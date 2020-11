Rol de eventos de promoção turística quer trazer a Macau 24 mil turistas por dia

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

“Carnaval para Desfrutar Macau” é o nome da série de eventos de promoção turística que o Governo vai lançar para fazer com que os turistas do interior da China regressem ao território. São oito os principais eventos, que vão desde a gastronomia ao automobilismo. Na apresentação dos eventos, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, indicou que o objectivo é fazer com que o número de visitantes se mantenha nos 24 mil por dia. Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, disse que os eventos vão criar cerca de 100 mil ocasiões de trabalho.

O mês de Novembro vai trazer um rol de eventos de promoção turística que têm como objectivo chamar os visitantes do interior da China e, além disso, dinamizar a economia. O Executivo vai investir na iniciativa cerca de sete milhões de patacas, adiantou ontem, na conferência de imprensa de apresentação do “Carnaval para Desfrutar Macau”, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST). A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, indicou que os eventos vão criar mais de 100 mil oportunidades de trabalho nos sectores da construção civil, da restauração, do comércio por grosso e a retalho e da publicidade, por exemplo.

A 67.ª edição do Grande Prémio de Macau está incluída no âmbito do “Carnaval para Desfrutar Macau”. Além da prova de automobilismo, entre os dias 7 de Novembro e 6 de Dezembro vai acontecer o Arraial na Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida e a organização espera a participação de 4.500 pessoas.

Junto à Torre de Macau vai realizar-se a 3.ª edição do Carnaval de Inverno de Macau, entre os dias 12 de Novembro e 12 de Dezembro. Segundo Helena de Senna Fernandes, são esperadas, no total, cerca de 140 mil pessoas neste evento. Outro dos grandes eventos desta série é o Festival de Gastronomia, que acontece de 13 a 29 de Novembro e que, segundo a organização, deverá atrair cerca de 500 mil pessoas. O Festival da Gastronomia vai acontecer na Praça do Largo Sai Van, como é habitual.

Para as ilhas, está prevista uma Festa na Taipa, no Largo dos Bombeiros, entre os dias 19 e 21 de Novembro; e uma Festa em Coloane, no Largo Eduardo Marques, entre os dias 20 e 22 deste mês. Para a Festa na Taipa, a organização espera a participação de seis mil pessoas. Já para a Festa em Coloane são esperadas cinco mil. Regressando à península, também entre os dias 20 e 22 de Novembro vai realizar-se na Rotunda Carlos da Maia a Festa nos Distritos Centro e Sul, na qual deverão participar seis mil pessoas. Estas festas contarão com tendas com artesanato, espectáculos culturais e zonas para fotografias.

Na Praça dos Romanos, na Doca dos Pescadores, acontece o evento Paixão para a Pista 2020, entre 20 e 22 de Novembro. A responsável dos Serviços de Turismo explicou que este evento terá uma zona de exposições com exibição de marcas do Grande Prémio e uma mostra de carros desportivos, por exemplo. São esperadas 40 mil pessoas. Junto ao Jardim do Iao Hon, nos dias 21 e 22 deste mês, acontece o evento Super Motor e Rotação para a Zona Norte.

Questionada sobre a sua estimativa de chegada de turistas entre os meses de Novembro e Dezembro, Helena de Senna Fernandes indicou: “Nós pretendemos que, por dia, possam entrar 24 mil turistas”. A responsável dos Serviços de Turismo adiantou ainda que a taxa de ocupação dos hotéis de Macau está agora nos 40%. “Já não é mau”, comentou.

No discurso inicial, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura explicou que a iniciativa tem como objectivo “promover o turismo e dinamizar a economia”. Para isso, “o Governo da RAEM irá reforçar a promoção externa, particularmente junto dos visitantes do interior da China, para atrair mais visitantes a Macau durante o Natal, o Ano Novo e o Ano Novo Chinês, incrementando deste modo a recuperação do sector do turismo local”.

Além disso, a China Central Television (CCTV) e outros meios de comunicação do interior da China vão passar a mensagem no continente de que “Macau é um lugar seguro para viajar e as suas vindas são livres de quarentena, destacando-se os pontos de interesse dos grandes eventos e da cidade gastronómica, bem como a disponibilidade de Macau para os acolher”.

Todos os eventos devem “respeitar escrupulosamente” orientações dos Serviços de Saúde

Também presente na conferência de imprensa de apresentação do “Carnaval para Desfrutar Macau”, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, frisou que todos os eventos, incluindo o Grande Prémio, deverão “respeitar escrupulosamente as directrizes” emitidas pelas autoridades de saúde. Na sua intervenção, Lei Chin Ion começou por lembrar que se completaram ontem 220 dias sem casos de Covid-19 diagnosticados na comunidade e 131 dias sem casos importados. “Enquanto Macau previne e controla de forma rigorosa a epidemia, o Governo necessita de criar mecanismos para restaurar a epidemia”, disse o director dos Serviços de Saúde, acrescentando que as autoridades “estão a implementar medidas de prevenção e controlo epidémico com base nas características da situação da epidemia a cada momento e também de acordo com a situação epidémica em diferentes regiões, fazendo ajustamentos dinâmicos e actualizando as orientações sempre que seja necessário”. Lei Chin Ion indicou que foi definido um plano de contingência e que, com ele, “há esperança” que as actividades sociais e económicas possam ser restauradas “de forma gradual e ordenada”. Assim, as medidas que serão implementadas no “Carnaval para Desfrutar Macau” serão: medir a temperatura no local, exibir o Código de Saúde, usar máscara e manter pelo menos um metro de distância com outras pessoas. No caso do Festival da Gastronomia não será permitido comer em frente a cada tenda, apenas se poderá comer nas áreas designadas pela organização.

A.V.