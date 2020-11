Raimundo do Rosário garante retorno no investimento de 28 mil fracções na Zona A dos novos aterros

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O secretário para os Transportes e Obras Públicas apresentou ontem os pormenores do “Estudo do planeamento urbano da Zona A” aos deputados da Assembleia Legislativa e assegurou que o investimento na construção de 28 mil fracções habitacionais públicas será recuperado pelo Governo. Raimundo do Rosário disse também aos parlamentares que as obras para a construção de 23 mil fracções de habitação pública devem arrancar em 2024.

As obras de construção de 23 mil fracções de habitação económica devem começar em 2024, garantiu ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas durante uma sessão de apresentação do “Estudo do planeamento urbano da Zona A” na Assembleia Legislativa. Os deputados mostraram-se preocupados com a elevada densidade populacional de 96 mil habitantes para uma área de 138 hectares e questionaram os representantes do Executivo sobre eventuais problemas de trânsito na zona. Pereira Coutinho e Au Kam Sam perguntaram qual será o impacto do projecto nos cofres do Governo, enquanto que Agnes Lam apontou para a falta de elementos na apresentação sobre protecção civil ou prevenção de desastres. Raimundo do Rosário assegurou que os gastos na construção das 28 mil fracções económicas vão ser recuperados pelo Governo.

“Depois de vendermos as fracções autónomas iremos recuperar o dinheiro que foi investido. Assim, não vamos ter prejuízo ou dar prejuízo aos cofres de Macau. Sei que o senhor deputado Pereira Coutinho está preocupado com as finanças públicas, mas não temos aqui um encargo financeiro muito elevado. Sobre a construção dos edifícios e os respectivos equipamentos e instalações sociais também haverá uma receita. No fim de tudo, depois de termos todas as habitações públicas construídas não vamos ter prejuízo, e quanto às infraestruturas também vamos ter receitas, por isso, o encargo financeiro não é tão elevado como imaginam. Depois de termos as 28 mil fracções autónomas vamos ter o capital recuperado”, afirmou o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Já o deputado Au Kam Sam elogiou o planeamento urbanístico da Zona A, apresentado pelo Governo, mas quis saber o valor concreto do investimento. “Gostei deste planeamento e digo-o como elogio porque nunca pensei que fosse possível apresentarem o projecto tão rapidamente, mas estou preocupado porque pode ser um grande investimento, qual é o valor?”, questionou Au Kam Sam. Raimundo do Rosário não revelou o valor total do investimento, mas reiterou que o Governo vai recuperar os custos. “Não gastamos muito dinheiro com habitações económicas e podemos recuperar os custos das 28 mil fracções porque pagamos primeiro, e depois podemos recuperar os custos junto dos compradores. Quanto às habitações sociais e galerias técnicas são muito úteis, já celebrámos contratos com as concessionárias”, respondeu o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

Dúvidas na tipologia

Apesar de o projecto contemplar uma forte componente habitacional com a construção de 32 mil fracções, cerca de 200 mil metros quadrados da zona A dos novos aterros estão reservados para a instalações de serviços sociais, municipais, desportivos, educativos, administrativos, culturais, e dois centros de saúde. A deputada Chan Hong levantou dúvidas quanto à construção de escolas e do modelo seguido pelo Governo na definição da tipologia das fracções disponíveis. Uma preocupação levantada também por Song Pek Kei e por Wong Kit Cheng, que criticou ainda a falta de um hospital na Zona A. “Quanto às escolas, em 2022 vai começar o processo de construção de um bairro escolar”, respondeu Lam Wai, coordenador do GDI.

Em relação à falta de um hospital, Raimundo do Rosário assumiu que este não é um “projecto final”. “Não há um hospital e o hospital da ilha também está em construção, mas vai haver dois centros de saúde [na zona A]. Sempre disse que este projecto não é um projecto final, apesar de ser muito próximo do final”, disse o secretário.

Sobre o facto de a maioria das habitações económicas ser do tipo T2 (85%) em comparação com os T1 (5%) ou os T3 (10%), Mak Tat Io, chefe do Departamento de Planeamento Urbanístico da DSSOPT, explicou que a decisão partiu de um consenso com o Instituto de Acção Social. “As tipologias são predominantemente T2, onde podem habitar três pessoas por fracção autónoma nas habitações sociais. Normalmente são agregados familiares de três pessoas para as habitações económicas, e para habitações sociais são destinados predominantemente para idosos os T1, por isso essa proporção definida em resultado de um consenso a que chegámos com o Instituto de Acção Social”.

Zonas verdes por clarificar

Em relação à elevada densidade demográfica na Zona A dos novos aterros, os deputados questionaram os representantes do Governo sobre o pedido ao Governo Central de ampliar a zona A com o objectivo de aumentar as áreas verdes. No projecto original, a área de zonas verdes da Zona A dos Novos Aterros é de 39,28 hectares, o que representa 28,5% da área total do terreno, mas esse valor pode vir a aumentar caso Pequim aceite a proposta do Executivo de cancelar a construção da Zona D em detrimento de mais espaço na Zona A, e que poderá implicar menos gastos nas ligações à península de Macau.

“Temos preocupações e receios [de trânsito] quanto aos acessos entre a zona A e a península [de Macau], se são suficientes ou não. Se houver o parque central, então não será necessário construir acessos, e no futuro, após a construção de 32 mil fracções habitacionais, vai ser muito claro o problema de trânsito, mas para mim acho que se trata de uma matéria muito difícil que ultrapassa os nossos padrões técnicos”, respondeu o secretário para os Transportes e Obras Públicas aos deputados.

Aos jornalistas, Raimundo do Rosário assinalou que não houve desenvolvimentos sobre esta matéria por parte do Governo Central e frisou que o projecto da Zona A irá avançar independentemente de ter uma área verde maior ou menor. “Estamos a aguardar [a resposta do Governo Central]. Nestas coisas não vale a pena especular [sobre uma data]. Faz-se um pedido, espera-se pela resposta. O número de hectares da zona verde em função dos 138 hectares dava 39,28%, mas se tivermos o aterro a zona verde aumenta a área significativamente, ou seja, a zona A, com esse aterro ou sem esse aterro, faremos na mesma. Não depende [dessa decisão]. Há quem ache que fique melhor e há quem ache que fique pior. Com ou sem [esse aterro], fazemos na mesma a zona A”, afirmou o secretário após a apresentação do projecto na Assembleia Legislativa.

Questionado sobre a empresa escolhida para fazer o estudo de planeamento urbano da zona A, Raimundo do Rosário mostrou-se satisfeito com o trabalho apresentado pela Huayi Design Consulting, uma empresa radicada em Shenzhen, depois de ter sido formada em Hong Kong na década de 1980.

“Tentámos fazer o melhor para escolher uma empresa que fosse capaz de fazer isto que apresentámos. Queríamos que esta zona A fosse bem feita, ou pelo menos o mais bem feita possível, e a prova disso é que conseguimos, pela reacção dos deputados. Já cá estou há quase seis anos e é muito raro a Assembleia manifestar o seu agrado em relação àquilo que fazemos. E finalmente, desta vez não foram poucos os deputados a manifestar agrado pelo trabalho que foi apresentado”, indicou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, acrescentando que “num período de pandemia e de Covi-19, em menos de um ano conseguimos apresentar este resultado”.

Ainda sobre a zona A, o representante do Executivo assinalou que há “um plano para 2021, 2022, 2023 e 2024, e que, portanto, das 28 mil casas ou fracções de habitação pública iremos iniciar nos próximos quatro anos 23 mil, acompanhados de equipamentos públicos e equipamentos sociais, arruamentos, infraestruturas, galerias técnicas”.