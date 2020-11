Cuidadores de Macau podem receber subsídios mensais de 2.175 patacas já a partir do próximo mês

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Instituto de Acção Social (IAS) anunciou ontem que vai avançar com um projecto-piloto de subsídios para cuidadores em Dezembro e pagar 2.175 patacas mensais até Novembro do próximo ano aos requerentes que reúnam os critérios de selecção. Os subsídios vão ser distribuídos a cuidadores de indivíduos com deficiência intelectual grave ou profunda e cuidadores de acamados que não consigam realizar acções sem assistência. O projecto experimental deverá abranger cerca de duas centenas de pessoas e custar 4 milhões de patacas ao Governo. Representantes do IAS descartaram ainda um eventual aumento no valor do subsídio numa outra fase do projecto.

A partir da próxima segunda-feira, os cuidadores de Macau podem submeter um requerimento, junto do Instituto de Acção Social (IAS), para receberem um subsídio de 2.175 patacas mensais até Novembro de 2021 no âmbito de um projecto-piloto de atribuição de subsídios para prestadores de cuidados a pessoas com deficiência intelectual grave ou profunda e a pessoas que se encontrem permanentemente acamadas sem a possibilidade de realizar acções sem assistência. O projecto foi apresentado ontem, em conferência de imprensa, pelo presidente do IAS, Hon Wai, e pelo chefe de Departamento de Solidariedade Social, Choi Sio Un.

“Este é um projecto-piloto que será implementado a título experimental, ou seja, há restrições em termos do seu alvo pois será executado num curto espaço de tempo. No fim do projecto esperemos ter uma conclusão. Há a possibilidade, através de uma proposta de lei, de ser afixado este projecto [no futuro]”, referiu Hon Wai, assumindo que os valores não corresponderam às expectativas da sociedade.

No entanto, o presidente do IAS argumentou que a quebra nas receitas financeiras do Governo por causa da pandemia obrigou os serviços a uma prudência na “gestão financeira e na atribuição de apoios financeiros”. “Ao longo da operação deste projecto podemos acumular experiências e confirmar a viabilidade deste projecto. A cobertura deste projecto não pode ser muito ampla. Peço a compreensão da população porque temos de assegurar o bom uso do erário público”, frisou Hon Wai.

Segundo o presidente do IAS, o valor de 2.175 patacas mensais corresponde à “metade do valor do risco social atribuído a um agregado familiar de uma pessoa” e foi definido tendo como referência “os subsídios da região vizinha e de outros países”.

Responsabilidades familiares

Questionado sobre um eventual aumento do subsídio para o valor do risco social atribuído numa fase posterior à pandemia, o presidente do IAS afastou essa possibilidade e recordou que os cuidadores também têm uma responsabilidade social de prestar cuidados aos seus familiares. “A responsabilidade dos cuidadores é proporcional à responsabilidade do Governo e da sociedade em prestar cuidados a estas pessoas, e não podemos tratar os cuidados prestados a familiares como um emprego. O valor do risco social é 4350, e pagamos metade desse valor. Temos de ter em consideração a situação financeira. Esse é o valor fixado pelo Governo em relação ao subsídio e existe uma diferença entre este valor e o pretendido, se calhar, pela sociedade”, afirmou Hon Wai, frisando depois que o Governo já distribui outros subsídios a pessoas com dificuldades financeiras.

“O valor do risco social é para segurar a vida das pessoas em situação vulnerável. O critério adoptado é diferente entre estas duas situações”, acrescentou o presidente do IAS, referindo também que este projecto “não impende os beneficiários do subsídio de invalidez de receberem este subsídio”.

O período de entrega de candidaturas começa no próximo dia 9 de Novembro e prolonga-se até 30 de Novembro de 2021. Os requerentes serão sujeitos a uma apreciação económica e preencher uma série de requisitos, nomeadamente viver na mesma habitação da pessoa cuidada, ser portador de Bilhete de Identidade de Residente Permanente, ter relações familiares ou “capacidade suficiente para prestar cuidados adequados à pessoa cuidada”.

Situação económica por avaliar

Por outro lado, o IAS vai avaliar a situação económica do agregado familiar. No caso de um agregado familiar com duas pessoas, o limite máximo do montante total de rendimento mensal não pode ultrapassar as 27.160 patacas, ou 37.460 no caso de um agregado familiar com três pessoas, por exemplo. Um dos aspectos que será avaliado pelo IAS está relacionado com o montante total de depósitos bancários, de dinheiro em numerário, e de valores mobiliários do agregado familiar. No caso de um agregado familiar com dois elementos, o limite máximo é de 239.700 patacas. Para além disso, o agregado familiar só pode ser proprietário, “no máximo”, de um imóvel destinado a habitação própria e de um lugar para estacionamento para uso próprio, mesmo que se localizem dentro ou fora de Macau.

“O valor do subsídio é de 2.175 patacas por mês e a cada prestação é atribuído dois meses do subsídio. Caso a pessoa cuidada saia de Macau, seja internada num hospital por um período total acumulado de 30 dias, os dias que a esse limite excedem pode conduzir a uma redução proporcional do valor do subsídio”, indicou o chefe de Departamento de Solidariedade Social, Choi Sio Un.

Em relação ao número de indivíduos com deficiência intelectual grave ou profunda e aqueles que se encontram permanentemente acamados que serão abrangidos pelo projecto-piloto, Hon Wai admitiu que o IAS conta distribuir subsídios por cerca de duas centenas de pessoas. “O número de pessoas na comunidade com deficiência intelectual grave ou profunda é de 270, depois mais 80 acamados num total de 350 pessoas. No entanto, nem todos vão apresentar o seu pedido, então será mais ou menos 200, ou metade de 350, sendo que o custo total será de cerca de 4 milhões de patacas. É difícil fazer um orçamento. O total de pessoas é 350, mas nem todas estas pessoas vão apresentar o pedido”, concluiu o presidente do IAS.