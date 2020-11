This Is My City regressa apenas com artistas locais e adiciona yoga, caligrafia e cine-concertos

Fotografia: Eduardo Martins

O festival This Is My City regressa este ano para a sua 14.ª edição. Ao contrário daquilo que é habitual, este ano só haverá artistas locais. Além da música, o festival, que acontece entre os dias 13 e 22 deste mês, apresenta cine-concertos, caligrafia e eventos de yoga.

André Vinagre

São mais de 30 os artistas que vão participar na edição deste ano do festival This Is My City. Todos eles de Macau, devido às restrições nas fronteiras provocadas pela pandemia. Os detalhes do festival foram apresentados ontem por Manuel Correia da Silva, co-fundador do This Is My City.

A 14.ª edição do This Is My City começa na noite do dia 13 de Novembro, que é dedicada ao rock e à música independente. Os Pixels, banda de tributo aos americanos Pixies, abrem a noite no D2, pelas 23 horas. Mais tarde, toca Ryan Carroll, que, diz a organização, é “conhecido entre a comunidade local por tocar um pouco por todo o lado e representar o conceito de ‘one-man-show’”. A música independente do trio de DJ Trainspotters fecha a primeira noite do festival.

O dia 14 será dedicado ao funk que se faz em Macau. No palco do D2, pelas 23 horas, vai estar o músico ARI, que estará acompanhado pelos Party Animals. A noite de sábado termina com o DJ set de Lopo Ip. Em ambos os dias, as portas do D2 abrem às 22h30 e as entradas diárias têm o custo de 180 patacas, com direito a duas bebidas.

No fim-de-semana seguinte, dia 20, o festival muda-se para as Oficinas Navais n.º2. Às 17h30, será a caligrafia em destaque, com dois calígrafos – um que domina a caligrafia Ocidental e outro que domina a caligrafia chinesa – a apresentarem as suas técnicas enquanto as imagens do espectáculo são manipuladas pelo VJ Os Wei e com acompanhamento sonoro do DJ A Long. Às 20 horas actuam os Concrete Lotus e uma hora depois há uma sessão de yoga com Rita Gonçalves.

O dia 21 começa com yoga, das 10 da manhã até às 14h30. À tarde, a partir das 19 horas, começam os cine-concertos com “The Goddess”, um filme de 1934 que marca o fim dos últimos dias do cinema mudo e que vai ser sonorizado pelo projecto Faslane e pelo artista Akitsugu Fukushima. Ainda na noite do dia 21, haverá mais uma sessão de yoga nas Oficinas Navais e a ‘after party’ que acontecerá a partir das 23 horas no LMA.

O domingo começa com três sessões de yoga e, às 19 horas, continuam os cine-concertos. Neste dia, o programa será preenchido por seis curtas metragens seleccionadas “pela sua estética e relevância na história do cinema mudo”. Será mostrado “Alice in Wonderland”, de Cecil Hepworth e Percy Stow, de 1903, que será musicado pela pianista Frog W. Paulo Pereira vai musicar o filme de 1907 “The Dancing Pig”. “Vormittagsspuk”, de Hans Richter, será acompanhado por Rui Rasquinho; “Le Voyage sur Jupiter” terá música de Iat U Hong; e “La Grenouille” será musicado por Dickson Cheong. O festival termina com uma última sessão de yoga.

Por fim, a organização indica que o público é desafiado a tirar imagens com os telemóveis “dos emblemáticos neons” da cidade, publicando-as nas redes sociais, para depois serem projetadas de 20 a 22 de Novembro nas Oficinas Navais n.º 2.