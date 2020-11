Pandemia obriga Grande Prémio a reduzir escala

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Foram anunciados ontem os detalhes da 67.ª edição do Grande Prémio de Macau que, em época de pandemia, decorrerá em menos dias e terá menos corridas. O Grande Prémio de Motos não se vai realizar este ano, confirmou a organização.

André Vinagre

Inserido numa série de eventos de promoção turística da região, intitulada “Carnaval para Desfrutar Macau”, o Grande Prémio deste ano será realizado em menor escala. Em conferência de imprensa, Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID) e coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio, revelou que este ano não há prova de motos, que o evento vai decorrer em três dias, que haverá menos lugares para espectadores e que o orçamento foi reduzido para os 220 milhões de patacas.

A 67.ª edição do Grande Prémio terá, então, cinco corridas: o Grande Prémio de Macau Fórmula 4, a Taça GT Macau, a Corrida da Guia Macau, a Taça de Carros de Turismo de Macau e a Taça GT – Corrida da Grande Baía. No ano passado, o Circuito da Guia recebeu o Grande Prémio de Fórmula 3 e o 53.º Grande Prémio de Motos de Macau, o que não vai acontecer este ano.

Inicialmente, a organização tinha indicado que o evento se iria realizar entre os dias 19 e 22 de Novembro, mas na conferência de imprensa de ontem os responsáveis explicaram que o número de dias foi encurtado e o Grande Prémio deste ano passa a realizar-se nos dias 20, 21 e 22 deste mês.

Pun Weng Kun disse também na conferência de imprensa de ontem que, ao invés do orçamento de 270 milhões de patacas que foi inicialmente apontado, a organização reviu em baixa o montante para os 220 milhões de patacas. Questionado sobre o número de lugares para os espectadores, o presidente do ID disse também que este ano haverá uma redução de 14 mil para 10 mil lugares.

A corrida de Fórmula 4 vai contar com a participação de dois jovens de Macau, Charles Leong Hon Chio e Andy Chang Wing Chung. Charles Leong, de 19 anos, venceu o Campeonato Asiático de Fórmula Renault em 2017 e tem competido na Fórmula 3. Já Andy Chang, de 24 anos, também participou na corrida de Fórmula 3 de Macau do ano passado. Rob Huff vai participar na edição deste ano da corrida de carros de Turismo e procura uma 10.ª vitória no Circuito da Guia. O piloto britânico, aliás, enviou um vídeo que foi reproduzido na conferência de imprensa dando conta de que estava a cumprir a quarentena obrigatória num dos hotéis designados. O piloto de Macau Rodolfo Ávila também vai correr na corrida de carros de Turismo. Na corrida da Taça GT vão participar Darryl O’Young, Marchy Lee e Chen Weian.

Este ano haverá ainda espaço para a iniciativa “Festival em Família”, que vai acontecer na praça do Tap Seac, nos dias 7 e 8 de Novembro. A praça será transformada num mini Circuito da Guia, permitindo aos visitantes saber mais sobre desportos motorizados e perceber as tarefas envolvidas na realização do evento. No fim-de-semana seguinte, dias 14 e 15 de Novembro, realiza-se a exposição de carros do Grande Prémio também na praça do Tap Seac.

No discurso, Pun Weng Kun garantiu que “todas as actividades serão realizadas em estrita conformidade com as medidas de prevenção epidémica implementadas pela autoridade de saúde, por forma a proporcionar aos participantes um ambiente seguro para sentir e viver a experiência deste evento desportivo”.