“Desejamos que eles [os alunos de Macau] conheçam melhor a sua pátria e desenvolvam afectividade por ela”

Lou Pak Sang garantiu que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) não impõe aos alunos que amem a pátria, mas quer que os estudantes “desenvolvam afectividade por ela”. Em entrevista ao PONTO FINAL, o director da DSEJ disse: “Não impomos, mas queremos que as pessoas conheçam melhor, se emocionem e desenvolvam um sentimento de pertença. Este é o nosso trabalho”. A propósito da inauguração da “Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau”, que deverá acontecer ainda este ano, Lou Pak Sang disse não saber quais os conteúdos históricos que serão apresentados no local. Questionado sobre se os incidentes na Praça de Tiananmen de 1989 fariam parte da exposição, o governante respondeu que, devido à longa história chinesa e ao curto espaço para a exposição, “só podemos expor os [factos] mais importantes”, por isso, há que fazer “uma certa selecção”. Na entrevista, Lou Pak Sang adiantou que a DSEJ vai fazer com que, até ao fim do ano lectivo, todas as escolas retirem dos contratos com os professores as cláusulas que viabilizam a utilização do dinheiro dos fundos de previdência para pagar indemnizações. O director da DSEJ disse ainda que o organismo quer construir uma escola dedicada aos alunos com necessidades especiais. No início de Fevereiro do próximo ano, a DSEJ vai fundir-se com a Direcção dos Serviços do Ensino Superior, criando a Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude. Lou Pak Sang, que diz ainda não saber quem será o director do novo organismo, acredita que a fusão vai dar eficácia aos trabalhos.

A 1 de Fevereiro, a DSEJ e a DSES vão fundir-se. O que é que a fusão dos dois organismos vai implicar na prática?

Uma presta serviços ao ensino não superior e a outra presta serviços ao ensino superior; os trabalhos e recursos serão planeados e efectuados para melhor coordenação, designadamente, quanto à formação de talentos e acredito que, após a fusão, os trabalhos serão realizados com maior eficácia e de forma mais sistematizada.

Quem vai ser o director deste novo organismo?

O director é nomeado pelo Chefe do Executivo; temos ainda de conhecer o parecer da secretária [Elsie Ao Ieong], por isso, não consigo responder e não tenho nenhuma informação sobre isso, mas penso que o Governo da RAEM vai divulgar as informações em tempo oportuno.

O Chefe do Executivo e a secretária já devem ter falado consigo sobre o assunto. O que é que eles lhe disseram?

Não tenho mais informações.

Também foi anunciada a fusão do Fundo Do Ensino Superior, Fundo do Desenvolvimento e do Fundo de Acção Social Escolar. Com a fusão dos três fundos, haverá menos apoios para a educação? Ou os apoios serão todos mantidos?

Os três fundos vão ser integrados num fundo educativo. Actualmente, alguns apoios são atribuídos por ambas as direcções de serviços. No futuro, com a integração dos três fundos, os trabalhos serão coordenados da melhor forma, não significando com isso que haverá redução nos apoios. Será necessário talvez um ano ou mais para que os respectivos procedimentos sejam finalizados, dado que envolvem a alteração de duas leis e a fusão de três fundos. O mais cedo possível será no ano 2022 ou estender-se a 2023.

Garante, então, que não haverá cortes nesses apoios?

Vamos aproveitar melhor os recursos. Na fusão dos três fundos, o mais importante será não haver duplicação de apoios, [para] apoiar, com mais precisão, os alunos com necessidades, tanto ao nível da continuação de estudos como ao nível familiar, atribuindo, por exemplo, subsídios para pagamento de propinas, de alimentação e de aquisição de material escolar através do Fundo de Acção Social Escolar.

Tal como nos outros serviços do Governo, a DSEJ deverá sofrer cortes orçamentais. Já referiu anteriormente que as despesas essenciais não vão sofrer cortes, mas quais são essas áreas? E quais são as áreas que vão sofrer cortes?

A DSEJ não irá efectuar cortes no orçamento da área da educação, designadamente, ao nível das despesas com as escolas, ensino e aprendizagem. Optámos por reduzir a realização de actividades, visitas oficiais ao exterior, eventos não essenciais ou que podem ser adiados, etc. E [há] ainda muitas actividades de grande escala que também foram canceladas ou foram adiadas.

Um dos problemas apontados por alguns professores tem a ver com o facto de as escolas os despedirem sem justa causa e utilizarem o dinheiro do fundo de previdência para lhes pagar a indemnização. O que é que a DSEJ tem feito a esse respeito? Que fiscalização existe?

Em Julho, elaborámos um documento de orientações que exige às escolas a eliminação, dos contratos de trabalho, da cláusula que viabiliza a utilização das contribuições das escolas para pagar indemnizações. As escolas que aplicaram essa cláusula a partir de 1 de Setembro de 2013 devem devolver os respectivos montantes, envolvendo cerca de 100 pessoas. As escolas colaboraram de forma estreita com a DSEJ e já iniciaram as alterações ao conteúdo dos contratos de trabalho, sendo que quase 80% das escolas vão concluir essas alterações até ao mês de Novembro e reembolsar o montante aos docentes envolvidos. Para as restantes escolas, as alterações ainda vão demorar algum tempo a ser concretizadas, dado que envolvem empresas de gestão de fundos e de seguros e entidades titulares, mas as alterações ao estatuto do fundo de previdência, ao contrato de trabalho e reembolsos de dinheiro poderão ser concluídos durante este ano lectivo.

Portanto, acredita que, no final deste ano lectivo, todas estas cláusulas sejam retiradas?

Oitenta por cento das escolas vão concluir esse trabalho em Novembro, as restantes 20% ainda necessitam de concluir algumas formalidades, pelo que poderão concluir as alterações no ano lectivo de 2020/2021. A DSEJ vai acompanhar as escolas em que as alterações ainda não tenham sido concluídas. As escolas, por sua iniciativa, já notificaram os docentes envolvidos para receberem o montante, mas alguns ainda não o receberam por não se encontrarem em Macau.

Outra queixa que tem sido feito pelos professores, tem a ver com o excesso de trabalho. Este problema ter-se-á de resolver através da contratação de mais professores? Que outras soluções existem?

Em 2012, depois de ser promulgado o “Quadro Geral [do Pessoal Docente das Escolas Particulares do Ensino Não Superior]”, a carga de trabalho dos professores foi reduzida. Por exemplo, a componente lectiva de cada professor foi reduzida bastante. Por outro lado, foram contratados cinco tipos de pessoal especializado para aliviar os trabalhos não lectivos realizados pelos professores. Alguns trabalhos, tais como o requerimento para o subsídio do Fundo de Desenvolvimento Educativo, são agora efectuados por meio electrónico, pelo que acreditamos que, através de medidas como esta, as queixas por excesso de trabalho serão, gradualmente, resolvidas. Devido à redução dos tempos lectivos, as escolas têm contratado mais professores. Anteriormente tinham vinte e tal tempos lectivos por semana, actualmente são entre 16 a 18 tempos lectivos para os professores do ensino secundário e foram contratados muitos professores, pelo que a proporção de professores também sofreu um aumento, em comparação com a existente antes da entrada em vigor do “Quadro Geral”.

Portanto, não há planos para se reduzir ainda mais a carga horária dos professores? A carga horária já está no mínimo?

Os professores do ensino secundário têm entre 16 a 18 tempos lectivos e muitas escolas optaram pelo limite mínimo de 16 tempos lectivos para estes docentes. Para os docentes do ensino primário, muitas escolas optaram pelo limite mínimo entre 18 a 20 tempos lectivos. Tanto o limite máximo como o limite mínimo representam um grande progresso em relação ao passado. Os professores têm hoje mais tempo para prepararem as aulas, realizarem o seu estudo pedagógico e prestarem apoio aos alunos, o que elevou bastante a qualidade do ensino. Para reduzir ainda mais os tempos lectivos, acredito ser necessário obter o consenso da sociedade. O “Quadro Geral” define os tempos lectivos, pelo que, se for necessário reduzir ainda mais, deve ser feita uma consulta pública para a próxima revisão do “Quadro Geral”, ouvir as opiniões e obter o consenso da sociedade, para haver um equilíbrio entre as partes.

Há pais de alunos com necessidades especiais que se queixam da falta de vagas. Como é que se resolve este problema? Como é que a DSEJ pode assegurar que os alunos com necessidades especiais podem ter uma vaga?

O número de alunos do ensino especial corresponde a 0,6 ou 0,7% do total de alunos da educação regular e tem-se mantido idêntico, não apresentando grande aumento. Estes alunos são diferentes dos alunos sujeitos à educação inclusiva, uma vez que o número de alunos integrados poderá aumentar em cada ano. Sendo assim, para os alunos do ensino especial, neste momento, as vagas são suficientes e muitas escolas oficiais também ministram o ensino especial, sendo que estamos a estudar como integrar o ensino especial já existente nas escolas oficiais, de modo a melhor organizar os recursos existentes e fornecer outros adicionais. Saliento que as vagas são suficientes para os alunos com necessidades educativas especiais e podem responder às suas necessidades, pelo que estamos a planear uma nova integração de recursos nas escolas oficiais, para facultar melhores serviços e ambiente escolar.

Falou da integração de recursos nas escolas. Como é que isso vai funcionar?

A Escola Luso-Chinesa de Coloane, que ministra, exclusivamente, o ensino especial, fica localizada um pouco longe do centro e da Escola Luso-Chinesa da Taipa, que também ministra este ensino. A Escola Primária Luso-Chinesa do Bairro Norte e a Escola Primária Oficial Luso-Chinesa Sir Robert Ho Tung, localizadas na península de Macau também ministram o ensino especial. No futuro, a Escola do Bairro Norte vai ser encerrada, no âmbito do projecto “Obra de céu azul”, e os seus alunos serão transferidos para outras escolas. Estamos a estudar um local adequado para integrar os alunos de Macau e de Coloane, de modo a fornecer mais e melhores recursos, equipamentos e instalações, salas de terapia, etc., para que possam estudar num ambiente com maior qualidade e conveniência.

Isso significa que o Governo está a planear construir um complexo escolar para alunos com necessidades especiais?

Estamos ainda na fase de planeamento, não temos ainda um plano concreto. Precisamos de elaborar um plano para recolher o consentimento superior, ou seja, junto da senhora secretária e do senhor Chefe do Executivo. Esta é uma das nossas direcções e iremos anunciar em tempo oportuno. Estamos a conceber o planeamento do ensino especial, de modo a proporcionar-lhes, de forma concentrada e aperfeiçoada, o ambiente, os recursos e as condições necessárias.

Há algumas semanas surgiu a notícia de que a DSEJ tinha sido burlada em 20 milhões de patacas. Esta é uma situação recorrente?

Vou resumir a situação: temos o Fundo de Desenvolvimento Educativo, ao qual, anualmente, 67 escolas apresentam pedidos. Os planos a requerer, por ano, são cerca de 1.500, envolvendo cerca de 700 a 800 milhões de patacas. Os planos envolvem obras, desenvolvimento educativo e planeamento educativo. Durante as visitas às escolas, uma delas não forneceu informações suficientes relativas aos seus planos, pelo que nós pedimos que completassem as informações, mas esse estabelecimento educativo não conseguiu dar todas. Em Setembro de 2017, a mesma escola deveria ter entregado um relatório final para aferirmos a conclusão dos planos. Nesse mesmo ano, devido à catástrofe resultante da passagem do tufão Hato, nós autorizámos as escolas a entregarem o respectivo relatório no mês de Novembro desse mesmo ano. Durante as férias daquele Verão, o antigo director da escola deixou o seu cargo, que foi ocupado por um novo director. Este ficou de entregar o relatório mas disse que não tinha conseguido encontrar as informações necessárias. Então deslocámo-nos à escola para verificar a situação com ele. No entanto, não conseguiu apresentar as informações necessárias, pelo que concluímos existirem alguns indícios criminosos. Assim, instaurámos um processo de inquérito, devido à existência de actos ilegais. Neste sentido, em 2018, a DSEJ apresentou uma denúncia junto dos serviços judiciários. Os serviços judiciários procuraram o novo director da escola para o inquérito e ele disse que não tinha conseguido encontrar provas ou informações. Os serviços judiciários continuaram então a investigação. Quanto ao director e subdirector suspeitos, deixaram, entretanto, os seus cargos. Este ano, através da investigação feita pelos serviços judiciários, confirmou-se a existência de actos ilegais e algumas pessoas foram detidas. O montante envolveu 20 milhões de patacas. Nós temos um mecanismo de fiscalização no âmbito do qual efectuámos visitas àquela escola e verificámos que ela realizou as respectivas obras previstas. Mas, quanto aos planos educativos, a escola não conseguiu apresentar informações suficientes. A escola fez-nos uma apresentação ‘powerpoint’, mas, mesmo assim, não conseguiu reunir provas concretas suficientes. Então, pensámos que ela iria apresentar um relatório completo em Setembro, mas no fim não conseguiu entregá-lo nem em Setembro, nem em Novembro, tendo o novo director da escola afirmado que não conseguira encontrar as respectivas informações. Portanto, nós concluímos estar perante um caso suspeito de burla. Em primeiro lugar, solicitámos, à escola, a devolução dos 20 milhões de patacas. A entidade titular foi receptiva e cooperante e devolveu o montante ao Governo da RAEM. Quanto ao suspeito, antigo director da escola, os serviços judiciários continuam a proceder à respectiva investigação. Esperamos que este caso possa ser resolvido com a maior brevidade possível. Não tenho memória de ter havido este tipo de situação de burla antes. Iremos reforçar a fiscalização das escolas e as escolas devem ter mais atenção ao cumprimento da lei. Acredito que é um caso muito particular.

Foi, então, um caso isolado?

Acho que sim. Trabalho na DSEJ há 33 anos e, do que me lembro, trata-se de um caso isolado.

A DSEJ não podia ter feito mais nada? Fez tudo o que pôde para evitar essa situação?

No futuro, iremos aperfeiçoar alguns trabalhos nesse âmbito. Iremos reforçar a fiscalização das escolas e, em especial, quando se tratarem de verbas, iremos efectuar uma análise aprofundada. Em algumas situações, os casos só podem ocorrer após a verba atribuída, como, por exemplo, em casos envolvendo a construção de edifícios escolares. No futuro, não iremos atribuir a totalidade da verba de uma vez, será atribuída de forma faseada, de acordo com as diferentes fases concluídas do trabalho. Também iremos acompanhar o seu processo e, quando houver dúvidas, iremos solicitar a entrega de provas e outros elementos.

Nos últimos anos, a DSEJ tem vindo a destacar a importância do ensino patriótico. Com algum objectivo concreto?

Nós temos vindo a dar muita importância à educação patriótica. Na educação regular, tanto os currículos como a quantidade de actividades extracurriculares, incluindo intercâmbios e visitas de estudo, têm-se mantido tal como anteriormente. Um exemplo é a actividade “Viagens de estudo ao Continente”, que permite aos alunos do ensino primário e secundário realizarem visitas ao interior da China, de modo a formar neles o conhecimento histórico e cultural da pátria, entre outros aspectos. Além disso, é de destacar que, em Dezembro do corrente ano, será inaugurada a Base da Educação do Amor pela Pátria e por Macau. Esta Base baseia-se, principalmente, em exposições e terá, principalmente, muitas fotografias, relíquias culturais recriadas e uma sala de exibição de vídeos. Irá exibir a história, a cultura e os êxitos alcançados pelo desenvolvimento da China. Serão organizados diferentes grupos de alunos para visitarem as instalações e visualizarem vídeos na sala multimédia. Esta Base não é uma instalação particular e tem uma ligação com outras instalações baseadas no tema do amor pela pátria e por Macau, criando, deste modo, uma rota de visita. Por exemplo, o Museu Memorial de Xian Xinghai, a Casa do Mandarim, o Museu Memorial Lin Zexu e a Antiga Farmácia Chong Sai e outras instalações com elementos de amor pela pátria e por Macau podem ligar-se, de forma a criar uma rede com uma rota de visita. Isto é o que iremos fazer no final deste ano.

Mas que conteúdos específicos é que vamos poder encontrar nesta Base? Que factos históricos serão retratados?

Muitos recursos serão fornecidos pelo Museu Nacional de Pequim, incluindo elementos históricos sobre o desenvolvimento, desde a história antiga até à contemporânea, objectos recriados de várias dinastias, bem como, a divulgação da história de Macau. Em Macau existiu, muito provavelmente, uma povoação há milhares de anos, tendo sido encontradas cerâmicas soterradas. Através de fotografias de épocas subsequentes, podemos ver que existiram pessoas a viver em Macau desde muito cedo. Mediante a exposição de fotografias, pretende-se que os alunos conheçam os grandes acontecimentos ocorridos em Macau, desde há milhares de anos e até às últimas centenas de anos. Por outro lado, as instituições e museus do interior da China irão fornecer vídeos sobre história, cultura, paisagens e amor pela pátria, que poderão ser vistos na sala multimédia. Além disso, os objectos não estarão expostos sempre, havendo rotatividade, e alguns deles serão substituídos por outros, de forma periódica.

Os incidentes na Praça de Tiananmen, em 1989, serão mostrados aos alunos, por exemplo?

Quanto aos materiais concretos e aos detalhes da apresentação, não tenho essas informações comigo. Sabe que a história e cultura têm cerca de cinco mil anos e, por exemplo, o Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau tem apenas uma superfície e é difícil expor toda a história desse longo período, portanto isto envolve uma certa selecção. Só podemos expor os mais importantes. Se me perguntar os detalhes em concreto, não tenho essas informações.

A DSEJ garante imparcialidade no ensino da história da China? Vai mostrar o que o país tem de bom e de mau?

Na história, o que é bom ou mau resulta de uma avaliação feita por aqueles que estudam os factos históricos e fazem essa avaliação. A história são factos. Os acontecimentos ocorridos ao longo de milhares de anos, os importantes factos históricos, sejam bons ou maus, são factos, podendo servir-nos de lição ou para sabermos o que aconteceu. Quanto à avaliação, aqueles que estudam a história, fazem a sua avaliação, e não vamos classificar quais são bons e quais são maus acontecimentos. A história são factos, é um processo. É claro, provavelmente, pergunta-nos, de uma história de milhares de anos, o que nós iremos expor? Provavelmente, nós iremos expor aqueles que achamos serem mais representativos.

O Governo de Macau utiliza muitas vezes a expressão “amar a pátria”. Isto não poderá ser visto como doutrinação política ou ideológica, fazendo com que os alunos pensem todos da mesma forma?

Cada cidadão de cada país tem de amar a sua pátria. O primeiro dos objectivos gerais da Lei de Bases do Sistema Educativo Não Superior indica que é necessário cultivar, junto dos alunos, o sentimento de amor pela pátria e por Macau. Cada país aproveita a sua história, literatura, individualidades importantes da sua história e da sua literatura, para dar a conhecer aos seus cidadãos o que ocorreu no seu país, tendo assim, associadas, a coesão e a emoção. Creio que, através desses materiais e da educação, se pode reforçar o conhecimento do seu povo sobre o país, levando a criar, naturalmente, um sentimento de pertença e de emoção pela pátria. Portanto, acho que cada país deseja cultivar, no seu povo, o amor pela sua pátria. Como por exemplo, no caso do Dia de Portugal, vocês também estudam muito a história de Portugal, dos grandes descobrimentos, sentem-se orgulhosos; Portugal foi ocupado por Espanha e depois houve a restauração [da independência], existindo até uma praça com o nome de Restauradores, que é para celebrar essa restauração; a avenida em que estamos situados aqui em Macau, a Avenida D. João IV, recebeu o nome do rei português que se seguiu à restauração. Com o estudo da história, creio que vocês, no Dia de Portugal, sentem orgulho em serem portugueses, isto é amar a pátria. Outro exemplo, o futebol, a selecção portuguesa ganhou a Liga das Nações da UEFA, penso que vocês ficaram contentes e também foi vencedora no Campeonato Europeu de Futebol, também ficaram alegres. Isto é amar a pátria. Acho que o amor pela pátria é uma construção gradual resultando no aumento do conhecimento e da afectividade dos cidadãos pelo seu país.

Mas em Portugal dá-se a conhecer a história portuguesa, sem se instar os jovens a amar a pátria.

Cada país tem o seu método de educação. Tem que amar a Pátria? Nós, através da educação, pretendemos que as pessoas entendam que o país atravessou várias situações e que o sucesso de hoje não foi obtido de forma fácil. Nos últimos 70 anos o país viveu sem guerras e tivemos grandes sucessos. Sem contar que temos milhares de anos de história. Falamos de muitas e muitas coisas, pretendemos que eles amem a pátria. Se me pergunta: isso é incutir? Acho que não é, nesse sentido. Desejamos que eles conheçam melhor a sua pátria e desenvolvam afectividade por ela e, para isso, utilizamos vários materiais. Não impomos, mas queremos que as pessoas conheçam melhor, se emocionem e desenvolvam um sentimento de pertença. Este é o nosso trabalho.

Mas compreende que essa forma de apresentar a história da China possa levar as pessoas a afirmar que é um método de doutrinação?

Não concordo que seja um método político. Nós, enquanto profissionais da educação, através de diferentes disciplinas e vários métodos, damos a conhecer o nosso país aos alunos, em termos dos seus sucessos, acontecimentos e dificuldades.