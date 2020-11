‘Olhos no Céu’ volta a detectar suspeito de importunação sexual detido em Setembro

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Um residente de Macau, de 24 anos, foi detido ontem pela Polícia Judiciária por suspeita de importunação sexual a um estudante junto a uma escola na zona norte da cidade. O suspeito já tinha sido detido em Setembro pelo mesmo crime.

Joana Chantre

A Polícia Judiciária (PJ) voltou a deter o mesmo homem por alegada importunação sexual a um estudante, num caso que teve lugar perto de uma escola na zona norte da cidade. O suspeito, de 24 anos, já tinha sido detido em Setembro por suspeita de importunação sexual após ter tocado de forma indevida nos tornozelos de um estudante à porta da escola.

O indivíduo foi identificado através do sistema de videovigilância ‘Olhos no Céu’ e detido posteriormente pela PJ para interrogatório, onde terá justificado os actos às autoridades pela sua “necessidade de satisfazer os seus impulsos sexuais”, referiu na ocasião o porta-voz da PJ. Durante o interrogatório, o suspeito admitiu ainda ter sido condenado no interior da China pela prática de crimes de importunação sexual, segundo as autoridades, tendo o caso seguido na altura para o Ministério Público.

O novo caso remonta ao passado dia 29 de Outubro, novamente junto a uma escola. A vítima, um estudante de sexo masculino, foi abordado enquanto passava por um restaurante de ‘fast food’ na zona norte da cidade pelo suspeito, que se ofereceu para ajudar a atar os atacadores da vítima, aproveitando o momento para lhe tocar nos tornozelos de forma inapropriada. O jovem queixou-se posteriormente aos pais e estes informaram a escola, que contactou os agentes policiais para investigação.

O suspeito acabou por ser detido perto do seu local de trabalho depois de os investigadores da PJ terem conseguido localizá-lo com recurso ao sistema de videovigilância ‘Olhos no Céu’, à semelhança do que já tinha acontecido em Setembro. Na ocasião, as autoridades referiram que o suspeito contava no seu registo criminal com mais de 20 casos de importunação sexual.

Furto de cosméticos no Cotai rendeu mais de 300 mil patacas

No dia 3 de Novembro, pelas 21h45, na estrada do Istmo, a Polícia de Segurança Pública (PSP) desmantelou um esquema criminoso que consistia na venda de cosméticos roubados. O caso conta com dois suspeitos. O primeiro, de apelido Liu, trabalhador não-residente e cabeleireiro de profissão, estava responsável por encontrar clientes e vender os produtos em diversas plataformas. Lui comprava os cosméticos com 40% de desconto ao suspeito, de apelido Shih, e cidadão do interior da China. Este trabalhava como supervisor de vendas numa loja no Cotai e roubava os produtos do próprio estabelecimento onde trabalhava, aproveitando zonas onde as câmaras de CCTV não conseguiam captar imagens.

Segundo as autoridades, o segundo suspeito terá começado a fazer os furtos em Abril deste ano, vendendo-os posteriormente a várias pessoas. No total, terá furtado mais de uma centena de produtos, conseguindo juntar cerca de 300 mil patacas. O caso seguiu já para o Ministério Público, tendo os suspeitos sido acusados do crime de roubo agravado.