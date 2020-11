MASDAW faz balanço positivo em vésperas do seu 6.º aniversário

Fátima Galvão

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS



A Associação para os Cães de Rua e o Bem-estar Animal em Macau (MASDAW) comemora este domingo, dia 8 de Novembro, o seu 6.º aniversário. Ao PONTO FINAL, Fátima Galvão, fundadora da associação, traçou um balanço positivo destes seis anos de actividade, e referiu que gostava que o Governo fosse um exemplo para o mundo em termos de cuidados básicos para os animais.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

“Eu penso que é um balanço positivo. É um trabalho que nos podemos orgulhar”, começou por dizer Fátima Galvão, que durante vários anos conseguiu esterilizar cerca de 400 animais de rua. Ao PONTO FINAL, a fundadora da Associação para os Cães de Rua e o Bem-estar Animal em Macau (MASDAW) referiu que foi uma “grande luta” ao longo dos anos porque, apesar de a associação ter começado principalmente com a necessidade de esterilizar animais e evitar a propagação de cães vadios, “o Governo não se mostrou muito colaborativo, fechando imensos terrenos, nomeadamente em Coloane, impossibilitando que quer a Masdaw, quer outras associações, pudessem continuar a fazer esse trabalho”.

Fátima Galvão defende que o Governo poderia até ser um exemplo para o mundo em termos de providenciar os cuidados básicos para os animais de rua, esterilizando-os e até oferecendo um santuário ou um “espaço digno” onde eles pudessem estar, e onde eventualmente várias associações pudessem ter os seus animais. “Nós, associações de protecção de animais, é que acabamos por fazer um trabalho para a sociedade, pois, por exemplo, a maior parte dos animais retirados do canil são retirados por associações e não por particulares. Estes, numa grande maioria, continuam a comprar cães”, lamentou.

A fundadora da MASDAW reitera que “infelizmente a mentalidade é ainda que os animais são uma forma de ostentação na nossa sociedade”. Fátima Galvão sublinhou que a Masdaw tem contribuído para a mudança de determinadas situações, nomeadamente em termos de relacionamento com o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM). “A situação está bastante diferente hoje em dia. Hoje, a relação com o IAM é uma relação de colaboração, e isso permite que, quer a Masdaw, quer as outras associações, ajudem mais animais”. Porém, reitera, “existe um drama”. “O Governo não controla nem fiscaliza os locais das obras onde há o hábito de usar imensos animais de rua como cães de guarda, para supostamente proteger as instalações, acabando muitos deles por serem comidos”.

Neste domingo, às 14h30, a associação vai organizar o seu 6.º aniversario, tendo como ponto de encontro a zona das Casas-Museu da Taipa, e será um encontro de pessoas que gostam de animais e para estarem com os seus animais, em comunidade. A fundadora revela, no entanto, que não haverá desfile nem concurso de cães este ano. “Vai ser um momento para estarmos todos juntos, para haver uma troca de energias positivas enquanto as pessoas se reencontram, como que uma homenagem muito singela para eternizar este aniversário e agradecer às pessoas que têm ajudado a nossa associação, e fundamentalmente aos cães sem raça definida, aos rafeiros, que tanto precisam de ajuda”.

A Masdaw surgiu em 2014 pela necessidade de esterilizar, tratar e proteger animais de rua. Foi na altura, como explica Fatima Galvão, uma maneira de oficializar um trabalho de voluntariado que estava já a ser feito pela fundadora através de uma página de Facebook. Galvão conta que quando recebia donativos deparava-se com o problema de não poder abrir uma conta bancária em nome de uma página de Facebook, e “decidiu-se que se iria criar uma associação para estar tudo legalizado e mais transparente”. Neste momento, a associação tem mais de 700 mil patacas de dívidas devido sobretudo à alimentação e manutenção de mais de 140 cães. E apesar de a associação não ter ainda um abrigo por falta de condições financeiras, os 140 cães vivem numa casa na Taipa, com jardim, onde saem para passear todos os dias. Fatima Galvão acrescenta que nas instalações “não há gaiolas, e isto é para nós um principio fundamental, a não ser que a gaiola ou caixa sirva apenas como um local de segurança.”

Podem ser realizadas visitas, das 10h00 às 19h00, havendo ainda a possibilidade de passear os animais.