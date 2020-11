Joaquim Ramos de Carvalho é o novo Coordenador do Centro Internacional Português de Formação do IPM

O Instituto Politécnico de Macau (IPM) anunciou ontem que Joaquim Ramos de Carvalho foi nomeado para assumir o cargo de Coordenador do Centro Internacional Português de Formação da instituição. No comunicado divulgado ontem, o IPM diz que a nomeação surge “no sentido de responder às cooperações internacionais e melhorar as formações em língua portuguesa”. Joaquim Ramos de Carvalho foi vice-Reitor da Universidade de Coimbra, entre 2011 e 2018, e, segundo a nota, tem uma “vasta experiência em termos de ensino e investigação, bem como no intercâmbio e cooperação internacional”.

O IPM explica que o Centro Internacional Português de Formação do IPM tem como objectivo apoiar os trabalhos de Macau como uma plataforma de serviços entre a China e os países de língua portuguesa. Assim, o centro “vai fornecer um leque de oportunidades formativas e de cooperação, de forma a responder às necessidades crescentes de Macau, da União Europeia e da comunidade internacional, no desenvolvimento da Área da Grande Baía e nas suas implicações globais”.

O comunicado do IPM dá as boas-vindas a Joaquim Ramos de Carvalho e sublinha que “a sua experiência bem reconhecida em liderar a promoção das cooperações na área de Educação, tanto entre a China e a Europa como entre a China e os Países de Língua Portuguesa, vai trazer nova dinâmica para os trabalhos de formação em língua portuguesa e as cooperações do IPM com a União Europeia e com a Grande Baía, contribuindo assim para elevar ainda mais a posição académica do IPM na comunidade internacional”.

Na nota, o IPM diz que Joaquim Ramos de Carvalho confessou estar “muito feliz por trabalhar no IPM, uma instituição reconhecida pelo seu continuado compromisso de alto-nível com o desenvolvimento das relações entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

Na Universidade de Coimbra, Joaquim Ramos de Carvalho criou a Academia Sino-Lusófona, o Centro de Estudos Chineses da Academia Chinesa de Ciências Sociais e o Instituto Confúcio especializado em Medicina Tradicional Chinesa.