reuniões no Interior da China, “tendo adoptado medidas e requisitos antiepidémicos semelhantes aos que foram definidos em Macau” sendo que “as medidas definidas podem assegurar a realização do Fórum, de forma tranquila e segura”.